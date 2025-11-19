Cea mai mică țară care merge la Mondial E cât Vișeu de Sus și s-a calificat direct la  CM 2026
Curacao/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Cea mai mică țară care merge la Mondial E cât Vișeu de Sus și s-a calificat direct la CM 2026

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.11.2025, ora 10:18
alt-text Actualizat: 19.11.2025, ora 14:27
  • Curacao a devenit cea mai mică țară care obține calificarea la un Campionat Mondial, după remiza cu Jamaica, 0-0, din ultima etapă a preliminariilor, zona America de Nord.
  • Haiti și Panama au obținut și ele biletele pentru turneul final de anul viitor.

Fără selecționerul Dick Advocaat, cel care a fost nevoit să rateze meciul decisiv din preliminariile CM 2026 din cauza unor probleme familiale, Curacao a reușit o performanță istorică, în urma remizei înregistrate la Kingston.

Curacao, cea mai mică țară din istorie care merge la un Campionat Mondial

Echipa cunoscută sub numele de „Valul Albastru” a terminat pe primul loc al grupei B, cu 12 puncte, unul mai mult decât Jamaica și s-a calificat în premieră la un turneu final.

Astfel, Curacao a devenit cea mai mică țară din istorie care merge la Cupa Mondială, cu o populație de doar 185.000 de locuitori, aproape la fel ca Oradea.

Precedentul record era deținut de Islanda în 2018, cu o populație de aproximativ 350.000 de locuitori, scrie theguardian.com.

Selecționerul Dick Advocaat, care în luna septembrie a împlinit 78 de ani, e cu doar 2 ani mai tânăr decât Mircea Lucescu.

Cum a arătat Curacao în meciul cu Jamaica:

  • Room - Sambo, van Eijma, Obispo, Floranus - L. Bacuna, Comenencia, J. Bacuna - Hansen, Locadia, Gorre
444 km pătrați
este suprafața insulei Curacao, cât orașul Vișeu de Sus din Maramureș

„Să vină toți, am câștigat deja Cupa Mondială!”

Președintele federației de fotbal din Curacao a vorbit despre performanța reușită chiar pe teren, la finalul partidei cu Jamaica.

„După 21 de ani, am reușit să finalizăm proiectul Cupei Mondiale pe care l-am început în 2004.

Este un sentiment foarte mare, foarte frumos și este pentru toți locuitorii din Curacao care sunt peste tot în lume: America, Europa, pe insulă… și, de asemenea, pentru cei care iubesc Curacao de oriunde s-ar afla: suntem mici ca mărime, dar mari în suflet și inimă.

Cred că succesul nostru s-a datorat perseverenței. Cu toții am crezut că într-o zi ne vom califica la Cupa Mondială și, în sfârșit, am reușit”, a declarat Gilbert Martina, potrivit marca.com.

„Nu-mi pasă”, a afirmat oficialul în momentul în care a fost întrebat ce adversari își dorește la Mondial. „Să vină toți, am câștigat deja Cupa Mondială”, a concluzionat Martina.

Jamaica - Curacao 0-0. Rezumat VIDEO

Haiti și Panama merg și ele la Mondial

Haiti, selecționată care a participat ultima dată la un Campionat Mondial în anul 1974, a încheiat și ea campania cu o calificare improbabilă la turneul final, după 2-0 cu Nicaragua.

Haiti și-a desfășurat meciurile considerate pe teren propriu chiar în Curacao, din cauza tensiunilor din țara sa.

O altă selecționată care și-a asigurat prezența la turneul final este Panama. „Marea Rosie”, așa cum este cunoscută selecționata din America Centrală, a învins El Salvador cu 3-0 și a obținut a treia calificare, după cele din 2018 și 2022.

După 1-3 cu Guatemala, naționala din Surinam va fi prezentă la barajul intercontinental, la fel ca Jamaica și Noua Caledonie. Cosmin Olăroiu a ratat accesul cu Emiratele Arabe Unite.

Cele 42 de naționale calificate din 48

Tragerea la sorți a grupelor CM 2026 se va desfășura pe 5 decembrie, la Washington. Câștigătoarele barajelor nu vor fi cunoscute atunci.

  • America de Nord: SUA (gazdă), Mexic (gazdă), Canada (gazdă), Panama, Curacao (debut), Haiti;
  • America de Sud: Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Columbia, Paraguay;
  • Africa: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde (debut), Africa de Sud, Coasta de Fildeș, Senegal;
  • Asia: Japonia, Iran, Uzbekistan (debut), Coreea de Sud, Iordania (debut), Australia, Qatar, Arabia Saudită;
  • Europa: Anglia, Franța, Croația, Portugalia, Norvegia, Germania, Olanda, Belgia, Austria, Elveția, Spania, Scoția;
  • Oceania: Noua Zeelandă.

haiti panama preliminarii cm 2026 curacao
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
