În minutul 28 al duelului, Juri Cisotti a reluat o centrare spre poarta lui Eduard Pap, însă balonul a fost oprit cu mâna de Raul Palmes, fiind dictat penalty.

Florin Tănase, executantul loviturii de pedeapsă, a tras în stânga lui Pap, aproape de bară, însă portarul oaspeților a reușit să respingă spectaculos.

FCSB - Csikszereda 1-0 . Eduard Pap, despre cum a apărat penalty-ul lui Tănase: „Îmi dă încredere”

„E al doilea penalty pe care i-l scot lui Tănase. L-am așteptat mult, am simțit că dă acolo și mă bucur că am reușit să apăr.

Îmi dă încredere pentru viitor, pentru ce urmează. Mă focusez doar la evoluția mea și tot ce a fost e istorie deja”, a spus Eduard Pap, la Digi Sport.

Cealaltă lovitură de la 11 metri pe care portarul i-a apărat-o lui Florin Tănase a avut loc în 2021.

Atunci, „tricolorul” a executat aproape identic. Parada a fost atunci decisivă, moldovenii reușind să obțină un 0-0 din duelul cu FCSB.

Raul Palmes: „Este normal să avem aceste fluctuații”

Raul Palmes, jucătorul care a comis hențul în careu, a fost fair-play în momentul în care a fost întrebat dacă decizia arbitrului a fost corectă. Fundașul a răspuns fără să stea pe gânduri: „Da, clar” .

În ciuda clasării pe loc de baraj, fundașul este încrezător că Csikszereda poate obține salvarea de la retrogradare.

„Este normal să avem aceste fluctuații, deoarece jucăm împotriva unor echipe foarte bune. În play-out o să fie cu tot o altă desfășurare, sunt sigur.

Până la play-out, avem o finală, din punctul nostru de vedere, cu Metaloglobus. Tot focusul nostru este pentru acea partidă”, a spus Raul Palmes, la Digi Sport.

Metaloglobus va primi vizita celor de la Csikszereda, miercuri, de la ora 16:00, în etapa #25 din Liga 1.

VIDEO. Golul marcat de Juri Cisotti în FCSB - Csikszereda 1-0

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 24 46 2 Dinamo 24 45 3 Rapid 24 45 4 FC Argeș 24 40 5 U Cluj 24 39 6 Botoșani 23 38 7 UTA Arad 24 38 8 Oțelul Galați 23 36 9 CFR Cluj 24 35 10 Farul 24 34 11 FCSB 24 34 12 Petrolul 23 21 13 Unirea Slobozia 24 21 14 Csikszereda 24 19 15 Hermannstadt 24 17 16 Metaloglobus 24 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport