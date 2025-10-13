Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un  titular din Liga 1!  
  • Naționala Capului Verde s-a calificat la Campionatul Mondial din 2026.
  • Joao Paulo (27 de ani), jucătorul celor de la Oțelul Galați, a fost titular în victoria de luni care a adus calificarea istorică.

Ediția de anul viitor a Campionatului Mondial este prima cu 48 de echipe, astfel că mai multe nume noi și-au asigurat deja prezența la turneul final organizat de SUA, Mexic și Canada.

Capul Verde s-a calificat la Campionatul Mondial

După un parcurs foarte bun în preliminarii, unde au pierdut o singură partidă din zece, jucătorii Capului Verde au obținut luni calificarea la CM 2026, după 3-0 cu Eswatini în ultima etapă.

Astfel, naționala din Africa va participa în premieră la turneul final, după ce a câștigat grupa la 4 puncte distanță de mult mai puternicul adversar Camerun, națională obișnuită cu prezențele la Mondial și care va spera acum să obțină calificarea la baraj.

Capul Verde este a 22-a națională care își obține biletul pentru competiția de anul viitor.

Joao Paulo, jucătorul celor de la Oțelul Galați și titular în formația lui Laszlo Balint, a fost prezent și în primul „11” al partidei cu Eswatini.

Cu o suprafață de puțin peste 4.000km pătrați, Capul Verde este cea mai mică țară din istorie care ajunge la Campionatul Mondial. Ca populație (500.000 de locuitori), doar Islanda a fost mai mică, având puțin sub 400.000 de locuitori.

Echipele calificate până acum la Campionatul Mondial

  • America de Nord: Mexic, Canada și SUA (gazde);
  • Oceania: Noua Zeelandă;
  • Africa: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde;
  • Asia: Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan;
  • America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Până acum, din Europa nu s-a calificat matematic nicio echipă națională pentru turneul final.

