„Era Pep se apropie de sfârșit”  Parcursul lui Manchester City, analizat de Toni Kroos și fratele său

- Toni Kroos (36 de ani) și fratele său, Felix, au analizat înfrângerea suferită de Manchester City, 0-3, pe terenul celor de la Real Madrid, în turul optimilor de finală din Liga Campionilor.
Pep Guardiola traversează una dintre cele mai dificile perioade ale sale de când a preluat-o pe Manchester City.
În acest moment, „cetățenii” sunt la un pas de eliminarea din Liga Campionilor, iar în Premier League au de recuperat o diferență de nouă puncte față de liderul Arsenal, cu 8 etape înainte de finalul sezonului.
Felix Kroos: „Era Pep se apropie de sfârșit”
Înfrângerea drastică suferită pe terenul celor de la Real Madrid i-a adus antrenorului spaniol o mulțime de critici.
Frații Kroos, Toni și Felix, au vorbit și ei deschis despre eșecul englezilor în podcastul „Einfach mal Luppen”.
„Acum îl văd pe Pep într-o cu totul altă lumină. Stă acolo, lăsând pur și simplu lucrurile să curgă de la sine. Înainte, se plimba mereu dintr-o parte în alta, gesticulând și dând tot felul de indicații.
Într-un fel, nu se mai simte nimic. E întotdeauna ușor să spui asta stând în fața TV-ului.
Dar înainte părea altfel. Există o anumită greutate și o umbră care planează asupra lui City, ca și cum o eră ar fi pe cale să se încheie. De asemenea, cred că această eră a lui Pep se apropie, într-un fel, de sfârșit”, a spus Felix Kroos, citat de mundodeportivo.com.
De partea cealaltă, Toni, care a lucrat cu Pep la Bayern în sezonul 2013-2014, a fost mai precaut:
„Reușita de a gestiona o transformare ca aceasta pe parcursul mai multor ani poate fi, de asemenea, o motivație.
Cred că el decide singur ce vrea să facă și când”, a spus Toni Kroos potrivit sursei citate.