I-au decis viitorul lui Edi Iordănescu GOLAZO.ro a aflat ce a hotărât Legia Varșovia ! Antrenorul român a fost anunțat

- Marți, antrenorul român Edward Iordănescu (47 de ani) a purtat o discuție cu oficialii de la Legia Varșovia despre plecarea sa de la cârma echipei.
- GOLAZO.ro a aflat ce a decis conducerea clubului.
- Legia joacă mâine cu Șahtior Donețk, la Cracovia, în etapa a doua din Conference League.
Edi Iordănescu trece printr-o perioadă dificilă la Legia Varșovia, locul 9 în campionatul Poloniei, cu 15 puncte după 11 etape.
Edi Iordănescu a fost reconfirmat de Legia Varșovia
Potrivit informațiilor obținute de GOLAZO.ro, fostul selecționer al României și-a manifestat dorința de a părăsi echipa după seria de rezultate slabe în campionat, însă conducerea clubului a refuzat plecarea sa.
„După un început foarte bun, cu câștigarea unui trofeu, calificarea în Europa și meciuri foarte bune cu contra-candidatele, toate pierdute anul trecut și acum niciunul, au venit două meciuri foarte proaste ca rezultat în campionat, 1-3 cu Zaglebie Lubin și cu Górnik Zabrze.
Ieri, Edi le-a spus conducătorilor de la Legia că este dispus să înceteze amiabil contractul pentru binele echipei, considerând că e un club foarte mare și se creează repede tensiune negativă, dar l-au refuzat”, au declarat surse din anturajul lui Edi Iordănescu pentru GOLAZO.ro.
„El și-a asumat, știa unde se duce”
Daniel Stanciu, un apropiat al lui Edi Iordănescu, a confirmat faptul că antrenorul era dispus să plece de la Legia.
„Legia are presiunea rezultatului imediat. E clar că e al cincilea sezon consecutiv în care Legia nu câștigă campionatul.
El și-a asumat, știa unde se duce, au fost niște promisiuni, nu au fost respectate, altele urmează să se îndeplinească, dar așa e în fotbal”, a declarat Daniel Stanciu, conform iamsport.ro.
Legia Varșovia, rezultate sub așteptări cu Edi pe bancă
Edi Iordănescu a fost numit la conducerea tehnică a Legiei Varșovia în această vară, la un an după ce a părăsit banca echipei naționale a României, pe care a dus-o până în optimi la EURO 2024.
Deși a reușit să califice formația poloneză în faza principală din Conference League, parcursul din campionat este sub așteptări.
După 11 etape, Legia ocupă locul 9 în clasament, cu 15 puncte strânse, la o distanță de 9 lungimi față de liderul Jagiellonia.
Rezultatele Legiei din ultimele 5 meciuri:
- Legia Varșovia - Jagiellonia 0-0 (campionat)
- Legia Varșovia - Pogon Szczecin 1-0 (campionat)
- Legia Varșovia - Samsunspor 0-1 (Conference League)
- Gornik Zabrze - Legia Varșovia 3-1 (campionat)
- Zaglebie Lubin - Legia Varșovia 3-1 (campionat)
Pentru echipa lui Edi Iordănescu urmează meciul cu Șahtior de joi, de la ora 19:45, din cadrul rundei 2 din Conference League.