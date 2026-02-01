„A fluierat la un strigăt!” Robert Ilyeș, furios pe arbitraj, după eșecul cu FCSB: „Poate sunt frustrat, dar nu mă poate contrazice nimeni”

FCSB - Csikszereda 1-0. Robert Ilyeș a contestat dur deciziile arbitrului Cristian Moldoveanu, dar a recunoscut superioritatea campioanei.

FCSB s-a impus la limită, prin golul marcat de Juri Cisotti, iar înainte să deschidă scorul a beneficiat de un penalty, ratat de Florin Tănase, pe care tehnicianul l-a contestat, de asemenea.

FCSB - Csikszereda. Robert Ilyeș: „A fluierat penalty la un strigăt”

Antrenorul de la Csikszereda e de părere că multe decizii se dau în favoarea echipei mai mari.

„Pentru ambele echipe a fost un meci dificil, normal. S-a jucat mai mult la bătaie. A fost o luptă mai mult la mijlocul terenului, din care FCSB a ieșit învingătoare și a obținut cele trei puncte.

Sunt supărat puțin pentru că poate speram astăzi la mai mult de la echipa mea, dar nu am ce reproșez legat de atitudinea jucătorilor mei. Poate sunt puțin așa frustrat.

Sunt multe momente în timpul jocului când nu sunt de acord cu deciziile. Sunt niște decizii ale arbitrilor când, totuși, dau prea mult pentru FCSB. Sunt prea multe simulări cu care eu, ca antenor, nu-s de acord. Păcat, păcat, pentru că totuși sunt niște fotbaliși cu calități foarte bune. Poate cei mai buni jucători din România.

Și golul care a ieșit, la Cisotti, a fluierat penalty la un strigăt. De acolo a ieșit golul, din faza a doua. Am revăzut faza, nu poate să mă contrazică nimeni. Aici nu sunt de acord.

Nu vreau să contest victoria FCSB-ului, nu, Doamne ferește! Dar sunt momente când poate și arbitrii trebuie să judece la fel. Nu trebuie să se uite că noi suntem echipă mică, ei echipă mare. Aici poate am pierdut la o singură greșeală a noastră și, din păcate, n-am luat niciun punct”, a declarat Ilyeș, la Digi Sport.

VIDEO. Golul marcat de Juri Cisotti

