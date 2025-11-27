Orthodox Brothers Mesaj special trimis de ultrașii de la Steaua Roșie: scenografie pentru România și răspunsul aplaudat de tot stadionul +71 foto
Scenografia afișată de fanii de la Steaua Roșie (foto: GOLAZO.ro)
Europa League

Orthodox Brothers Mesaj special trimis de ultrașii de la Steaua Roșie: scenografie pentru România și răspunsul aplaudat de tot stadionul

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 27.11.2025, ora 22:26
alt-text Actualizat: 27.11.2025, ora 22:39
  • STEAUA ROȘIE - FCSB. Peste 20.000 de fani au venit pe Marakana din Belgrad să vadă meciul.
  • Ultrașii gazdelor au pregătit un mesaj special, o scenografie dedicată României.
  • Și fanii FCSB au răspuns pe măsură și au scandat ceea ce și-au dorit: Kosovo e Serbia. Moment aplaudat de întreg stadionul.

Ploaia măruntă și deasă peste Belgrad a transformat totul într-o perdea rece care nu ierta pe nimeni. Trei grade arătate de termometre, dar resimțite și mai crunt.

Frigul mușca din betonul cenușiu al tribunei, din scaunele roșii și ude, din fularele strânse ude și ele la gât.

Orthodox Brothers. Scenografie pentru România a sârbilor și răspunsul aplaudat de tot stadionul

Totuși, în mijlocul acestui tablou aspru, gazonul strălucea verde, impecabil, o pată de perfecțiune într-un ocean de ploaie de toamnă târzie.

Dinspre peluza Eroilor, inima roș-albă a Stelei Roșii veneau momentele care parcă mai încălzeau aerul. Delije, nucleul hardcore al galeriei, a fost acolo.

Ieri, aceiași duri au făcut spectacol total la baschet, când Belgrade Arena s-a umplut la refuz, 18.000 de voci unite la duelul fratern cu Olympiacos.

Rajko Mitici e colosal, cam cât Arena Națională, doar că are o formă aparte: o oală imensă, un crater asimetric care amplifică orice vibrație. Pentru Zvezda, acest „ceaun de beton” e un aliat vechi, un avantaj strategic.

STEAUA ROȘIE - FCSB. Un nou spectacol între frați

Pe dreptunghiul verde, contrastul era izbitor: doar jucătorii de la FCSB ieșiseră la încălzire.

Gazdele de la Steaua Roșie își fac încălzirea ascunși, în spatele peluzei, pe tunel și pe un teren separat. Un ritual vechi, respectat cu sfințenie de decenii.

Până la urmă, arena a adunat peste 20.000 de oameni. Majoritatea, evident, în cuibul Delije. Acolo s-a pregătit și întâmpinarea pentru români: o coregrafie uriașă, panze întinse lung.

Stemele României și Serbiei desenate împreună, mesajul “Orthodox brothers” flancat de steaguri gigantice formate din pânze laterale, stânga-dreapta.

Steaua Rosie - FCSB. FOTO GOLAZO (2).jpg
Steaua Rosie - FCSB. FOTO GOLAZO (2).jpg

Iar când totul s-a desfășurat, stadionul a erupt. „Ole, ole, ole ola / Kosovo e Serbia”.

Întregul stadion a reacționat, iar galeria FCSB a primit aplauze de la gazde. În mai multe rânduri. Mesajul politic a fost agreat de sârbi.

Belodedici, venerat în ambele peluze

Românii, deși puțini în acest vulcan, n-au fost uitați. Aproape 600 în peluză, alte câteva sute la Tribuna 1, unde forțele de ordine i-au pus să ascundă fulare și însemne comune cu meciul, jumătate–jumătate, pentru fiecare club.

Galeria FCSB, însă, a adus și nostalgie: i-au strigat numele lui Miodrag Belodedici, venerat de ambele țări.

Și de parcă confuzia identitară n-ar fi fost deja totală, la intrare, peluza oaspeților a început: „București! Steaua București!”, un strigăt menit să adâncească și mai mult dilema locală: Zvezda joacă împotriva Stelei din București sau altceva?

VIDEO. Scenografie specială a fanilor de la Steaua Roșie Belgrad: Orthodox Brothers

Steaua Rosie Belgrad ATMOSFERA europa league fcsb scenografie
