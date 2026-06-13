Finala Ligii Campionilor EHF Au fost stabilite ambele echipe din ultimul act al celei mai importante competiții europene. Spectacol în Final Four

Aalborg - Barcelona 32-37. Catalanii s-au calificat în finala Ligii Campionilor la handbal masculin, după o semifinală incredibilă contra danezilor.

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Barcelona va juca din nou în ultimul act, după ce în sezonul trecut l-a ratat la limită, contra germanilor de la Magdeburg, eliminați și ei sâmbătă.

Aalborg - Barcelona 32-37 . A fost stabilită finala EHF Champions League

Catalanii au făcut un meci foarte bun în a doua semifinală a Final Four-ului Ligii Campionilor, contra unui adversar foarte dificil.

Deși Aalborg a condus o singură dată în prima repriză, formația daneză a stat aproape de Barcelona, care nu s-a putut desprinde la mai mult de 5 goluri pe tabelă.

Danezii au reușit să revină pe finalul reprizei secunde, după o serie de gafe ale catalanilor, și au trimis meciul în prelungiri.

Acolo, Aalborg a reușit să preia conducerea, însă spaniolii au gestionat perfect cele 10 minute, reușind să marcheze de 9 ori și să se impună, în final, fără emoții.

În prima semifinală, reeditarea ultimului act de anul trecut, Fuchse Berlin a învins-o pe campioana europeană Magdeburg, scor 40-35, iar mâine o va întâlni pe Barcelona în finala mare, de la ora 19:00, în timp ce lupta pe locul 3 se va da de la ora 16:00

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