„Ar trebui să-i fie rușine” Cristiano Ronaldo, criticat dur în Portugalia după ce a fost eliminat cu Irlanda: „Scene teatrale”

Cristiano Ronaldo (40 de ani) a fost criticat dur în presa din Portugalia după ce a fost eliminat în înfrângerea cu Irlanda, scor 0-2.

Starul portughez a primit cartonașul roșu în minutul 59, după ce și-a lovit cu cotul un adversar.

Jurnalistul portughez Hugo Vasconcelos a criticat dur gesturile lui Cristiano Ronaldo din momentul eliminării. Starul portughez a aplaudat ostentativ spectatorii aflați pe Aviva Stadium, care sărbătoreau eliminarea sa.

Cristiano Ronaldo, criticat în Portugalia: „Ar trebui să-i fie rușine”

„Lui Cristiano ar trebui să-i fie rușine. Ceea ce a fost regretabil nu a fost doar lovitura sa cu cotul, rezultatul unui moment de pasiune, ci toate scenele teatrale care au urmat.

Gesturile sale de neînțelegere, aplauzele ironice îndreptate către public... ca și cum eliminarea ar fi fost responsabilitatea fanilor reprezintă un portret nefavorabil al căpitanului portughez într-o seară de uitat”, a scris Hugo Vasconcelos, pentru abola.pt.

Selecționerul Irlandei, Heimir Hallgrímsson, a vorbit și el despre gesturile lui Ronaldo: „Totul era clar când a părăsit terenul. Nu mai era nimic de spus. A fost un moment de pură prostie din partea lui”.

