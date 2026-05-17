Arde Craiova Fanii promit „infernul” cu U Cluj, conducerea ține sărbătoarea secretă

Un oraș care așteaptă titlul de 35 de ani se pregătește în secret de sărbătoare. Dar înainte, echipa lui Coelho trebuie să câștige duminică seară cu U Cluj.

Suporterii au sunat mobilizarea, au pregătit o scenografie specială pe stadion, în timp ce conducerea clubului a plănuit pentru luni turul orașului cu autocarul descoperit.

La doar câteva zile după finala Cupei României, câștigată dramatic la penalty-uri tot în fața celor de la U Cluj, Universitatea Craiova se pregătește pentru un nou duel cu ardelenii.

De această dată, miza este și mai mare: titlul de campioană, primul pentru Craiova după o pauză de 35 de ani. Primul pentru U Cluj în toată istoria sa.

Citește și Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova Citește mai mult Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova

În Bănie, atmosfera e una de mobilizare totală. Orașul trăiește la intensitate maximă orele de dinaintea meciului, iar echipa lui Coelho simte în jurul ei energia unui moment care poate intra definitiv în istoria clubului.

Biletele s-au epuizat cu multe zile înaintea partidei. Nimeni nu mai găsește tichete, nici măcar la suprapreț, iar interesul e uriaș. Toată lumea vrea să fie pe stadion, să vadă pe viu un meci care poate aduce Craiovei o performanță așteptată de mai bine de trei decenii.

În oraș se simte aerul unei seri istorice, iar fanii vor să fie martori la clipa în care Universitatea poate redeveni campioană.

Fanii promit spectacol

Peluza Nord a Universității Craiova pregătește o zi specială. Suporterii se vor strânge în Centrul Vechi al orașului începând cu ora 16:00, iar de acolo vor pleca spre stadion.

La ora 18:30, fanii sunt așteptați să ajungă la Ciupercă, în apropierea arenei, unde este programat un prim moment de spectacol, o avanpremieră pentru ceea ce au pregătit în tribune.

Stadionul va fi plin până la refuz, iar în peluza gazdelor este pregătită o nouă scenografie de excepție.

FOTO: Scenografia realizată de fanii olteni la finala Cupei României:

Niciun cuvânt despre sărbătoare

Oficial, nimeni din conducerea Universității Craiova nu vrea să vorbească despre o posibilă sărbătoare de a doua zi. Toți evită subiectul, semn că în club se încearcă menținerea concentrării înaintea finalei campionatului.

Totuși, sursele GOLAZO.ro susțin că s-a lucrat intens și la acest aspect. Dacă Universitatea Craiova va aduce titlul în Bănie, jucătorii vor avea pregătită o petrecere pe măsura momentului.

În centrul orașului ar urma să fie montată o scenă, iar după ora 18:00 ar putea începe sărbătoarea alături de fani.

Înainte de acest moment, jucătorii ar urma să facă turul orașului într-un autocar descoperit, după modelul marilor cluburi europene care își celebrează trofeele alături de suporteri.

Deocamdată, cei responsabili se feresc să confirme orice detaliu. Nimeni nu vrea să spună oficial că există ceva pregătit, deși în culise se lucrează intens.

Craiova așteaptă mai întâi verdictul de pe teren. Dacă echipa lui Coelho va câștiga titlul, Bănia este gata să explodeze de bucurie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport