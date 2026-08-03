Controale surpriză interzise Dezvăluiri după 3 decenii! Jucătorii Franței n-au fost testați înainte să câștige Mondialul: „Am reluat lupta cu dopajul după turneu”

Dezvăluire incredibilă din Franța, unde Marie-George Buffet (77 de ani) a recunoscut că, atunci când era ministrul Sportului, a oprit controalele surpriză la naționala condusă de Zinedine Zidane în perioada de pregătire pentru CM 1998.

Francezii aveau să câștige Mondialul desfășurat pe propriul teren, iar doi ani mai târziu se impuneau și la Euro 2000.

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Marie-George Buffet a făcut o mărturisire-șoc în documentarul „Zidane, crearea unei legende”, dedicat noului selecționer al Franței.

Aceasta a mărturisit că, în 1998, pe când era ministrul Sportului, a oprit testele anti-doping inopinate la selecționata Franței. În urmă cu 13 ani, ea jurase în fața Senatului că acest lucru nu s-a întâmplat: „N-am dat niciodată o astfel de directivă”.

Dezvăluiri după 3 decenii! Jucătorii Franței n-au fost testați înainte să câștige Mondialul: „Am reluat lupta cu dopajul după turneu”

În documentarul realizat de BFMTV a fost abordat și scandalul din 1997, când un control surpriză a avut loc la cantonamentul naționalei din Tignes. Toate testele au fost negative, însă selecționerul Aime Jacquet și Federația n-au tolerat intervenția, considerând că deturnează pregătirea echipei.

Ce s-a întâmplat după? „Mi s-a spus să nu mai deranjez naționala Franței până la Mondial. Cu alte cuvinte, gata cu testele surpriză” , spune Alain Garnier, doctorul trimis de Ministerul Sportului pentru a efectua testele de la Tignes, conform 20minutes.fr.

Iar Buffet, care până acum negase că așa ceva s-ar fi întâmplat, s-a sucit: „Dacă doctorul Garnier spune că asta, înseamnă că da, e adevărat. Nu am spus-o chiar așa, dar înseamnă cam același lucru. A fost un pas înapoi în lupta cu dopajul. Am reluat-o abia după turneu”.

Doctorul Garnier susține că presiunile ar fi venit de la Matignon, adică direct de la biroul premierului.

Franța a câștigat în 1998 Mondialul, având emoții doar în sferturi, unde au învins Italia la penalty-uri, 4-3, după 0-0 în timpul regulamentar.

3-0 cu Africa de Sud (grupe)

4-0 cu Arabia Saudită (grupe)

2-1 cu Danemarca (grupe)

1-0 (gol de aur) cu Paraguay (optimi)

0-0 și 4-3 pen. cu Italia (sferturi)

2-1 cu Croația (semifinale)

3-0 cu Brazilia (finală)

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