Lionel Scaloni (48 de ani), selecționerul Argentinei, a reacționat după victoria dramatică obținută de campioana mondială în fața Capului Verde, scor 3-2 după prelungiri, în șaisprezecimile Campionatului Mondial.

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Argentina a plecat drept mare favorită la Miami, însă a fost împinsă până aproape de loviturile de departajare de una dintre surprizele turneului.

Lionel Scaloni, după meciul dramatic cu Capul Verde: „Cred că ne-am ridicat la înălțimea momentului”

Scaloni a recunoscut că partida a fost mult mai grea decât se așteptau mulți.

„Asta a fost pentru cei care au spus că am avut un traseu ușor la tragerea la sorți. Sigur, meritam să câștigăm și să mergem mai departe, dar a fost un meci extrem de dificil.

Au terminat meciul complet epuizați. Sunt zone în care trebuie să ne îmbunătățim, dar jucătorii au arătat reziliență. Sunt obosiți din cauza prelungirilor, prea multe minute, și a unor crampe.

Dar când joci cu inima, poți depăși orice. Echipa și-a arătat astăzi caracterul și valoarea”, a spus selecționerul Argentinei, conform reuters.com.

Cel mai bun lucru la această echipă este că merge înainte. Băieții continuă să atace cu suflet. Cred că ne-am ridicat la înălțimea momentului. Terenul a fost ciudat, mingea nu circula așa cum suntem obișnuiți, nu a fost deloc ideal. Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei

Lionel Scaloni: „Voiam doar ca meciul să se termine”

Lionel Messi a deschis scorul în minutul 29, Deroy Duarte a egalat după pauză, iar în prelungiri meciul a devenit și mai spectaculos.

Lisandro Martinez a readus Argentina în avantaj, dar Sidny Lopes Cabral a înscris un gol superb pentru 2-2.

Calificarea campioanei mondiale a venit în cele din urmă după un autogol al lui Diney Borges, la o fază plecată din cornerul lui Messi.

„Voiam doar ca meciul să se termine. Ați văzut golul senzațional pe care l-au marcat. Sunt mereu precaut. Păream mai calm decât eram. Toată lumea credea că va fi o plimbare în parc, dar noi știam că nu va fi așa.

Ce înseamnă să fii argentinian? Să suferi. Capul Verde a dat 200%, iar în fotbal asta echilibrează lucrurile. Suporterii sunt primii care înțeleg că aceasta este Argentina și că nimic nu este ușor pentru noi.

Este ceva special să porți acest tricou. Vom merge înainte și nu există nicio îndoială că am ieșit mai puternici din acest meci și vom merge mai departe”, a mai spus selecționerul Argentinei.

Scaloni a criticat programul FIFA: „Cu cât ai mai multă nevoie de odihnă, cu atât ai mai puțină”

Scaloni a avut și un reproș legat de programul stabilit de organizatori.

Argentina va avea doar trei zile și jumătate de odihnă înaintea meciului cu Egipt, după o partidă de 120 de minute cu Capul Verde.

„Acum trebuie să ne odihnim, pentru că avem puține zile. Înainte am avut șase zile, iar acum avem trei.

Ar trebui să fie invers. Cu cât ai mai multă nevoie de odihnă, cu atât ai mai puțină. E foarte greu de înțeles. Ar trebui să fie de la puțin la mult ”, a mai spus acesta, coform marca.com.

FOTO: Golul marcat de Lisandro Martinez împotriva Capului Verde

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