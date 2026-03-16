„Era Pep se apropie de sfârșit”  Parcursul lui Manchester City, analizat de Toni Kroos și fratele său

Toni Kroos (36 de ani) și fratele său, Felix, au analizat înfrângerea suferită de Manchester City, 0-3, pe terenul celor de la Real Madrid, în turul optimilor de finală din Liga Campionilor.

Pep Guardiola traversează una dintre cele mai dificile perioade ale sale de când a preluat-o pe Manchester City.

În acest moment, „cetățenii” sunt la un pas de eliminarea din Liga Campionilor, iar în Premier League au de recuperat o diferență de nouă puncte față de liderul Arsenal, cu 8 etape înainte de finalul sezonului.

Felix Kroos: „Era Pep se apropie de sfârșit”

Înfrângerea drastică suferită pe terenul celor de la Real Madrid i-a adus antrenorului spaniol o mulțime de critici.

Frații Kroos, Toni și Felix, au vorbit și ei deschis despre eșecul englezilor în podcastul „Einfach mal Luppen”.

„Acum îl văd pe Pep într-o cu totul altă lumină. Stă acolo, lăsând pur și simplu lucrurile să curgă de la sine. Înainte, se plimba mereu dintr-o parte în alta, gesticulând și dând tot felul de indicații.

Într-un fel, nu se mai simte nimic. E întotdeauna ușor să spui asta stând în fața TV-ului.

Dar înainte părea altfel. Există o anumită greutate și o umbră care planează asupra lui City, ca și cum o eră ar fi pe cale să se încheie. De asemenea, cred că această eră a lui Pep se apropie, într-un fel, de sfârșit” , a spus Felix Kroos, citat de mundodeportivo.com.

De partea cealaltă, Toni, care a lucrat cu Pep la Bayern în sezonul 2013-2014, a fost mai precaut:

„Reușita de a gestiona o transformare ca aceasta pe parcursul mai multor ani poate fi, de asemenea, o motivație.

Cred că el decide singur ce vrea să facă și când”, a spus Toni Kroos potrivit sursei citate.

51 de meciuri a jucat Toni Kroos sub comanda lui Pep Guardiola

