„Nu cred că altcineva ar fi reușit asta” Selecționerul din Capul Verde, mândru de prestația naționalei sale, care a chinuit Argentina: „Demnitate și curaj” +6 foto
Bubista/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

„Nu cred că altcineva ar fi reușit asta” Selecționerul din Capul Verde, mândru de prestația naționalei sale, care a chinuit Argentina: „Demnitate și curaj”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 09:56
alt-text Actualizat: 04.07.2026, ora 09:56
  • Pedro Leitao Brito (56 de ani), alias „Bubista”, selecționerul Capului Verde, s-a declarat extrem de mândru de elevii săi după eșecul cu Argentina, scor 2-3 (d.prel.), din 16-imile Campionatului Mondial.
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Aflată la debutul său la un turneu final de Campionat Mondial, Capul Verde a fost foarte aproape să producă una dintre cele mai mari surprize din istoria competiției.

După egalurile cu Spania (0-0) și Uruguay (2-2), africanii au chinuit-o serios și pe Argentina. Au dus meciul în prelungiri, unde doar un gol marcat în minutul 111 a făcut diferența.

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Bubista: „Nu cred că vreo altă echipă ar fi reușit să înscrie două goluri împotriva Argentinei și să ducă meciul în prelungiri”

La finalul partidei, selecționerul Capului Verde a subliniat că atitudinea elevilor săi pe teren, dar și după înfrângere, arată progresul echipei, deși majoritatea jucătorilor nu evoluează în campionate de elită.

„În vestiar se simte o atmosferă de tristețe. Suntem triști, desigur, pentru că părăsim competiția și pentru că am fost atât de aproape.

Chiar dacă sunt triști, jucătorii se îmbrățișau, plângeau. Asta face parte din procesul de maturizare. Ne ajută să creștem și arată, de asemenea, că echipa are suflet.

Sunt mândru de jucătorii mei și de ceea ce au făcut. Au făcut-o cu demnitate și curaj. Argentina a arătat de ce este campioană mondială. Pot spune că echipa noastră a arătat cât de dispusă a fost să joace acest meci.

Nu cred că vreo altă echipă ar fi reușit să înscrie două goluri împotriva Argentinei și să ducă meciul în prelungiri.

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Cred că asta spune totul despre caracterul și valoarea echipei noastre. Am jucat cu mult curaj și nu ne-am pierdut nicio clipă identitatea”, a declarat Bubista, citat de reuters.com.

Bubista: „Mai mult decât fotbal”

Bubista a declarat a declarat că prima participare a Capului Verde la Cupa Mondială nu a fost doar despre fotbal, ci și despre spiritul și identitatea națiunii insulare.

„Pentru noi, participarea la acest turneu a însemnat mai mult decât fotbal. Am vrut să le arătăm tuturor cine suntem și care este identitatea noastră.

Pe tot parcursul competiției, cât timp am fost aici, ne-am dorit să jucăm fotbal și să ne măsurăm forțele cu cele mai bune echipe din lume. Am jucat corect și am fost de la egal la egal cu adversarii noștri.

Cred că toată lumea ar trebui să le mulțumească acestor jucători pentru turneul pe care l-au făcut, pentru că au arătat lumii ce înseamnă mica noastră țară”, a concluzionat Bubista.

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