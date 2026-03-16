„N-am avut control asupra selecției!” Edi Iordănescu, despre motivele plecării de la națională și problemele de la Legia Varșovia

Edi Iordănescu. Foto: Imago
Publicat: 16.03.2026, ora 17:06
alt-text Actualizat: 16.03.2026, ora 17:06
  • Edi Iordănescu (47 de ani) a vorbit despre experiența sa ca selecționer al României și despre perioada petrecută ca antrenor la Legia Varșovia.

Tehnicianul Edi Iordănescu a condus naționala României în 28 de meciuri, iar mandatul său a atins punctul culminant la Campionatul European din 2024, unde „tricolorii” au reușit să se califice din faza grupelor și să ajungă în optimile de finală ale competiției, unde au fost eliminați de Olanda, scor 0-3.

Edi Iordănescu, despre motivul pentru care a părăsit echipa națională: „Am simțit că trebuie să fac un pas în spate”

„Încă dinainte să semnez cu echipa națională am fost convins că ne putem califica. Și cu convingerea asta am venit.

Știam că, având mentalitatea corectă, disciplină în afara terenului, disciplină de joc, una esențială în meciurile internaționale și în astfel de campanii de calificare, putem reconstrui rapid echipa națională, cu unitate și cu spirit.

Timpul a fost mereu un mare inamic și rezultatele trebuiau să vină în paralel, ceea ce s-a și întâmplat. La final de preliminarii, am câștigat o grupă de pe primul loc și fără înfrângere”, a spus Iordănescu, conform prosport.ro.

Nu sunt de acord că am jucat doar un fotbal reactiv când am fost eu selecționer! Am avut meciuri precum cele cu Israel, Kosovo, Belarus, când am încercat să controlăm jocurile, să avem inițiativa, practicând un fotbal cât mai pozițional. E adevărat că au fost și meciuri precum „dubla” cu Elveția și cele de la EURO, în care ne-am propus organizare defensivă exactă și am încercat să fim mai reactivi atunci când am câștigat mingea. Edward Iordănescu

labels.photo-gallery

Tehnicianul a detaliat motivele pentru care a decis să nu își continue mandatul pe banca naționalei, după performanța reușită la Campionatul European, prima prezență a României în competiție din 2016.

„Convingerea mea era de peste 90% că voi continua. Din păcate, nu am ajuns la un numitor comun. Am amânat totul, discuțiile, pentru perioada de după EURO.

Chiar eu personal am cerut să nu mai discutăm, când mai era o lună și un pic până la EURO, pentru ca focusul nostru să meargă total spre pregătirea turneului final.

Iar după EURO… Starea mea de spirit s-a schimbat. Cred că, dacă reușeam să ajungem la un acord înainte de EURO, măcar verbal… Totul ducea spre continuitate. Din păcate, nu s-a ajuns.

Și, după EURO… Atunci am simțit altceva! Am simțit că trebui să fac un pas în spate. Și, astfel, să las locul ca să vină altcineva”, a mai spus Iordănescu.

Edi Iordănescu, despre mandatul lui Lucescu: „România putea mai mult în campania de calificare”

„Tricolorii”, sub comanda experimentatului Mircea Lucescu (80 de ani) se pregătesc de barajul pentru accederea la Campionatul Mondial.

„Cred că puteam mult mai mult în campania de calificare. Trebuie să fim sinceri, atunci când am văzut grupa, toți ne-am entuziasmat foarte tare. Și nu cred că a fost o reacție subiectivă, ci realistă.

Din păcate, n-am reușit, am terminat pe locul 3. Dar, în final, această plasă de siguranță pe care, până la urmă, am câștigat-o și nu ne-a oferit-o nimeni cadou, de a disputa un baraj, reprezintă tot o șansă. E meritul nostru!

Ne-am câștigat dreptul la acest baraj și trebuie să îl tratăm cu încredere. Am convingerea că echipa noastră națională are forța să meargă la Mondial, chiar și prin acest traseu. Și, la fel, nu sunt subiectiv când spun asta. Cred foarte mult în echipa națională și în jucătorii ei”, a mai spus fostul selecționer.

