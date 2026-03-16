Detalii despre tranzacția de la Farul Suma pe care i-a plătit-o Gheorghe Popescu lui Hagi: „S-a plătit. Va avea mână liberă să fie și mai dur”

Ciprian Marica (40 de ani), acționar minoritar la Farul Constanța, a vorbit despre tranzacția surprinzătoare a clubului de la malul mării.

Gheorghe Hagi (61 de ani) a decis să renunțe la rolul de patron, iar Gică Popescu (58 de ani) a preluat pachetul majoritar de acțiuni.

Decizia lui Hagi vine pe fondul dorinței de a se concentra mai mult pe antrenorat, după ce timp de ani de zile a combinat atât activitatea managerială, cât și cea sportivă în cadrul clubului constănțean.

Farul, de la Hagi la Popescu: „A plătit valoarea reală. Va avea mână liberă să fie și mai dur”

„Gică vrea să se concentreze mai mult pe antrenorat, așa cum a și declarat, și povara acționariatului îl apăsa cumva. Avea nevoie să se detașeze.

După ce a luat o pauză din antrenorat, a continuat în cadrul clubului să activeze și să se implice. Acum simte nevoie să se concentreze pe antrenorat”, a spus Marica, potrivit fanatik.ro.

Pentru Hagi, acesta ar fi ultimul obstacol în drumul spre banca echipei naționalei, dacă Mircea Lucescu nu va mai putea sau nu va mai vrea să continue.

Selecționerul României nu poate deține calitatea de acționar majoritar într-un club din România, din cauza conflictului de interese .

Preluarea clubului de către Popescu îi oferă acestuia libertatea de a lua deciziile necesare pentru dezvoltarea echipei, care se află pe locul 9 în play-out, cu 22 de puncte.

„Cumva asta spune și el că «poate Gică Popescu va reuși mai mult decât am făcut eu». E un om al clubului, știe foarte bine toate problemele. Nu că până acum nu avea factor de decizie, dar acum, că e acționar majoritar, va putea să ia cele mai bune decizii pentru club.

Gică a plecat la drum cu niște oameni acum mulți ani. A reușit ce poate doar el visa. Avea nevoie să se rupă și să lasă pe altcineva din exterior, care să vină și să ia decizii. Anumite decizii sunt greu de luat.

Unele decizii sunt greu de luat în privința unor persoane, a unor apropiați. Plecând la drumul ăsta acum mulți ani, e greu să le ei. Gică Popescu va avea mână liberă să ia cele mai bune decizii și să fie și mai dur”, a mai spus Marica.

Întrebat dacă Gheorghe Hagi era mai sentimental, fostul fotbalist a răspuns:

Probabil că da. Și poate și din acest punct de vedere, Gică Popescu, la cum îl cunosc, va trebui să ia niște decizii dure. Mai ales că suntem al doilea an în play-out. Nu e ce ne doream și din punct de vedere financiar trebuie să luăm aceste decizii. Ciprian Marica

Gică Popescu i-ar fi achitat lui Gheorghe Hagi 3,5 milioane de euro pentru preluarea clubului, conform sursei citate.

„S-a plătit. Gică le-a cumpărat. Vorbim de valoarea reală a acțiunilor, de ordinul milioanelor, ca să fie mai simplu. Milioanelor de euro. Valorea acțiunilor de la Farul nu e joacă și nu se putea întâmpla altfel.

Pot să vă spun doar că treaba e serioasă, că Gică Hagi a dorit să iasă din acționariat în cel mai corect mod și real. Și Gică Popescu a plătit bani să ia pachetul majoritar de acțiuni. A plătit valoarea lor reală”, a mai spus Ciprian.

