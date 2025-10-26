„Presiune mult mai mare față de FCSB”  Jucătorul cu peste 250 de meciuri în Polonia a vorbit despre situația lui Edi Iordănescu: „Acolo, ei vor doar asta”

Cornel Râpă (35 de ani), fost internațional român, a vorbit despre situația lui Edi Iordănescu (47 de ani), antrenorul celor de la Legia Varșovia.

Ex-selecționerul României și-a exprimat disponibilitatea de a părăsi clubul, după mai multe rezultate slabe înregistrate pe banca echipei din Polonia.

Ulterior, a fost reconfirmat în funcție, iar la mijlocul săptămânii, Legia a învins-o pe Shakhtar Donetsk, scor 2-1, însă Edi nu s-a bucurat la golul victoriei.

Cornel Râpă, despre situația lui Edi Iordănescu: „Presiunea e mult mai mare față de FCSB”

Fotbalistul cu peste 250 de meciuri în campionatul Poloniei crede că presiunea de pe umerii lui Iordănescu este una mare, atât din partea fanilor, dar și din cauza rezultatelor obținute de Legia în sezonul trecut, când a terminat pe locul 5 în campionatul intern.

„Cred că presiunea e mult mai mare față de FCSB. Ceea ce se cere acolo și presiunea pusă de fani e incredibilă. Nu există un meci în care să joci cu jumătate de măsură.

Acolo ei vor doar performanță, nu mai contează altceva. Mi-aș dori ca Edi să facă performanță, dar se pare că nu este într-un moment foarte ok.

Fanii de acolo, probabil ați mai văzut scenografii, cât de implicați sunt în lupta cu FIFA. Ei sunt singuri împotriva tuturor.

Așa e și în campionat. Legia și restul. Dar sunt convins că domnul Edi are puterea să gestioneze momentele astea grele. Ei sunt angrenați în două competiții și e greu.

Parcă ar fi cam la același nivel, au avut și sezonul trecut inconstanță. Pentru ei a fost un eșec sezonul trecut, iar presiunea e mult mai mare acum.

Trebuie să câștigi neapărat campionatul. Campionatul e principal, dar în același timp și să te ridici la un nivel bun în campionat” a declarat Cornel Râpă, potrivit digisport.ro.

Râpă, fost fundaș dreapta, care și-a anunțat recent retragerea, a adunat 197 de meciuri pentru Cracovia, respectiv 62 pentru Pogon Szczecin, în campionatul Poloniei.

1 Cupă și o Supercupă a Poloniei a câștigat Râpă cu Cracovia. A marcat 10 goluri și a reușit 14 pase decisive în Polonia

