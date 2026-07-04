Cum l-a ajutat Mbappe pe Salah Mișcarea neașteptată a egiptenilor înainte de loviturile de departajare cu Australia

Egipt a obținut prima victorie din istorie într-un meci eliminatoriu la Cupa Mondială, după 1-1 cu Australia și 4-2 la loviturile de departajare, la Dallas Stadium.

Un detaliu surprins înaintea penalty-urilor a devenit viral.

Jucătorii lui Hossam Hassan au fost văzuți urmărind pe o tabletă un penalty executat de Kylian Mbappe împotriva lui Mathew Ryan, într-un meci Real Madrid - Levante.

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Momentul nu a fost întâmplător. Mat Ryan, portarul Australiei, fusese introdus la finalul prelungirilor special pentru loviturile de departajare, în locul lui Patrick Beach. Egiptenii au încercat să observe cum reacționează Ryan la penalty-uri.

Egipt a studiat un penalty executat de Mbappe înaintea loviturilor de departajare

Imaginile cu execuția lui Mbappe le-au oferit un indiciu: goalkeeperul australian obișnuia să se miște mult pe linia porții și să plece devreme într-o parte.

Australia l-a trimis pe experimentatul Mat Ryan pe teren special pentru loviturile de departajare, dar planul nu a funcționat.

Portarul de 34 de ani nu a reușit să apere niciuna dintre execuțiile Egiptului. Mahmoud Saber, Ramy Rabia, Mohamed Salah și Hossam Abdelmaguid au marcat pentru egipteni.

Cel mai discutat penalty a fost cel executat de Mohamed Salah. Căpitanul Egiptului a ales o „Panenka”, o execuție riscantă pe centrul porții.

Salah ar fi urmărit atent imaginile cu Mbappe și a decis să riște după ce a observat tendința lui Ryan de a se arunca înainte de execuție, conform as.com.

Salah a explicat apoi de ce și-a asumat o astfel de lovitură.

„Dacă cineva avea să o facă, acela eram eu. Am mai multă experiență decât ceilalți și am vrut să le dau încredere. Am decis în ultimul moment.

Nu știu dacă este sau nu ultima mea Cupă Mondială, dar trebuia să o fac”, a spus Mohamed Salah, conform tntsport.co.uk.

Egiptul deschisese scorul în minutul 13, prin Emam Ashour, dar Australia a egalat după pauză, prin autogolul lui Mohamed Hany.

Pentru Egipt, calificarea are o valoare istorică. Este prima victorie a naționalei într-un meci eliminatoriu la Cupa Mondială, iar echipa lui Hossam Hassan va întâlni Argentina în optimile de finală, pe 7 iulie, la Atlanta, de la ora 19:00.

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