Edi face iar aluzie la demisie Iordănescu îi atacă pe șefii Legiei, critică jucătorii din ofensivă și repetă obsesiv un cuvânt
Edi Iordănescu, nemulțumit la Legia Foto: Imago
Edi face iar aluzie la demisie Iordănescu îi atacă pe șefii Legiei, critică jucătorii din ofensivă și repetă obsesiv un cuvânt

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 27.10.2025, ora 13:24
alt-text Actualizat: 27.10.2025, ora 13:24
  • Edward Iordănescu reia ideea despărțirii de Legia Varșovia, deși a fost reconfirmat săptămâna trecută. 
  • Al treilea meci la rând fără victorie în campionat, 0-0 acasă cu Lech Poznan, și poziția rea în clasament îl fac să vorbească încă o dată de „sacrificarea antrenorului”.

În vară, pe 12 iunie, Edward Iordănescu a semnat un contract pe doi ani cu Legia. N-au trecut nici cinci luni și situația e atât de tensionată încât poate să apără oricând o ruptură definitivă.

După locul 5 în sezonul trecut, fără titlu din 2021, o dramă la Varșovia, antrenorul are ca misiune principală campionatul, recâștigarea trofeului Ekstraklasa.

Iordănescu, un punct în ultimele trei etape cu Legia

Cucerirea Supercupei Poloniei, la debutul oficial, nu l-a ajutat prea mult pe Edi. Ceea ce contează cel mai mult, întrecerea internă, e departe de a mulțumi pe cineva.

10 este poziția
Legiei în campionat după 12 meciuri: 4 victorii, 4 egaluri, 4 eșecuri

E în a doua jumătate a clasamentului, la zece puncte de liderul Gornik și la doar șase de prima echipă aflată sub linia retrogradării, iar ultimele trei etape n-au fost deloc bune:

  • 1-3 cu Gornik (d), 1-3 cu Zaglebie (d) și 0-0 cu Lech (a). 

Nu a mai învins de o lună, din 27 octombrie, de la 1-0 cu Pogon.

Cuvântul accentuat de Edi când critică atacanții: „Dar”

Duminică, după alte două puncte pierdute, și-a criticat jucătorii din ofensivă și a folosit obsesiv un cuvânt: „Dar”.

  • „Am încredere în cei din atac, dar trebuie să ducem la capăt acțiunile create. 
  • Apreciez efortul echipei, dar ne doream mult trei puncte. 
  • Cred că am ajuns bine în careu, dar nu a fost suficient.
Danezul Rajovic (stânga) are 5 goluri în 12 meciuri la Legia Foto: Imago Danezul Rajovic (stânga) are 5 goluri în 12 meciuri la Legia Foto: Imago
Danezul Rajovic (stânga) are 5 goluri în 12 meciuri la Legia Foto: Imago
  • Îmi voi proteja mereu jucătorii, dar trebuie să ne asumăm responsabilitatea și să profităm de ocazii. 
  • Comparativ cu anul trecut, avem mai multă posesie, mai multe pase, mai multe atacuri poziționale, dar totul trebuie finalizat. 
  • Echipa noastră are multă calitate, dar e important să dovedim calitatea”. 
Trebuie să ne schimbăm, să ne asumăm responsabilitatea, să oferim calitate și să avem încredere când intrăm în careu și finalizăm. Ne lipsește acea notă finală. Asta e problema Edward Iordănescu, antrenor Legia

Iordănescu: „Să găsim o cale, chiar și sacrificarea antrenorului”

Deși reconfirmat de Legia, tehnicianul, 47 de ani, a atacat încă o dată conducătorii clubului pentru ce se întâmplă la echipă. Și a făcut altă aluzie la demisie-demitere-despărțire.

„La cluburi precum Legia, nimeni nu are răbdare. Trebuie să câștigăm. Sunt convins că avem 80, poate 85% din lot așa cum am dori. Putem mări acest procent în iarnă. Nu mă simt confortabil în această situație.

Iordănescu a câștigat 11 jocuri, dar are și 12 meciuri fără victorie la Legia (6 egaluri, 6 înfrângeri) Foto: Imago Iordănescu a câștigat 11 jocuri, dar are și 12 meciuri fără victorie la Legia (6 egaluri, 6 înfrângeri) Foto: Imago
Iordănescu a câștigat 11 jocuri, dar are și 12 meciuri fără victorie la Legia (6 egaluri, 6 înfrângeri) Foto: Imago

Dacă există cineva care să fie cel mai frustrat, nemulțumit, și crede că am fi putut realiza mai mult, acela sunt eu”, a declarat Iordănescu, potrivit Legia.net.

Au fost luni foarte dificile pentru mine. Am avut un cantonament și 50% din echipă s-a schimbat. Dacă se modifică 25%, trebuie să reconstruim. Nu suntem la nivelul la care ar trebui Edward Iordănescu, antrenor Legia

A mai spus: „Facem totul în interesul clubului. Să găsim o cale, chiar și sacrificarea antrenorului. Nu am mai fost sacrificat în trecut, dar poate voi fi într-o zi. Sunt pregătit”.

„La un club mare, nimeni nu e așteptat”

Când se prezintă, antrenorul afirmă: „Am energie, pasiune, încredere în echipă, în munca mea, în abilitățile mele. Totuși, aceste lucruri nu sunt importante. Numai rezultatele contează”.

Reia posibilitatea despărțirii: „Nu știu timp voi sta aici. La un club mare, nimeni nu e așteptat”.

