Drăgușin, revenire iminentă? Când ar putea fi inclus prima oară în lotul lui Tottenham. Unica șansă pentru Bosnia
Radu Drăgușin a reluat pregătirea colectivă la Tottenham de șase săptămâni Foto: Instagram
Stranieri

Drăgușin, revenire iminentă? Când ar putea fi inclus prima oară în lotul lui Tottenham. Unica șansă pentru Bosnia

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 27.10.2025, ora 12:16
alt-text Actualizat: 27.10.2025, ora 12:19
  • Radu Drăgușin, 23 de ani, s-ar putea întoarce pe teren la Tottenham după 272 de zile.
  • Ar fi ocazia ideală: antrenorul lui Spurs va face rotații în Cupa Ligii.
  • Șansa stoperului de a prinde câteva minute înaintea „dublei” cu Bosnia și San Marino. 

Revenirea lui Radu Drăgușin e tot mai aproape la Tottenham. Perioada de pauză se apropie de sfârșit. Pot fi zile până la întoarcerea lui pe teren.

„Nu se mai poate” FRF, despre jucătorul român curtat intens de altă națională
Citește și
„Nu se mai poate” FRF, despre jucătorul român curtat intens de altă națională
Citește mai mult
„Nu se mai poate” FRF, despre jucătorul român curtat intens de altă națională

Accidentat grav pe 30 ianuarie, la 3-0 cu Elfsborg, în Europa League, ruptură a ligamentului încrucișat anterior, „tricolorul” a reluat pregătirea individual la începutul verii și se antrenează alături de echipă de șase săptămâni.

Tottenham l-a refuzat o dată pe Lucescu pentru Drăgușin

Mircea Lucescu a încercat să-l readucă la națională la reunirea din octombrie, la 2-1 cu Moldova și 1-0 cu Austria, dar stafful medical al echipei londoneze s-a opus.

A preferat să-l păstreze la centrul sportiv Hotspur Way pentru a-l urmări cum evoluează în fiecare zi.

Selecționerul l-a trecut din nou pe lista stranierilor și acum, pentru confruntările cu Bosnia și San Marino, pe 15-18 noiembrie, decisive în cursa calificării la Mondial.

Drăgușin, prima oară în lot miercuri, după 272 de zile?

Mesajul clubului londonez: ar putea fi convocat de Lucescu doar dacă joacă un meci la Spurs. Ocazia ar fi acum, în această săptămână.

Este posibil ca antrenorul Thomas Frank să-l includă pe stoperul în vârstă de 23 de ani în grupul de jucători pentru duelul de la Newcastle, miercuri, în turul 4 al Cupei Ligii Angliei.

Ar fi prima oară în lotul lui Tottenham în acest sezon după fix 272 de zile.

9 luni
au trecut de la accidentarea lui Radu Drăgușin, la sfârșitul lui ianuarie

Antrenorul lui Tottenham face rotații: șansa lui Drăgușin

În același timp, ar fi unica șansă a fundașului central să prindă câteva minute înaintea meciului cu Bosnia.

Ocazie pentru Frank să facă rotații și ocazie pentru Drăgușin să joace din nou într-o partidă oficială.

După deplasarea la Newcastle, urmează două „ciocniri”, ambele pe White Hart Lane, ambele în Premier League, în care antrenorul va folosi cea mai bună formulă:

  • 1 noiembrie, Tottenham - Chelsea. 
  • 8 noiembrie, Tottenham - Manchester United. 

Înapoi la națională după un an?

Dacă ar rămâne în final în lotul lui Lucescu pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino, Drăgușin ar reveni la națională după un an.

Ultima sa apariție printre „tricolori”, pe 18 noiembrie, la 4-1 cu Cipru în Liga Națiunilor C.

Citește și

Drăgușin depinde de Tottenham România ar putea juca fără stoperul #1 și cu Bosnia! Ce condiție ar fi impus britanicii
Nationala
20:21
Drăgușin depinde de Tottenham România ar putea juca fără stoperul #1 și cu Bosnia! Ce condiție ar fi impus britanicii
Citește mai mult
Drăgușin depinde de Tottenham România ar putea juca fără stoperul #1 și cu Bosnia! Ce condiție ar fi impus britanicii
Mural cu „tricolori” FOTO. Trei dintre liderii României, pictați pe un bloc din Capitală
Superliga
18:22
Mural cu „tricolori” FOTO. Trei dintre liderii României, pictați pe un bloc din Capitală
Citește mai mult
Mural cu „tricolori” FOTO. Trei dintre liderii României, pictați pe un bloc din Capitală

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Echipa Nationala Premier League Cupa Ligii Angliei tottenham revenire radu dragusin
Știrile zilei din sport
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Superliga
27.10
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Citește mai mult
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Diverse
27.10
Fotbal printre ruine FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu: „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Citește mai mult
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Superliga
27.10
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Citește mai mult
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Cupa Romaniei
27.10
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Citește mai mult
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:59
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
23:15
Fotbal printre ruine FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu: „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
22:47
„Așa vreau să jucăm mereu” Rapid a defilat, dar Gâlcă are și nemulțumiri: „Trebuie să recunosc asta” + anunță schimbări importante în Cup
„Așa vreau să jucăm mereu”  Rapid a defilat, dar Gâlcă are și nemulțumiri: „Trebuie să recunosc asta” + anunță schimbări importante în Cup
22:08
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Top stiri din sport
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
Formula 1
27.10
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
Citește mai mult
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
„Nu mă respecți!”  Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
Superliga
27.10
„Nu mă respecți!” Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
Citește mai mult
„Nu mă respecți!”  Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
București, ce paradox!  Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
Superliga
27.10
București, ce paradox! Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
Citește mai mult
București, ce paradox!  Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Special
27.10
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Citește mai mult
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 20 rapid 14 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 13 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share