  • Turcia - România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00. Meciul va fi transmis de Prima TV și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro
Am văzut vreo două meciuri ale Turciei din calificări și pot să spun că e o echipă cu forță ofensivă foarte bună, dar și cu vulnerabilități. Și cred că va fi un context destul de rar întâlnit în fotbal: vulnerabilitățile unei echipe să se plieze pe atuurile celeilalte echipe! Eu gândesc pozitiv și am observat că Turcia, atunci când pierde mingea, nu are un echilibru extraordinar, devine expusă contrelor. Exact una dintre calitățile echipei noastre naționale: fotbalul reactiv. Edward Iordănescu

Întrebat dacă ar accepta o revenire pe banca naționalei în cazul în care ar fi ofertat de FRF, tehnicianul a spus:

„Nu cred va fi cazul. Și nu sunt genul care să vorbesc ipotetic. Nu a existat nicio negociere între mine și Federație ca să revin la echipa națională, deci chiar nu cred că are rost să vorbesc ipotetic.

Îmi doresc să încep să antrenez cât mai repede, dacă mâine va veni o ofertă de la un club sau o altă națională care să mă convingă, cu siguranță îi voi răspunde pozitiv. Cu toate astea, dragostea mea pentru naționala noastră va rămâne eternă”, a mai spus tehnicianul.

Edward Iordănescu a explicat plecarea de la Legia Varșovia: N-am avut control asupra selecției!”

După încheierea mandatului său la echipa națională a României, Iordănescu s-a dus să o pregătească pe Legia Varșovia, dar experiența a fost una dezamăgitoare.

„Întotdeauna am căutat fotbalul competitiv și, în raport cu el, latura financiară a mers mereu pentru mine în plan secund. Sigur, și asta contează, pentru asta muncești, în final și asta te reprezintă ca antrenor.

Condițiile financiare acceptate de mine au fost aproape fără negociere. Însă am avut și condiții clare din punct de vedere sportiv. Iar dacă inițial au fost respectate și lucrurile au funcționat, adică am început bine în campionat, am câștigat Supercupa Poloniei, am intrat în grupele competițiilor europene, ulterior… politica clubului s-a schimbat”, a declarat Iordănescu.

labels.photo-gallery

Întrebat ce a însemnat schimbarea politicii clubului, Edi Iordănescu a explicat:

„În plin campionat au fost vânduți jucători importanți la Blackburn Rovers, Roma, Strasbourg, Rio Ave. Au plecat în condițiile în care echipa era angrenată deja în competiții pe trei planuri, cu meciuri din trei în trei zile!

Și au fost aduși alți zece jucători, la fel, în plin campionat. Din punctul meu de vedere, când schimbi 50% din grup, înseamnă reconstrucție. Când o faci în plină competiție, amâni orice obiectiv sportiv și vrei să reconstruiești echipa. Ori obiectivele erau cu totul altele!

Bineînțeles! Orice antrenor vrea să-și păstreze jucătorii. Mai mult decât atât, asta a fost o condiție de bază atunci când am semnat! Așa că… am respectat politica clubului, dar mi-am dorit, automat, să încetez colaborarea. Pentru că am considerat că ne-am abătut de la ceea ce stabilisem inițial.

Eu am știut să respect. Însă, în același timp, am solicitat respect. Au fost trei solicitări din partea mea de a înceta colaborarea: prima oară m-au întors din drum jucătorii, a doua oară m-au întors jucătorii și conducerea, a treia oară am găsit o cale de încetare. N-am avut control total asupra selecției, așa cum mi-am dorit. Asta m-a nemulțumit și m-a făcut să îmi doresc plecarea”, a mai declarat Iordănescu.

24 de meciuri
a adunat Iordănescu la Legia. 11 victorii, 6 remize și 7 înfrângeri. Înaintea experienței din Polonia, Iordănescu a bifat 28 de meciuri pe banca echipei naționale a României, în perioada 2022-2024. De-a lungul carierei, el a mai pregătit formații precum FCSB, CFR Cluj, Astra Giurgiu, Gaz Metan, CSKA Sofia, ASA Târgu Mureș și Pandurii

Antrenorul a semnat pe 12 iunie 2025 un contract pe două sezoane, părăsind clubul pe 31 octombrie, după ce și-a dat demisia.

După începutul bun, cu triumf în Supercupa Poloniei, a fost din ce în ce mai rău.

  • A retrogradat din Europa League în Conference. 
  • Locul 10 din 18 în campionat, cu doar 16 puncte în 12 etape.
  • Eliminat din Cupa Poloniei, joi, 1-2 după prelungiri cu Pogon Szczecin. 

