Drăgușin, revenire iminentă? Când ar putea fi inclus prima oară în lotul lui Tottenham. Unica șansă pentru Bosnia

Radu Drăgușin, 23 de ani, s-ar putea întoarce pe teren la Tottenham după 272 de zile.

Ar fi ocazia ideală: antrenorul lui Spurs va face rotații în Cupa Ligii.

Șansa stoperului de a prinde câteva minute înaintea „dublei” cu Bosnia și San Marino.

Revenirea lui Radu Drăgușin e tot mai aproape la Tottenham. Perioada de pauză se apropie de sfârșit. Pot fi zile până la întoarcerea lui pe teren.

Accidentat grav pe 30 ianuarie, la 3-0 cu Elfsborg, în Europa League, ruptură a ligamentului încrucișat anterior, „tricolorul” a reluat pregătirea individual la începutul verii și se antrenează alături de echipă de șase săptămâni.

Tottenham l-a refuzat o dată pe Lucescu pentru Drăgușin

Mircea Lucescu a încercat să-l readucă la națională la reunirea din octombrie, la 2-1 cu Moldova și 1-0 cu Austria, dar stafful medical al echipei londoneze s-a opus.

A preferat să-l păstreze la centrul sportiv Hotspur Way pentru a-l urmări cum evoluează în fiecare zi.

Selecționerul l-a trecut din nou pe lista stranierilor și acum, pentru confruntările cu Bosnia și San Marino, pe 15-18 noiembrie, decisive în cursa calificării la Mondial.

Drăgușin, prima oară în lot miercuri, după 272 de zile?

Mesajul clubului londonez: ar putea fi convocat de Lucescu doar dacă joacă un meci la Spurs. Ocazia ar fi acum, în această săptămână.

Este posibil ca antrenorul Thomas Frank să-l includă pe stoperul în vârstă de 23 de ani în grupul de jucători pentru duelul de la Newcastle, miercuri, în turul 4 al Cupei Ligii Angliei.

Ar fi prima oară în lotul lui Tottenham în acest sezon după fix 272 de zile.

9 luni au trecut de la accidentarea lui Radu Drăgușin, la sfârșitul lui ianuarie

Antrenorul lui Tottenham face rotații: șansa lui Drăgușin

În același timp, ar fi unica șansă a fundașului central să prindă câteva minute înaintea meciului cu Bosnia.

Ocazie pentru Frank să facă rotații și ocazie pentru Drăgușin să joace din nou într-o partidă oficială.

După deplasarea la Newcastle, urmează două „ciocniri”, ambele pe White Hart Lane, ambele în Premier League, în care antrenorul va folosi cea mai bună formulă:

1 noiembrie, Tottenham - Chelsea.

8 noiembrie, Tottenham - Manchester United.

Înapoi la națională după un an?

Dacă ar rămâne în final în lotul lui Lucescu pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino, Drăgușin ar reveni la națională după un an.

Ultima sa apariție printre „tricolori”, pe 18 noiembrie, la 4-1 cu Cipru în Liga Națiunilor C.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport