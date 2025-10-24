Edi, reacție bizară FOTO. Cum a fost surprins Iordănescu în timp ce Legia celebra golul victoriei cu Shakhtar: „Nu a fost o perioadă bună” +11 foto
Foto: Captura X/Meczyki.pl
Edi, reacție bizară FOTO. Cum a fost surprins Iordănescu în timp ce Legia celebra golul victoriei cu Shakhtar: „Nu a fost o perioadă bună"

George Neagu
Publicat: 24.10.2025, ora 12:25
alt-text Actualizat: 24.10.2025, ora 12:25
  • Shakhtar Donetsk - Legia Varșovia 1-2. Edi Iordănescu (47 de ani) a avut o reacție rezervată la golul victoriei marcat de echipa sa în prelungirile partidei.

În minutul 90+4, Augustyniak a reușit „dubla” și, astfel, Legia Varșovia a bifat primul succes din actuala ediție de Conference League.

Mijlocașul polonez a mai înscris în minutul 16, în timp ce pentru Shakhtar a punctat Meirelles, în minutul 61.

SHAKHTAR - LEGIA 1-2. Edi Iordănescu nu s-a bucurat la golul victoriei

După golul reușit de Rafal Augustyniak în prelungiri, jucătorii și toată banca tehnică a Legiei au început să sărbătorească. O singură persoană nu s-a bucurat: Edi Iordănescu.

Antrenorul polonezilor a ales să nu celebreze, în special pentru că echipa sa nu a trecut printr-o perioadă bună, venind după trei înfrângeri consecutive.

Reacția lui Edi Iordănescu după ce Legia a marcat golul victoriei cu Șahtior
În plus, în urma rezultatelor slabe, Edi Iordănescu a vrut să plece de la Legia, însă clubul polonez nu a fost de acord cu acest lucru, iar românul a fost reconfirmat în funcție.

Edi Iordănescu, după victoria cu Shakhtar: „Un rezultat excelent”

Edi Iordănescu a vorbit despre rezultatul foarte bun obținut de Legia cu Shakhtar Donetsk. Românul a subliniat că fanii meritau această victorie, după perioada slabă prin care au trecut polonezii.

„Este un rezultat excelent pentru Legia Varșovia. Fanii noștri, dar și echipa, au meritat o seară atât de minunată, pentru că ultimele săptămâni nu au fost cele mai bune pentru noi.

Am încredere întotdeauna în jucătorii și colegii mei. Am jucat un meci bun împotriva unei echipe care are multă calitate.

Am jucat un meci bun, iar asta se datorează în totalitate jucătorilor noștri. Au fost momente în care am pierdut puțin controlul, dar, în afară de gol, Shaktar nu a avut ocazii clare. Noi am avut mai multe ocazii de a marca.

Avem doar două zile pentru a ne recupera și a ne pregăti pentru un meci foarte important împotriva echipei Lech Poznan.

Nu-mi place să scot în evidență jucători individuali, dar trebuie să spun că Rafal Augustyniak a avut o prestație excelentă”, a declarat Edi Iordănescu, conform sport.tvp.pl.

Clasamentul din Conference League

Poziție/EchipăGolPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Fiorentina5-06
2. AEK Larnaca5-06
3. Celje5-16
4. Laussane4-06
5. Samsunspor4-06
6. Mainz2-06
7. Rayo Vallecano4-24
8. Rakow3-14
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Strasbourg3-24
10. Jagiellonia2-14
11. Noah2-14
12. AEK Atena7-33
13. Zrinjski5-13
14. Sparta Praga4-13
15. Lech Poznan5-33
16. Crystal Palace2-13
17. Shakhtar4-43
18. Legia Varșovia2-23
19. Shkendija1-23
20. Alkmaar1-43
21. Lincoln2-63
22. Drita2-22
23. Hacken2-22
24. KuPS1-12
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Omonia1-21
26. Shelbourne0-11
27. Sigma Olomouc1-31
28. U Craiova1-31
29. Breidablik0-31
30. Rijeka0-30
31. Slovan Bratislava1-30
32. Hamrun0-20
33. Shamrock1-60
34. Dinamo Kiev0-50
35. Rapid Viena1-70
36. Aberdeen2-90

