Mesaje după tragedia din Rahova Gâlcă și Kopic, despre explozia care a ucis 3 persoane și a rănit alte 20: „Nu ar trebui să se întâmple în România”

Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul de la Rapid, și Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, au transmis câte un mesaj după tragedia care a avut loc în Rahova.

Două etaje dintr-un bloc cu 8 niveluri din sectorul 5 al Capitalei s-au prăbușit, vineri dimineața, după o explozie puternică.

Trei persoane au murit, iar alte 20 au fost rănite, conform hotnews.ro.

Costel Gâlcă: „Un accident tragic care nu are trebui să se întâmple în România”

Tatăl lui Gâlcă locuiește și este administrator al unei scări din imobilul situat în Calea Rahovei nr. 317, chiar lângă scara în care s-a produs deflagrația.

„O parte din copilăria mea a fost în Rahova. Când am aflat, am citit mesajul greșit, mi l-a trimis un fost coleg dinamovist, cu care am jucat în copilărie.

Eram atent la altceva, iar când am realizat că s-a produs acest accident tragic, am încercat să-mi sun tatăl și frații, care locuiesc acolo, și, bineînțeles, am reușit să vorbesc cu ei.

Mi-au spus că totul este bine, că toată lumea este în stradă. Vreau să spun că gândurile și inima mea sunt alături de familiile îndoliate și de toți cei afectați, pentru că sunt mulți oameni care trec acum prin momente grele.

Este un accident tragic care nu ar trebui să se întâmple în țara noastră”, a declarat Gâlcă.

Zeljko Kopic: „Câteva cuvinte pentru victimele din Rahova”

Înainte de a vorbi despre derby-ul cu Rapid, și antrenorul croat al lui Dinamo a dorit să transmită un mesaj în legătură cu explozia din Rahova:

„În primul rând, câteva cuvinte pentru victimele tragediei din cartierul Rahova. Toată familia Dinamo, jucători, staff, toată lumea de aici îi susțin, ne pare rău pentru ei.

Am citit că domnul Gâlcă stă aproape de acea zonă. Le transmitem tuturor cele mai bune gânduri”.

Ce s-a întâmplat în Sectorul 5 din București

În urma exploziei care a distrus o scară de bloc de pe Calea Rahovei, Sector 5, a fost activat Planul Roșu de intervenție.

Conform primelor investigații, deflagrația a fost cauzată de o acumulare de gaze. Martorii au declarat că locatarii semnalaseră anterior scurgeri în rețeaua blocului.

Compania Distrigaz Sud a confirmat că echipele sale au intervenit în zonă cu o zi înainte de incident și au oprit alimentarea cu gaze, însă sigiliul ar fi fost rupt, iar robinetul redeschis ilegal vineri dimineață, cu puțin timp înainte de explozie.

La doar câteva ore după explozie, Consiliul General al Municipiului București a aprobat, într-o ședință de urgență, alocarea a 2,9 milioane de lei din fondul de rezervă bugetară, conform buletin.de.

286 de oameni au beneficiat de consiliere psihologică, iar 66 de persoane, printre care trei copii și unsprezece vârstnici, au fost cazate în unități hoteliere partenere Primăriei Capitalei.

