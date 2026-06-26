Intrare de K1 nesancționată Chiar și nemții au admis că golul Germaniei contra Ecuadorului trebuia anulat: „O glumă! Fault clar”

Meciul Ecuador - Germania (2-1) a fost marcat de o fază controversată care a stârnit ample discuții în presa internațională.

Chiar și experți din Germania au admis că golul lui Leroy Sane nu trebuia validat, apreciind că intervenția lui Pavlovic asupra lui Pedro Vite reprezintă joc periculos.

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Naționala Ecuadorului a produs una dintre cele mai mari surprize ale Cupei Mondiale 2026, după ce a învins Germania cu 2-1 și a obținut calificarea în fazele eliminatorii.

Gol în Ecuador - Germania după o intrare de K1 nesancționată

Partida a fost marcată încă din minutul 2 de una dintre cele mai controversate faze ale turneului.

Leroy Sane a deschis scorul pentru Germania, însă reușita a venit după un duel în care Aleksandar Pavlovic a ridicat piciorul la nivelul capului lui Pedro Vite pentru a juca mingea.

Mijlocașul german l-a lovit pe adversar cu talpa în cap, însă arbitra Tori Penso (SUA) a considerat că intervenția nu a fost neregulamentară și a lăsat jocul să continue.

Mingea a ajuns apoi la Florian Wirtz, iar câteva secunde mai târziu Leroy Sane a deschis scorul.

Presa internațională: „Un fault evident înaintea golului”

În ciuda protestelor jucătorilor sud-americani, golul a fost validat după verificarea VAR, însă reluările au generat imediat controverse privind jocul periculos al lui Pavlovic.

Faza a devenit imediat unul dintre cele mai comentate subiecte ale serii, iar numeroase publicații internaționale au pus sub semnul întrebării decizia arbitrei americane Tori Penso și lipsa unei intervenții din partea VAR.

„Un fault evident cu piciorul ridicat”, a titrat Yahoo Sports

Foști arbitri: „Este joc periculos”

Mai mulți foști arbitri consultați de presa internațională au apreciat că intervenția lui Pavlovic trebuia sancționată pentru joc periculos.

Aceștia au explicat că, deși germanul a urmărit mingea, piciorul ridicat la nivelul capului adversarului și contactul produs asupra lui Pedro Vite justificau oprirea jocului și acordarea unei lovituri libere pentru Ecuador.

Discuțiile s-au concentrat și asupra protocolului VAR, întrucât faza a făcut parte din atacul care a dus direct la marcarea golului.

Din acest motiv, arbitrii video au verificat întreaga acțiune înainte de validarea reușitei lui Sane, însă au concluzionat că nu exista o eroare clară și evidentă care să justifice anularea golului.

Nemții au recunoscut faultul

Chiar și în Germania, decizia brigăzii de arbitri a fost contestată.

Patrick Ittrich, fost arbitru FIFA și expert al postului public ARD, s-a declarat „foarte surprins” de validarea golului lui Leroy Sane. În opinia sa, intervenția lui Aleksandar Pavlovic asupra lui Pedro Vite trebuia sancționată înainte ca atacul Germaniei să continue.

De aceeași părere a fost și fostul internațional german Bastian Schweinsteiger, analist al postului ARD. Campionul mondial din 2014 a admis că la acea fază Germania a fost favorizată de decizia arbitrilor.

„Dacă așa ceva ar fi fost împotriva noastră, aș fi fost mult mai vocal. Ne putem considera norocoși că VAR nu a intervenit”, a declarat Schweinsteiger citat de Focus Online.

„E o glumă. Așa ceva este inacceptabil”

La aceeași concluzie a ajuns și fostul arbitru FIFA Manuel Gräfe, care a afirmat pentru Bild că reușita Germaniei nu ar fi trebuit validată.

„Această decizie este, bineînțeles, o glumă. Este în favoarea noastră și ne bucurăm, dar, obiectiv vorbind, trebuie să spunem că așa ceva este inacceptabil”.

Manuel Grafe și-a argumentat poziția și a explicat de ce consideră că intervenția lui Aleksandar Pavlovic trebuia sancționată.

„Poți încerca să joci mingea la doi metri înălțime când nu există niciun adversar în apropiere.

Dacă lovești un adversar în cap de la doi metri înălțime, atunci este fault clar. Dă impresia că echipele mai mici sunt dezavantajate”, a declarat fostul arbitru FIFA.

„Fault clar, ca la manual, iar VAR trebuia să intervină”

În Spania, postul de radio Cadena SER l-a citat pe fostul arbitru FIFA Eduardo Iturralde Gonzalez, care a fost categoric în analiza fazei: „Este un fault clar, ca la manual, iar VAR trebuia să intervină”.

Rețelele sociale au reacționat imediat

Imaginile cu duelul dintre Pavlovic și Pedro Vite au devenit rapid virale pe platformele sociale, unde numeroși jurnaliști, analiști și suporteri au criticat decizia brigăzii de arbitri.

„Cum poate VAR să valideze acest gol?”, „Este unul dintre cele mai clare exemple de joc periculos de la acest turneu” și „Germania a scăpat ieftin” au fost doar câteva dintre reacțiile apărute online.

Ironia a făcut ca, în repriza secundă, aceeași brigadă să intervină prin VAR pentru a anula un penalty acordat inițial Germaniei, după identificarea unui fault comis de Leroy Sané în faza de construcție.

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