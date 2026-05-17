Ioan Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, a reacționat după ce formația ardeleană și-a asigurat locul 3 și prezența în preliminariile Conference League.

Omul de afaceri l-a felicitat pe Daniel Pancu pentru rezultatele obținute și a transmis că își dorește ca antrenorul să continue în Gruia, în ciuda tensiunilor din ultimele zile.

CFR Cluj a remizat cu Dinamo, scor 0-0, pe „Arcul de Triumf”, rezultat care i-a asigurat matematic prezența în preliminariile cupelor europene.

Ioan Varga își cere scuze față de Daniel Pancu: „Să facă o listă cu tot ce îi trebuie”

„Sunt foarte bucuros pentru această calificare în cupele europene. Vreau să îi felicit pe băieți, pe cei din staff, pe Pancu și pe cei din conducere. Sunt foarte mândru de munca pe care au depus-o în aceste luni grele.

Și vreau să îmi prezint public scuze pentru ieșirile mele la adresa lui Pancu. Am fost supărat și am fost și influențat de tot ce am mai citit. Eram departe de casă, cu multe pe cap și am reacționat prea dur. Nu am spus că e nesimțit, ci că e vorba de o nesimțire. Dar îmi pare rău.

Nu am vrut să-l jignesc. Îl apreciez și îl respect foarte mult. E un antrenor de valoare și de caracter. Îmi place mult de el, mă bucur că l-am adus la echipă și îl susțin în continuare”, a spus Ioan Varga, potrivit gsp.ro

Performanța a dus și la prelungirea automată a contractului lui Daniel Pancu, însă viitorul tehnicianului rămâne incert.

„Îmi doresc mult să continue și are parte de toată susținerea mea. Vreau să facem performanță împreună, să ducem clubul acolo unde îi e locul.

Dacă are probleme, vorbim în privat. Nu vreau să mai facem scandal în public. Nu îmi place. Să facă o listă cu tot ce îi trebuie și ce are nevoie, iar noi vom face tot posibilul să îl ajutăm. Cu siguranță vreau să întăresc echipa. Vreau să câștigăm iar trofee. Îl ajut cu tot ce pot.

A fost un an greu, dar ca în orice club, au fost momente bune și momente grele. Dar spun că le-am depășit. Am muncit din greu în străinătate ca să nu mai fie probleme financiare la club, iar din sezonul viitor să fim mult mai puternici și stabili. Și îmi doresc să mergem mai departe cu Daniel Pancu”, a mai declarat patronul CFR-ului.

Daniel Pancu explică ce condiții pune pentru a continua la CFR Cluj: „Cerințele mele sunt mari, mari de tot”

Antrenorul a explicat, după meciul cu Dinamo, că pretențiile sale sunt ridicate, dar consideră că ele sunt necesare pentru ca formația din Gruia să aibă din nou rezultate notabile.

„Cred că lucrul principal care trebuie să se întâmple este să nu plece jucători. Al doilea, să nu fie întârzieri salariale, de care am înțeles că au fost tot timpul aici, dar nu-mi convine mie, pentru că în momentul în care sunt întârzieri salariale, cerințele mele, care sunt mari, mari de tot, nu mai pot fi puse în aplicare la maximum.

Și dacă am ocazia să merg la echipe care plătesc la zi și cu bază de pregătire și care nu vând jucători, aș putea să o fac, că am acest drept, pentru că e viitorul meu în joc

Echipa trebuie păstrată și întărită. Obligatoriu, dacă vrem Europa, pentru că altfel, ferească Dumnezeu, ajungem iar la 7-2 și nu are niciun sens, atunci calificarea nu are niciun sens”, a mai spus Pancu.

E o săptămână decisivă. Nu ascund faptul că sunt echipe interesate de mine. Automat, în seara asta, s-a prelungit contractul meu cu încă doi ani. Nu am nicio problemă cu domnul Varga, l-am cunoscut. Domnul Varga, așa-i el. Azi te înjură, mâine te pupă. Doar că eu sunt puțin surprins, pentru că nu prea funcționez așa. Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj

