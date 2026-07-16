FĂRĂ RESENTIMENTE Gnahore în 5 idei la prima conferință: fără frică de Becali, cât a contat MM la negocieri + răspuns pentru dinamoviști +6 foto
Eddy Gnahore
Superliga

FĂRĂ RESENTIMENTE Gnahore în 5 idei la prima conferință: fără frică de Becali, cât a contat MM la negocieri + răspuns pentru dinamoviști

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 16.07.2026, ora 18:18
alt-text Actualizat: 16.07.2026, ora 18:20
  • Francezul Eddy Gnahore a susținut prima conferință de presă în calitate de jucător al FCSB
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A vorbit despre motivele pentru care a ales campioana României după ce a trecut fix pe la marea rivală Dinamo, despre discuțiile cu Mihai Stoica, presiunea pusă constant de Gigi Becali, reacția fanilor lui Dinamo și obiectivele sale la noua echipă.

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Despre Gigi Becali și presiunea patronului

Gnahore a recunoscut că nu avea alte oferte în momentul în care a fost contactat de FCSB și a recunoscut că discuțiile cu Mihai Stoica au fost decisive pentru transfer.

„Voi fi sincer cu voi, nu aveam alte oferte. Domnul Mihai Stoica m-a sunat, iar felul în care mi-a prezentat tot ce e aici m-a convins. E un om de fotbal și înțelege bine lucrurile, iar când cineva ca el te dorește atât de mult, este ușor să iei o decizie.

Presiunea din partea lui Gigi Becali? Cred că va fi o presiune bună din partea patronului. Dânsul e foarte atent la detalii și își dorește să câștige fiecare meci. Vrea să fim mereu la cel mai înalt nivel. Plus că mie personal îmi place presiunea, așa că nu cred că aceasta va fi o problemă.

Indiferent dacă voi juca bine sau nu, voi da mereu 100% pe teren. Așa sunt eu, asta este personalitatea mea. Un lucru pe care nu îl voi face niciodată este să păcălesc fotbalul”, a spus Gnahore la conferință.

Cum a ajuns la FCSB și discuțiile cu Mihai Stoica

Francezul a explicat că profesionalismul clubului și modul în care i-a fost prezentat proiectul l-au convins să accepte oferta campioanei.

„Contractul meu cu fosta echipă s-a încheiat. Am vorbit cu oamenii de la FCSB și am conștientizat cât de profesioniști sunt, iar asta m-a convins să semnez. La vârsta mea, acest lucru este foarte important. Sunt foarte fericit să mă aflu aici.

Nu am vorbit cu foștii colegi. De fel nu sunt un tip emoțional, mă concentrez mereu pe ceea ce am de făcut aici și pe ceea ce trebuie să fac pe teren. Nu pot să prevăd viitorul și să văd cum voi fi primit, însă cred că adaptarea la FCSB va veni în mod natural. Voi încerca să câștig fiecare meci”, a mai spus mijlocașul.

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Despre supărarea fanilor lui Dinamo

Transferul la marea rivală a stârnit nemulțumirea printre suporterii dinamoviști, fani care l-au apreciat pe francez, însă Gnahore spune că se detașează de astfel de discuții.

„Îi înțeleg pe fanii lui Dinamo pentru supărare, dar nu mă uit atent la asta. Sunt profesionist și mă concentrez doar pe ceea ce am de făcut pe teren”.

Cum se prezintă din punct de vedere fizic

Gnahore a recunoscut că nu este încă la capacitate maximă, după ce a ratat perioada de pregătire din această vară și că mai are nevoie de câteva zile pentru revenire:

„Sunt în urmă cu pregătirea fizică, pentru că nu am fost cu echipa în cantonament. Nu foarte mult, dar sunt în urmă. Nu am făcut pregătirea și nu am jucat în meciurile amicale. Sper să revin cât mai repede la capacitate maximă”.

Despre lotul FCSB și avantajul grupului de francezi

Noul mijlocaș al campioanei a avut numai cuvinte de laudă la adresa lotului pregătit de Marius Baciu și consideră că prezența mai multor jucători francezi îl va ajuta să se adapteze mai repede.

„FCSB este o echipă foarte bună. A plecat Olaru, dar e aici Tănase, echipa are o apărare bună și tocmai din acest motiv cred că au avut rezultate foarte bune în ultimele sezoane.

Este foarte bine că sunt mulți francezi în lot. Sunt jucători de calitate, iar faptul că antrenorul poate vorbi în franceză reprezintă un avantaj pentru noi”.

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