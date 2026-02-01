„Am simțit că va șuta acolo” FOTO. Cum a reușit Eduard Pap să-i apere un nou penalty lui Tănase +5 foto
Eduard Pap FOTO: SportPictures
„Am simțit că va șuta acolo" FOTO. Cum a reușit Eduard Pap să-i apere un nou penalty lui Tănase

Gabriel Neagu
Publicat: 01.02.2026, ora 22:53
Actualizat: 01.02.2026, ora 23:52

În minutul 28 al duelului, Juri Cisotti a reluat o centrare spre poarta lui Eduard Pap, însă balonul a fost oprit cu mâna de Raul Palmes, fiind dictat penalty.

Florin Tănase, executantul loviturii de pedeapsă, a tras în stânga lui Pap, aproape de bară, însă portarul oaspeților a reușit să respingă spectaculos.

FCSB - Csikszereda 1-0. Eduard Pap, despre cum a apărat penalty-ul lui Tănase: „Îmi dă încredere”

„E al doilea penalty pe care i-l scot lui Tănase. L-am așteptat mult, am simțit că dă acolo și mă bucur că am reușit să apăr.

Îmi dă încredere pentru viitor, pentru ce urmează. Mă focusez doar la evoluția mea și tot ce a fost e istorie deja”, a spus Eduard Pap, la Digi Sport.

Penalty ratat de Florin Tănase Penalty ratat de Florin Tănase Penalty ratat de Florin Tănase Penalty ratat de Florin Tănase Penalty ratat de Florin Tănase
Cealaltă lovitură de la 11 metri pe care portarul i-a apărat-o lui Florin Tănase a avut loc în 2021.

Atunci, „tricolorul” a executat aproape identic. Parada a fost atunci decisivă, moldovenii reușind să obțină un 0-0 din duelul cu FCSB.

FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Raul Palmes: „Este normal să avem aceste fluctuații”

Raul Palmes, jucătorul care a comis hențul în careu, a fost fair-play în momentul în care a fost întrebat dacă decizia arbitrului a fost corectă. Fundașul a răspuns fără să stea pe gânduri: „Da, clar”.

În ciuda clasării pe loc de baraj, fundașul este încrezător că Csikszereda poate obține salvarea de la retrogradare.

„Este normal să avem aceste fluctuații, deoarece jucăm împotriva unor echipe foarte bune. În play-out o să fie cu tot o altă desfășurare, sunt sigur.

Până la play-out, avem o finală, din punctul nostru de vedere, cu Metaloglobus. Tot focusul nostru este pentru acea partidă”, a spus Raul Palmes, la Digi Sport.

Metaloglobus va primi vizita celor de la Csikszereda, miercuri, de la ora 16:00, în etapa #25 din Liga 1.

VIDEO. Golul marcat de Juri Cisotti în FCSB - Csikszereda 1-0

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2446
2Dinamo2445
3Rapid2445
4FC Argeș2440
5U Cluj2439
6Botoșani2338
7UTA Arad2438
8Oțelul Galați2336
9CFR Cluj2435
10Farul 2434
11FCSB2434
12Petrolul2321
13Unirea Slobozia2421
14Csikszereda 2419
15Hermannstadt2417
16Metaloglobus 2411

