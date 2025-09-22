Rapid ia măsuri Victor Angelescu, poziție fermă după ce Dobre a fost înjurat în Giulești: „O să ne uităm pe camere!”

Victor Angelescu, președintele clubului Rapid, a reacționat după conflictul dintre Alexandru Dobre (27 de ani) și câțiva dintre fanii rapidiști.

La finalul partidei cu Hermannstadt, scor 1-2, mai mulți suporteri i-au adresat injurii atacantului.

Oficialul giuleștenilor e de partea lui Dobre și crede că suporterii care au reacționat astfel ar trebui să fie interziși pe stadion.

Victor Angelescu: „O să ne uităm pe camere, pentru că nu poți avea asemenea reacții”

„Cu Dobre n-am vorbit încă, dar eu sunt, să zic așa, de partea lui. Nu aș vrea să generalizez, pentru că nu vorbim de suporteri, să zici că l-au înjurat suporterii Rapidului, nu.

Sunt câțiva indivizi care, din punctul meu de vedere, nu sunt suporteri. Sau dacă sunt, nu au cum să se exprime în felul ăsta. Eu zic că nu aveau cum să se exprime în felul ăsta nici măcar dacă aveam patru înfrângeri la rând, darămite într-un campionat în care am început mai bine ca niciodată.

Eram pe locul doi, neînvinși, înainte de etapa asta. OK, am luat o bătaie în 10 meciuri, și în ultimul minut, nemeritat zic eu. Nu că am fi făcut vreun meci grozav, dar nici Hermannstadt nu a făcut.

Plus de asta, să înjuri căpitanul echipei și cel mai bun jucător, care și acum a făcut un meci bun și e jucătorul cu cele mai multe reușite, nu se poate să faci asta. Asta nu pot să înțeleg, iar eu îl susțin. Pentru că e jucătorul nostru, căpitanul nostru și nu e normal. Și știu, că avem și noi informații, nu este vorba despre fanii Rapidului, e vorba de patru-cinci indivizi, care, din punctul meu de vedere, nu au ce căuta pe stadion.

O să ne uităm pe camere și vom vedea, pentru că nu poți să ai asemenea reacții. Știm foarte bine câte amenzi am primit noi din cauza fanilor, inclusiv ieri am plătit 40.000 de lei.

Din păcate, galeria s-a scindat, iar acum avem două galerii. Eu am făcut tot posibilul, și am reușit și în partea de sud, ca un sector mic să-l dedicăm unei galerii. Suntem alături de suporterii noștri, ei sunt cei mai importanți, pentru că orice club, fără ei, nu există.

Am pierdut un meci. Și dacă iei titlul, tot pierzi unul, două, trei meciuri…”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

Angelescu, despre relația dintre suporteri și Alex Dobre

Întrebat dacă crede că Dobre va fi „luat la ochi” acum de suporterii giuleșteni, Angelescu a răspuns:

„Eu cunosc foarte bine suporterii rapidiști și cred că va fi susținut și mai mult de suporterii adevărați și de galerie. Cei care au înjurat, nu știu, poate nu au aceleași interese precum clubul”.

