I-au decis viitorul lui Edi Iordănescu GOLAZO.ro a aflat ce a hotărât Legia Varșovia ! Antrenorul român a fost anunțat

Marți, antrenorul român Edward Iordănescu (47 de ani) a purtat o discuție cu oficialii de la Legia Varșovia despre plecarea sa de la cârma echipei.

GOLAZO.ro a aflat ce a decis conducerea clubului.

Legia joacă mâine cu Șahtior Donețk, la Cracovia, în etapa a doua din Conference League.

Edi Iordănescu trece printr-o perioadă dificilă la Legia Varșovia, locul 9 în campionatul Poloniei, cu 15 puncte după 11 etape.

Edi Iordănescu a fost reconfirmat de Legia Varșovia

Potrivit informațiilor obținute de GOLAZO.ro, fostul selecționer al României și-a manifestat dorința de a părăsi echipa după seria de rezultate slabe în campionat, însă conducerea clubului a refuzat plecarea sa.

„După un început foarte bun, cu câștigarea unui trofeu, calificarea în Europa și meciuri foarte bune cu contra-candidatele, toate pierdute anul trecut și acum niciunul, au venit două meciuri foarte proaste ca rezultat în campionat, 1-3 cu Zaglebie Lubin și cu Górnik Zabrze.

Ieri, Edi le-a spus conducătorilor de la Legia că este dispus să înceteze amiabil contractul pentru binele echipei, considerând că e un club foarte mare și se creează repede tensiune negativă, dar l-au refuzat”, au declarat surse din anturajul lui Edi Iordănescu pentru GOLAZO.ro.

„El și-a asumat, știa unde se duce”

Daniel Stanciu, un apropiat al lui Edi Iordănescu, a confirmat faptul că antrenorul era dispus să plece de la Legia.

„Legia are presiunea rezultatului imediat. E clar că e al cincilea sezon consecutiv în care Legia nu câștigă campionatul.

El și-a asumat, știa unde se duce, au fost niște promisiuni, nu au fost respectate, altele urmează să se îndeplinească, dar așa e în fotbal”, a declarat Daniel Stanciu, conform iamsport.ro.

Legia Varșovia, rezultate sub așteptări cu Edi pe bancă

Edi Iordănescu a fost numit la conducerea tehnică a Legiei Varșovia în această vară, la un an după ce a părăsit banca echipei naționale a României, pe care a dus-o până în optimi la EURO 2024.

Deși a reușit să califice formația poloneză în faza principală din Conference League, parcursul din campionat este sub așteptări.

După 11 etape, Legia ocupă locul 9 în clasament, cu 15 puncte strânse, la o distanță de 9 lungimi față de liderul Jagiellonia.

Rezultatele Legiei din ultimele 5 meciuri:

Legia Varșovia - Jagiellonia 0-0 (campionat)

Legia Varșovia - Pogon Szczecin 1-0 (campionat)

Legia Varșovia - Samsunspor 0-1 (Conference League)

Gornik Zabrze - Legia Varșovia 3-1 (campionat)

Zaglebie Lubin - Legia Varșovia 3-1 (campionat)

Pentru echipa lui Edi Iordănescu urmează meciul cu Șahtior de joi, de la ora 19:45, din cadrul rundei 2 din Conference League.

21 de meciuri are Edi Iordănescu până acum pe banca Legiei Varșovia (10 victorii, 5 egaluri, 6 înfrângeri)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport