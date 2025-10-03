România cade în clasament Modificări în topul coeficienților UEFA, după înfrângerile suferite de FCSB și U Craiova

România a coborât în clasamentul coeficienților din cupele europene, după înfrângerile suferite joi de FCSB și U Craiova.

Ce șanse de calificare în primăvara europeană mai au cele două echipe, în rândurile de mai jos.

FCSB a pierdut joi meciul cu Young Boys, din cadrul rundei 2 din Europa League. Elvețienii s-au impus cu scorul de 2-0, grație „dublei” reușite de Monteiro (min. 11 și 36).

În aceeași zi a fost înfrântă și Universitatea Craiova. Oltenii au pierdut cu Rakow, scor 0-2. Marcatorii au fost Pienko (min. 47) și Repka (min. 80).

România a pierdut un loc în topul coeficienților UEFA

În urma înfrângerilor suferite de FCSB și Craiova, România a coborât un loc și se situează pe poziția 22 în topul coeficienților din cupele europene.

Inițial, după ce FCSB a învins-o pe Go Ahead Eagles în runda 1 din Europa League, scor 1-0, România urcase pe locul 21. Întrecuse Croația.

Acum, cele două țări au făcut din nou rocada: Croația a revenit pe locul 21 cu 23.625 de puncte, în timp ce România ocupă poziția 22, cu 23.250 de puncte.

Ungaria, de pe locul 23, are 23.125 de puncte, după ce Ferencvaros s-a impus pe terenul lui Genk, scor 1-0.

[📊 UEFA country ranking - as of 2 Oct]



POL 🇵🇱 overtakes DEN 🇩🇰 on 13th and comes inches within 12th!



CRO 🇭🇷 overtakes ROU 🇷🇴 on 21st!



BIH 🇧🇦 jumps from 39th to 37th! pic.twitter.com/FyIZH7ipse — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 2, 2025

Este important ca la finalul sezonului România să ocupe cel puțin locul 22. Dacă se va întâmpla acest lucru, atunci campioana ar debuta direct în turul II preliminar al Ligii Campionilor, nu din primul cum se întâmplă acum.

Practic, ar câștiga două săptămâni în plus fără meciuri din 3 în 3 zile și nu ar scăpa de emoțiile unei retrogradări direct în Conference League, unde ajung echipele eliminate din primul tur UCL. Ar trebui să treacă de un singur tur pentru a-și asigura prezența cel puțin în faza principală din Conference League.

Ce șanse de calificare mai au FCSB și Craiova

Conform statisticienilor de la Football Meets Data, după înfrângerea suferită cu Young Boys, șansele celor de la FCSB de a prinde un loc în top 24 în Europa League la finalul grupei principale au scăzut cu 14%, până la 39%.

După două etape, campioana României ocupă locul 24, cu 3 puncte obținute.

📈 Winners and 📉 Losers of 🟠 UEL Matchday 2



➕ Biggest increase in chances for Top 2⃣4⃣:



+30% 🇭🇺 Ferencvaros

+22% 🇭🇷 Dinamo Zagreb

+16% 🇳🇴 Brann

+16% 🇨🇭 Basel

+13% 🇦🇹 Sturm Graz

+12% 🇨🇿 Viktoria Plzen

+12% 🇩🇰 Midtjylland

...



➖ Biggest decrease in chances for Top 2⃣4⃣:



-21%… pic.twitter.com/iLxeDEQgVL — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 2, 2025

Șansele Universității Craiova de a prinde un loc în top 24 în Conference au scăzut cu 9% în comparație cu calculele inițiale, după debutul de coșmar cu Rakow.

În acest moment, oltenii se află pe locul 31, iar șansele lor au scăzut la 55%.

📈 Winners and 📉 Losers of 🟢 UECL Matchday 1



➕ Biggest increase in chances for Top 2⃣4⃣:



+22% 🇦🇲 Noah

+20% 🇹🇷 Samsunspor

+17% 🇨🇾 AEK Larnaca

+14% 🇧🇦 Zrinjski

+13% 🇸🇮 Celje

+10% 🇵🇱 Lech

...



➖ Biggest decrease in chances for Top 2⃣4⃣:



-15% 🇦🇹 Rapid

-14% 🇭🇷 Rijeka

-13% 🇵🇱… pic.twitter.com/nbwwAC3yMM — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 2, 2025

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Programul Universității Craiova în Conference League

2 octombrie 2025, Rakow - Universitatea Craiova 0-2

0-2 23 octombrie 2025, 22:00, Universitatea Craiova – vs FC Noah

– vs FC Noah 6 noiembrie 2025, 22:00, SK Rapid - Universitatea Craiova

27 noiembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05

- 1. FSV Mainz 05 11 decembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - Sparta Praga

- Sparta Praga 18 decembrie 2025, 22:00, AEK Atena - Universitatea Craiova

