Fostul selecționer Edi Iordănescu (47 de ani) a explicat de ce Alexandru Mitriță (31 de ani), unul dintre cei mai talentați fotbaliști români ai ultimilor ani, nu a reușit să devină un om de bază la echipa națională.

Alexandru Mitriță a adunat 26 de selecții și a marcat 4 goluri pentru România. Nu a reușit să impresioneze în tricoul primei reprezentative așa cum a făcut-o la echipele de club pentru care a evoluat.

Ajuns în prezent în China, la Zhejiang FC, Mitriță nu s-a impus nici în mandatul lui Mircea Lucescu, iar în septembrie 2025 a decis să se retragă definitiv de la echipa națională.

Edward Iordănescu a explicat de ce Alexandru Mitriță nu s-a impus la națională: „ N-am timp să-l răsfăț”

Edward Iordănescu a spus că Mitriță a fost la început prezent constant la națională, mai ales în Liga Națiunilor, dar a pierdut teren din cauza unor probleme legate de comportament și maturitate.

În perioada în care a fost selecționer, Edi a fost criticat pentru că nu-l convoca pe Mitriță, deși acesta avea cifre foarte bune la Universitatea Craiova. Fotbalistul nu a fost selectat nici pentru turneul final al Euro 2024.

„Au fost niște lucruri pe care eu voiam ca el să le înțeleagă diferit, însă maturizarea lui nu era cea pe care eu o doream. Încă era supertalentatul Mitriță și în același timp alintatul Mitriță.

La club, dacă eram, pentru mine era un pilon. La echipa națională, am încercat sub toate formele să-i explic că n-am timp. N-am timp să-l aștept, n-am timp să-l răsfăț! N-am timp să accept anumite lucruri pe care el le avea în deprinderi și i-am zis că trebuie să-și schimbe statutul rapid.

A înțeles mai târziu și deja noi eram în plină campanie, rezultatele erau foarte bune, era greu să mă măi uit în spate, deși mi-ar fi plăcut să pot s-o fac”, a spus Iordănescu, potrivit gsp.ro.

FOTO. România - Canada (0-3), ultimul meci jucat de Mitriță la echipa națională

Alexandru Mitriță a jucat două meciuri sub comanda lui Edward Iordănescu: amicalul cu Grecia, pierdut de România cu 0-1 în 2022, și partida cu Muntenegru, scor 2-0, din Nations League B, disputată în același an.

„Cu regret o spun, mi-aș fi dorit ca Alex Mitriță să fie cu noi tot timpul și tot talentul lui să-l folosească în slujba echipei, în mod constructiv, și să ne ajute, să fie eficient. Cu el am fi putut fi chiar și mai buni

Au fost și fotbaliști poate sacrificați, la care am renunțat tocmai ca să câștig grupul. S-a întâmplat și la națională. Deși nu mi-a plăcut și nu mi-aș fi dorit”, a mai adăugat acesta.

Fostul selecționer a vorbit și despre Andrei Ivan, un alt jucător talentat care nu a reușit să se impună constant la națională.

Ivan și Mitriță sunt jucători foarte talentați și amândoi prezenți în mandatul meu. Dacă-mi aduc bine aminte, amândoi titulari la primul meu meci la echipa națională. Ce antrenor e nebun să înceapă primul lui joc la echipa națională cu doi jucători în care nu ar crede?! Dar pentru mine a fost clar de la început: mediul e cel mai important. Echipa este starul, reguli, disciplină, implicare totală. Edward Iordănescu, fost selecționer al României

Edward Iordănescu a vorbit și despre problemele de mentalitate ale fotbaliștilor români

În analiza sa, fostul selecționer a vorbit și despre una dintre problemele pe care le vede la fotbaliștii români: dificultatea de a gestiona atât momentele bune, cât și perioadele dificile.

„Vorbeam mai devreme despre problemele fotbaliștilor români, de mentalitate - cele mai mari. La momentele bune, la victorii, intrăm în zona de confort, repede. Și atunci tot timpul trebuie ținuți în priză, tot timpul trebuie atenție maximă, pentru că ușor ne pierdem concentrarea, disponibilitatea, energia aia bună, spiritul.

Iar la momentele grele intrăm în carapace! Nu avem capacitatea de a ne lupta, de a ne impune, de a crede, de a depăși obstacole așa cum eu cred că ar trebui să o facem.

Și sunt printre principalele motive pentru eșecurile pe care băieții noștri le au, mulți dintre ei, în străinătate. În plus, e vorba despre capacitatea fizică și posibilitatea de a lucra”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport