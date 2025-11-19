Cristiano Ronaldo la Casa Albă Mesajul lui Donald Trump pentru superstarul portughez
  • Cristiano Ronaldo (40 de ani), superstarul portughez al celor de la Al-Nassr, a participat marţi seara la un dineu organizat de Donald Trump (79 de ani), preşedintele SUA.

Pe lângă Ronaldo, la dineul organizat în cinstea prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, au mai participat și Tim Cook, CEO-ul Apple, miliardarul Elon Musk sau președintele FIFA, Gianni Infantino.

Donald Trump: „Fiul meu e un mare fan Ronaldo”

Președintele SUA a luat cuvântul în deschiderea evenimentului și nu a ratat ocazia de a-l menționa și pe Cristiano.

„Știți, fiul meu (n.r. Barron Trump) este un mare fan al lui Cristiano Ronaldo. Îl avem pe Ronaldo aici. Cred că fiul meu își respectă tatăl puțin mai mult acum că v-am făcut cunoștință. Îți mulțumesc că ești aici, este o onoare”, a spus Donald Trump.

Recent, superstarul portughez a vorbit la superlativ despre Donald Trump, într-un dialog cu jurnalistul britanic Piers Morgan.

„Este unul dintre cei mai importanți oameni, unul dintre oamenii pe care vreau să-i întâlnesc. Sper să fac asta într-o zi, dacă voi avea ocazia...

Este unul dintre oamenii cu care vreau să mă așez și să am o conversație plăcută. Vreau să-l întâlnesc într-o zi. Donald Trump este unul dintre acei oameni care pot ajuta la schimbarea lumii”, declara Cristiano Ronaldo, citat de abola.pt

Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, dorește să reducă dependența țării de veniturile din petrol prin diversificarea în alte domenii, inclusiv sportul și turismul.

Mulți critici susțin că investițiile Arabiei Saudite au ca scop obținerea legitimității și distragerea atenției de la situația drepturilor omului și de la impactul asupra mediului al industriei petroliere – o practică denumită „sportswashing”, scrie bbc.com.

Roberto Martinez: „Ronaldo reprezintă poporul portughez, oriunde s-ar afla”

Selecționerul Portugaliei, Roberto Martinez, a comentat și el întâlnirea dintre Cristiano Ronaldo și Donald Trump.

„Cristiano, indiferent de meseria sau clubul său, reprezintă echipa națională și, de asemenea, poporul portughez, oriunde s-ar afla.

Așadar, pentru noi, este o veste bună și cred cu tărie în ceea ce Cristiano poate face ca ambasador. Poate ajuta cu exemplul său, nu doar în fotbal”, a declarat Roberto Martinez, potrivit cnnportugal.iol.pt.

Cristiano Ronaldo, la Casa Albă/ Foto: IMAGO Cristiano Ronaldo, la Casa Albă/ Foto: IMAGO
Cristiano Ronaldo, la Casa Albă/ Foto: IMAGO

În urmă cu câteva zile, naționala Portugaliei și-a asigurat calificarea la Cupa Mondială din 2026, competiție ce se va desfășura în SUA, Canada și Mexic.

