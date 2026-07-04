Zlatan, emoționat: „Îmi dau lacrimile” Capul Verde le-a cucerit pe legendele Thierry Henry și Schmeichel: „Sunt eroi, adevărații câștigători”

Zlatan Ibrahimovic (44 de ani), Thierry Henry (48 de ani), Peter Schmeichel (62 de ani) și John Obi Mikel (39 de ani), patru nume importante din fotbalul mondial, au lăudat Capul Verde după eliminarea dramatică de la Cupa Mondială, în fața Argentinei, scor 2-3 după prelungiri.

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Capul Verde a ajuns în șaisprezecimi după ce a încheiat grupa pe locul 2.

Echipa africană a reușit o surpriză încă din primul meci, 0-0 cu Spania, apoi a remizat cu Uruguay, scor 2-2, și cu Arabia Saudită, scor 0-0.

Zlatan, impresionat de Capul Verde: „Acești băieți sunt eroi. Aproape au eliminat gigantul”

Zlatan Ibrahimovic, fost atacant la Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, PSG și Manchester United, a fost impresionat de curajul celor din Capul Verde.

„Vor intra în istorie. Nu au câștigat Cupa Mondială, dar a fost o poveste frumoasă. Pot să stau aici și să aplaud Capul Verde, pentru că totul a fost despre Capul Verde. O insulă mică, dar cu visuri mari, iar ei aproape au eliminat gigantul.

Acești băieți sunt eroi. Asta înseamnă eroi. Au devenit idolii micii lor insule și sunt staruri. Nu au pierdut niciun meci în 90 de minute, important de menționat. Aproape au reușit în acest meci. Cred că nimeni nu credea că este posibil, poate. Sau aș spune că acea mică insulă nu credea că este posibil.

Sunt 200% sigur că, atunci când se vor întoarce pe acea mică insulă, vor avea parte de o mare petrecere. O mare sărbătoare. O primire mare, pe covorul roșu, iar ceea ce au făcut va rămâne în cărțile de istorie. Aproape au transformat un vis în realitate”, a spus Zlatan, conform foxsports.com.

Aproape îmi dau lacrimile din cauza acestui moment, văzând aceste imagini. Argentina nici măcar nu sărbătorește, pentru că nu este vorba despre Argentina sau despre Leo Messi. Este vorba despre Capul Verde, iar ei aproape au reușit. Să ne bucurăm de Capul Verde, pentru că este o poveste frumoasă. Zlatan Ibrahimovic, fost mare atacant suedez

Capul Verde a intrat la Mondial de pe locul 67 în clasamentul FIFA, în timp ce Argentina era campioana mondială și liderul ierarhiei.

Diferența de statut nu s-a văzut însă pe teren. Lionel Messi a deschis scorul în prima repriză, Deroy Duarte a făcut 1-1, iar Lisandro Martinez a readus Argentina în avantaj în prelungiri.

Sidny Lopes Cabral a egalat din nou, cu un gol spectaculos, însă calificarea sud-americanilor a venit în cele din urmă după un autogol al lui Diney Borges, la o fază plecată din cornerul lui Messi.

Henry și Schmeichel au pus rezultatul pe plan secund: „Povestea este și va fi mereu Capul Verde”

Thierry Henry, campion mondial cu Franța în 1998 și legendă a lui Arsenal, a insistat pe aceeași idee.

„Nu-mi pasă ce s-a întâmplat cu rezultatul în acest moment și sunt sigur că argentinienii simt la fel, pentru că nici măcar nu au sărbătorit. Sunt doar fericiți că merg mai departe.

Povestea este, a fost și va fi mereu Capul Verde. Ce am văzut astăzi este exact așa: când crezi că poți, asta se poate întâmpla.

Da, știu că au pierdut meciul până la urmă. Dar ne-au impresionat. Trebuie să spun că este pur și simplu magic. Wow!”, a spus fostul mare atacant francez.

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Peter Schmeichel, fostul mare portar al lui Manchester United și campion european cu Danemarca în 1992, a remarcat modul în care Capul Verde a reușit să pună presiune pe campioana mondială.

„Capul Verde, nu cred că putem spune de suficiente ori «mulțumim foarte mult» pentru ce au făcut la această Cupă Mondială. Au fost absolut remarcabili.

Să fii condus cu 1-0 de campioana mondială, cu Messi marcând, să revii cu un gol de aur, apoi să fii condus din nou și apoi să egalezi cu unul dintre cele mai frumoase goluri ale turneului. Iar apoi, când au fost conduși cu 3-2, au avut capacitatea să împingă campioana mondială.

Nu-mi amintesc, în toți anii în care am făcut asta, să fi văzut o diferență atât de mare în clasamentul mondial și o echipă aflată atât de jos să poată pune atâta presiune pe o echipă ca Argentina. Wow, ce prestație”, a spus danezul.

Wow, wow, wow, asta pot să spun. Ce am văzut astăzi este absolut incredibil. Dumnezeule, ce au făcut ei pentru fotbal, pentru toată lumea, nu doar pentru Africa, pentru întreaga lume. Ei sunt câștigătorii zilei. Nu contează ce s-a întâmplat, acești băieți sunt adevărații câștigători ai zilei. Argentina a evitat un glonț uriaș și rămâne în viață pentru a lupta încă o zi John Obi Mikel, fost mijlocaș la Chelsea

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