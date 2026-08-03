FĂRĂ SOLUȚII FCSB, în corzi! Imaginea care spune totul despre criza campioanei +54 foto
Marius Popa a părut copleșit de situația în care a ajuns echipa
Superliga

FĂRĂ SOLUȚII FCSB, în corzi! Imaginea care spune totul despre criza campioanei

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 23:05
alt-text Actualizat: 03.08.2026, ora 23:08
  • FCSB a intrat la cabine condusă cu 2-0 de Farul, pe teren propriu, după o primă repriză în care defensiva campioanei a cedat de două ori.
  • Din nou problemele pe care FCSB le-a avut și la meciul cu Auda.
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Între buturi s-a aflat de această dată Matei Popa, portarul de doar 19 ani care l-a înlocuit pe Ștefan Târnovanu, însă la niciunul dintre golurile încasate tânărul goalkeeper nu a avut vreo reacție.

De altfel, nici nu i se pot reproșa prea multe.

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Dincolo de scor, imaginea care a atras atenția la pauză a fost cea cu Marius Popa, antrenorul cu portarii de la FCSB și tatăl lui Matei.

Acesta a rămas nemișcat pe banca de rezerve, privind în gol, vizibil apăsat de ceea ce se întâmpla pe teren.

Fără reacție și fără explicații pentru cei din jur, Marius Popa a părut copleșit de situația în care a ajuns echipa. Expresia sa trăda mai degrabă neputință.

FCSB - Farul, meci. FOTO GOLAZO (13).jpeg
FCSB - Farul, meci. FOTO GOLAZO (13).jpeg

Galerie foto (54 imagini)

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