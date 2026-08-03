Controale surpriză interzise Dezvăluiri după 3 decenii! Jucătorii Franței n-au fost testați înainte să câștige Mondialul: „Am reluat lupta cu dopajul după turneu”
Campionatul Mondial

Controale surpriză interzise Dezvăluiri după 3 decenii! Jucătorii Franței n-au fost testați înainte să câștige Mondialul: „Am reluat lupta cu dopajul după turneu”

alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 22:53
alt-text Actualizat: 03.08.2026, ora 22:53
  • Dezvăluire incredibilă din Franța, unde Marie-George Buffet (77 de ani) a recunoscut că, atunci când era ministrul Sportului, a oprit controalele surpriză la naționala condusă de Zinedine Zidane în perioada de pregătire pentru CM 1998.
  • Francezii aveau să câștige Mondialul desfășurat pe propriul teren, iar doi ani mai târziu se impuneau și la Euro 2000.
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Marie-George Buffet a făcut o mărturisire-șoc în documentarul „Zidane, crearea unei legende”, dedicat noului selecționer al Franței.

Aceasta a mărturisit că, în 1998, pe când era ministrul Sportului, a oprit testele anti-doping inopinate la selecționata Franței. În urmă cu 13 ani, ea jurase în fața Senatului că acest lucru nu s-a întâmplat: „N-am dat niciodată o astfel de directivă”.

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Dezvăluiri după 3 decenii! Jucătorii Franței n-au fost testați înainte să câștige Mondialul: „Am reluat lupta cu dopajul după turneu”

În documentarul realizat de BFMTV a fost abordat și scandalul din 1997, când un control surpriză a avut loc la cantonamentul naționalei din Tignes. Toate testele au fost negative, însă selecționerul Aime Jacquet și Federația n-au tolerat intervenția, considerând că deturnează pregătirea echipei.

Ce s-a întâmplat după? „Mi s-a spus să nu mai deranjez naționala Franței până la Mondial. Cu alte cuvinte, gata cu testele surpriză”, spune Alain Garnier, doctorul trimis de Ministerul Sportului pentru a efectua testele de la Tignes, conform 20minutes.fr.

Iar Buffet, care până acum negase că așa ceva s-ar fi întâmplat, s-a sucit: „Dacă doctorul Garnier spune că asta, înseamnă că da, e adevărat. Nu am spus-o chiar așa, dar înseamnă cam același lucru. A fost un pas înapoi în lupta cu dopajul. Am reluat-o abia după turneu”.

Doctorul Garnier susține că presiunile ar fi venit de la Matignon, adică direct de la biroul premierului.

Franța a câștigat în 1998 Mondialul, având emoții doar în sferturi, unde au învins Italia la penalty-uri, 4-3, după 0-0 în timpul regulamentar.

  • 3-0 cu Africa de Sud (grupe)
  • 4-0 cu Arabia Saudită (grupe)
  • 2-1 cu Danemarca (grupe)
  • 1-0 (gol de aur) cu Paraguay (optimi)
  • 0-0 și 4-3 pen. cu Italia (sferturi)
  • 2-1 cu Croația (semifinale)
  • 3-0 cu Brazilia (finală)

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