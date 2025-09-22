Probleme pentru Dinamo! Titularul lui Kopic va rata derby-ul cu Universitatea Craiova » Sancționat la ultima fază!

Dinamo - Farul 1-1. „Câinii” nu se vor putea baza pe Eddy Gnahore (31 de ani) în derby-ul cu Universitatea Craiova din etapa următoare.

Dinamo a urcat pe podium în Superligă, la egalitate cu FC Botoșani, însă un succes ar fi dus-o pe locul doi, la două puncte în spatele liderului Craiova.

Pe lângă obiectivul ratat pe termen scurt, Kopic a rămas și fără unul dintre cei mai importanți jucători înainte de un meci foarte important.

Dinamo - Farul 1-1 . Eddy Gnahore va rata meciul cu Universitatea Craiova

Dinamo a dominat prima parte a meciului cu Farul, însă nu a reușit să-și creeze un avantaj considerabil pe tabelă, iar egalarea a venit în repriza secundă.

Cu toate acestea, seara s-a terminat și mai prost pentru formația lui Zeljko Kopic, după ce Eddy Gnahore a văzut cartonașul galben chiar la ultima fază, în minutul 90+4.

Mijlocașul francez a ajuns astfel la 4 avertismente în acest sezon și va rata partida cu liderul Universitatea Craiova din etapa viitoare.

Derby-ul dintre Craiova și Dinamo se joacă vineri, 26 septembrie, de la ora 21:00.

VIDEO. Golul marcat de Ramalho în Dinamo - Farul 1-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport