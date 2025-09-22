Rapid ia măsuri Victor Angelescu, poziție fermă după ce Dobre a fost înjurat în Giulești : „O să ne uităm pe camere!” +50 foto
Alex Dobre și Victor Angelescu foto: Sport Pictures și montaj/GOLAZO.ro
Superliga

Rapid ia măsuri Victor Angelescu, poziție fermă după ce Dobre a fost înjurat în Giulești: „O să ne uităm pe camere!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 22.09.2025, ora 22:19
alt-text Actualizat: 22.09.2025, ora 22:19
  • Victor Angelescu, președintele clubului Rapid, a reacționat după conflictul dintre Alexandru Dobre (27 de ani) și câțiva dintre fanii rapidiști.
  • La finalul partidei cu Hermannstadt, scor 1-2, mai mulți suporteri i-au adresat injurii atacantului.

Oficialul giuleștenilor e de partea lui Dobre și crede că suporterii care au reacționat astfel ar trebui să fie interziși pe stadion.

„Guardiola a închis ușa!” Pep a schimbat tactica la City: autobuz în poartă, în stil Mourinho. Analiștii îl ironizează. Reacția sa genială
Citește și
„Guardiola a închis ușa!” Pep a schimbat tactica la City: autobuz în poartă, în stil Mourinho. Analiștii îl ironizează. Reacția sa genială
Citește mai mult
„Guardiola a închis ușa!” Pep a schimbat tactica la City: autobuz în poartă, în stil Mourinho. Analiștii îl ironizează. Reacția sa genială

Victor Angelescu: „O să ne uităm pe camere, pentru că nu poți avea asemenea reacții”

„Cu Dobre n-am vorbit încă, dar eu sunt, să zic așa, de partea lui. Nu aș vrea să generalizez, pentru că nu vorbim de suporteri, să zici că l-au înjurat suporterii Rapidului, nu.

Sunt câțiva indivizi care, din punctul meu de vedere, nu sunt suporteri. Sau dacă sunt, nu au cum să se exprime în felul ăsta. Eu zic că nu aveau cum să se exprime în felul ăsta nici măcar dacă aveam patru înfrângeri la rând, darămite într-un campionat în care am început mai bine ca niciodată.

Eram pe locul doi, neînvinși, înainte de etapa asta. OK, am luat o bătaie în 10 meciuri, și în ultimul minut, nemeritat zic eu. Nu că am fi făcut vreun meci grozav, dar nici Hermannstadt nu a făcut.

Plus de asta, să înjuri căpitanul echipei și cel mai bun jucător, care și acum a făcut un meci bun și e jucătorul cu cele mai multe reușite, nu se poate să faci asta. Asta nu pot să înțeleg, iar eu îl susțin. Pentru că e jucătorul nostru, căpitanul nostru și nu e normal. Și știu, că avem și noi informații, nu este vorba despre fanii Rapidului, e vorba de patru-cinci indivizi, care, din punctul meu de vedere, nu au ce căuta pe stadion.

O să ne uităm pe camere și vom vedea, pentru că nu poți să ai asemenea reacții. Știm foarte bine câte amenzi am primit noi din cauza fanilor, inclusiv ieri am plătit 40.000 de lei.

Din păcate, galeria s-a scindat, iar acum avem două galerii. Eu am făcut tot posibilul, și am reușit și în partea de sud, ca un sector mic să-l dedicăm unei galerii. Suntem alături de suporterii noștri, ei sunt cei mai importanți, pentru că orice club, fără ei, nu există.

Am pierdut un meci. Și dacă iei titlul, tot pierzi unul, două, trei meciuri…”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (20).jpeg
Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (20).jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (1).jpeg Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (2).jpeg Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (3).jpeg Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (4).jpeg Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (5).jpeg
+50 Foto
labels.photo-gallery

Angelescu, despre relația dintre suporteri și Alex Dobre

Întrebat dacă crede că Dobre va fi „luat la ochi” acum de suporterii giuleșteni, Angelescu a răspuns:

„Eu cunosc foarte bine suporterii rapidiști și cred că va fi susținut și mai mult de suporterii adevărați și de galerie. Cei care au înjurat, nu știu, poate nu au aceleași interese precum clubul”.

VIDEO. Golul marcat de Buș în Rapid - Hermannstadt 2-1

Citește și

Mitriță, pus la zid! Legenda naționalei nu-l înțelege pe fotbalistul care s-a retras din prima reprezentativă: „Mi se pare deplasat”
Superliga
21:33
Mitriță, pus la zid! Legenda naționalei nu-l înțelege pe fotbalistul care s-a retras din prima reprezentativă: „Mi se pare deplasat”
Citește mai mult
Mitriță, pus la zid! Legenda naționalei nu-l înțelege pe fotbalistul care s-a retras din prima reprezentativă: „Mi se pare deplasat”
„Sigur vom fi campioni!” Crețu, convins că FCSB își va reveni + Ce spune Lixandru despre adversarele din Europa League
Europa League
21:04
„Sigur vom fi campioni!” Crețu, convins că FCSB își va reveni + Ce spune Lixandru despre adversarele din Europa League
Citește mai mult
„Sigur vom fi campioni!” Crețu, convins că FCSB își va reveni + Ce spune Lixandru despre adversarele din Europa League

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
rapid bucuresti suporteri conflict victor angelescu alex dobre
Știrile zilei din sport
Fotografii-document cu Valentin Ceaușescu Cum a ajuns fiul fostului dictator martor la cea mai mare performanță din istoria naționalei
Nationala
12:45
Fotografii-document cu Valentin Ceaușescu Cum a ajuns fiul fostului dictator martor la cea mai mare performanță din istoria naționalei
Citește mai mult
Fotografii-document cu Valentin Ceaușescu Cum a ajuns fiul fostului dictator martor la cea mai mare performanță din istoria naționalei
Decizie în scandalul sexual de la FRF GOLAZO.ro a aflat ce hotărâre dură va lua forul prezidat de Răzvan Burleanu în cazul Ion Geolgău
Diverse
13:13
Decizie în scandalul sexual de la FRF GOLAZO.ro a aflat ce hotărâre dură va lua forul prezidat de Răzvan Burleanu în cazul Ion Geolgău
Citește mai mult
Decizie în scandalul sexual de la FRF GOLAZO.ro a aflat ce hotărâre dură va lua forul prezidat de Răzvan Burleanu în cazul Ion Geolgău
Imaginile care nu s-au văzut la TV FOTO: Ce a făcut Lamine Yamal,  după ce Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur
Campionate
11:56
Imaginile care nu s-au văzut la TV FOTO: Ce a făcut Lamine Yamal, după ce Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur
Citește mai mult
Imaginile care nu s-au văzut la TV FOTO: Ce a făcut Lamine Yamal,  după ce Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur
Mitriță, „niciun regret”   Reacție după ce Il Luce i-a transmis că s-a grăbit cu retragerea de la națională: „Doar lecții învățate”
Nationala
11:15
Mitriță, „niciun regret” Reacție după ce Il Luce i-a transmis că s-a grăbit cu retragerea de la națională: „Doar lecții învățate”
Citește mai mult
Mitriță, „niciun regret”   Reacție după ce Il Luce i-a transmis că s-a grăbit cu retragerea de la națională: „Doar lecții învățate”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:40
Rangnick, în spital Noi probleme pentru selecționerul Austriei înainte de meciul cu România » Când va reveni
Rangnick, în spital Noi probleme pentru selecționerul Austriei înainte de meciul cu România » Când va reveni
18:03
Arbitru-soldat la Go Ahead Eagles - FCSB „Centralul” partidei din Europa League s-a înrolat din cauza rușilor: „Am evitat armele timp de 40 de ani”
Arbitru-soldat la Go Ahead Eagles - FCSB „Centralul” partidei din Europa League s-a înrolat din cauza rușilor: „Am evitat armele timp de 40 de ani”
16:43
Cristian Geambașu Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Cristian Geambașu Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
17:06
„Cel mai important pas al carierei” Thiam, Crețu și Lixandru, despre primul meci în Europa League: „Când ne-am apărat, am făcut rezultate”
„Cel mai important pas al carierei”  Thiam, Crețu și Lixandru, despre primul meci în Europa League: „Când ne-am apărat, am făcut rezultate”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Top stiri din sport
„Bîrligea, ideal pentru Ajax” Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular
Superliga
10:52
„Bîrligea, ideal pentru Ajax” Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular
Citește mai mult
„Bîrligea, ideal pentru Ajax” Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular
Schimbare radicală la 11 metri Penaltyul nu va mai fi la fel. Stop-joc! Primul turneu la care s-ar putea aplica: „O iei razna!”
Campionatul Mondial
10:45
Schimbare radicală la 11 metri Penaltyul nu va mai fi la fel. Stop-joc! Primul turneu la care s-ar putea aplica: „O iei razna!”
Citește mai mult
Schimbare radicală la 11 metri Penaltyul nu va mai fi la fel. Stop-joc! Primul turneu la care s-ar putea aplica: „O iei razna!”
Ce a remarcat Panduru  Ianis Zicu și Zeljko Kopic, analizați de fostul internațional: „Nu poți face asta peste noapte” + „La început ne îndoiam toți”
Superliga
12:36
Ce a remarcat Panduru Ianis Zicu și Zeljko Kopic, analizați de fostul internațional: „Nu poți face asta peste noapte” + „La început ne îndoiam toți”
Citește mai mult
Ce a remarcat Panduru  Ianis Zicu și Zeljko Kopic, analizați de fostul internațional: „Nu poți face asta peste noapte” + „La început ne îndoiam toți”
„S-a întâmplat ceva foarte ciudat” Tatăl lui Lamine Yamal, după ce Dembele a câștigat Balonul de Aur: „Cel mai mare prejudiciu moral adus unui om”
Campionate
10:16
„S-a întâmplat ceva foarte ciudat” Tatăl lui Lamine Yamal, după ce Dembele a câștigat Balonul de Aur: „Cel mai mare prejudiciu moral adus unui om”
Citește mai mult
„S-a întâmplat ceva foarte ciudat” Tatăl lui Lamine Yamal, după ce Dembele a câștigat Balonul de Aur: „Cel mai mare prejudiciu moral adus unui om”

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 14 rapid 21 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share