„O rușine pentru fotbalul românesc” A dat de pământ cu FCSB după înfrângerea cu Steaua Roșie: „El e Oscarul prostiilor”

Steaua Roșie - FCSB 1-0. Emil Grădinescu, comentator al meciului la Prima Sport, i-a pus la zid pe jucătorii campioanei după o nouă înfrângere în Europa League.

FCSB a jucat în superioritate numerică încă din minutul 27 al partidei, după eliminarea lui Tebo, însă nu a reușit să profite și a plecat cu mâna goală de la Belgrad.

STEAUA ROȘIE - FCSB 1-0 . Emil Grădinescu: „Oscarul prostiilor în fotbal este Ngezana”

Emil Grădinescu a avut un atac dur la adresa elevilor lui Elias Charalambous, după cel de-al patrulea eșec consecutiv din faza principală a Europa League.

„Încerc să fiu rezervat, să nu sar calul, încerc să mă stăpânesc. Dacă aş spune ce simt acum, cred că m-ar lua şi CNA-ul.

Cauza principală în acest sezon, dar și în cele precedente, este incapacitatea FCSB-ului de a ataca poziţional. Atacul poziţional se antrenează, lucru care la FCSB nu se întâmplă. Este un stil bătrânesc, un stil greu de privit, aproape imposibil.

Multe atingeri, fără ritm, fără imaginaţie, fără viteză de gândire şi, în plus, bomboana pe colivă este această serie nesfârşită de erori de debutanţi. Pase date prost la aproape toţi jucătorii”, a declarat Grădinescu la Prima Sport.

Cel mai „șifonat” din discursul comentatorului sportiv a ieșit Siyabonga Ngezana, cel care a gafat decisiv la golul care a decis partida de la Belgrad.

„Bineînţeles, regele neîncoronat al gafelor, premiul cel mare, Oscarul prostiilor în fotbal este Ngezana.

A stricat tot ce se putea strica. A greşit la gol de două ori, a dat pasa aia aiurea, și-a scăpat omul din marcaj, l-a lăsat liber pe Duarte care venea în zona lui.

A stricat un atac al FCSB-ului care arăta binişor. Nu ştiu ce căuta el în față, cine l-a trimis. El deja era acolo voios și dornic să înscrie. Nu știu ce căuta pe teren.

Și Șut, cu lentoarea sa care scoate peri albi. Una peste alta, un meci care este o ruşine pentru fotbalul românesc, care nu este chiar așa de slab cum l-a arătat FCSB în seara asta (n.r. joi)”, a mai spus Grădinescu.

VIDEO. Golul marcat de Steaua Roșie în partida cu FCSB

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Golaveraj Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 11-2 12 2. Midtjylland 12-5 12 3. Aston Villa 8-3 12 4. Freiburg 8-3 11 5. Betis 8-3 11 6. Ferencvaros 9-5 11 7. Braga 9-5 10 8. FC Porto 7-4 10 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Genk 7-5 10 10. Celta Vigo 11-7 9 11. Lille 10-6 9 12. Stuttgart 8-4 9 13. Plzen 6-2 9 14. Panathinaikos 9-7 9 15. AS Roma 7-5 9 16. Nottingham 9-5 8 17. PAOK 10-7 8 18. Bologna 7-4 8 19. Brann 6-3 8 20. Fenerbahce 5-5 8 21. Celtic 7-8 7 22. Steaua Roșie 4-5 7 23. Dinamo Zagreb 7-10 7 24. FC Basel 7-7 6 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 8-11 6 26. Young Boys 7-12 6 27. Go Ahead Eagles 4-9 6 28. Sturm Graz 4-7 4 29. Salzburg 5-10 3 30. Feyenoord 4-9 3 31. FCSB 3-8 3 32. Utrecht 2-7 1 33. Glasgow Rangers 2-9 1 34. Malmo FF 2-10 1 35. Maccabi Tel Aviv 1-14 1 36. Nice 4-12 0

VIDEO. Jucătorii de la FCSB, băgați în ședință de fani

