FĂRĂ SOLUȚII FCSB, în corzi! Imaginea care spune totul despre criza campioanei

FCSB a intrat la cabine condusă cu 2-0 de Farul, pe teren propriu, după o primă repriză în care defensiva campioanei a cedat de două ori.

Din nou problemele pe care FCSB le-a avut și la meciul cu Auda.

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Între buturi s-a aflat de această dată Matei Popa, portarul de doar 19 ani care l-a înlocuit pe Ștefan Târnovanu, însă la niciunul dintre golurile încasate tânărul goalkeeper nu a avut vreo reacție.

De altfel, nici nu i se pot reproșa prea multe.

Dincolo de scor, imaginea care a atras atenția la pauză a fost cea cu Marius Popa, antrenorul cu portarii de la FCSB și tatăl lui Matei.

Acesta a rămas nemișcat pe banca de rezerve, privind în gol, vizibil apăsat de ceea ce se întâmpla pe teren.

Fără reacție și fără explicații pentru cei din jur, Marius Popa a părut copleșit de situația în care a ajuns echipa. Expresia sa trăda mai degrabă neputință.

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