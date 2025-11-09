Scandal la Turneul Campioanelor  VIDEO. Elena Rybakina a câștigat competiția, apoi  a refuzat să se pozeze cu șefa WTA » Ce s-a întâmplat

Elena Rybakina (26 de ani, #5 WTA) a refuzat să se pozeze cu Portia Archer, șefa WTA, după ceremonia de premiere de la Turneul Campioanelor.

Elena Rybakina a câștigat finala de sâmbătă de la Turneul Campioanelor. Jucătoarea kazahă a învins-o pe Aryna Sabalenka, liderul mondial, cu scorul de 6-3, 7-6.

Elena Rybakina a refuzat să apară într-o poză cu șefa WTA

După ceremonia de premiere și după discursurile celor două finaliste, au urmat fotografiile oficiale alături de un reprezentant al WTA, în acest caz fiind vorba despre Portia Archer, CEO-ul organizației.

Aryna Sabalenka s-a așezat lângă Archer, însă Elena Rybakina a nu a vrut să li se alăture.

Un oficial chiar a intervenit și a îndemnat-o pe Rybakina să vină lângă Sabalenka și Archer, dar jucătoarea kazahă a refuzat.

În cele din urmă, șefa WTA s-a fotografiat doar alături de Aryna Sabalenka, jucătoarea care ocupă locul 1 în clasamentul mondial.

Motivul din spatele refuzului Elenei Rybakina

Nedorind să se fotografieze alături de șefa WTA, Elena Rybakina și-a arătat nemulțumirea față de acțiunile forului mondial de la începutul acestui an. Atunci, WTA l-a suspendat pe antrenorului ei, Stefano Vukov, după ce acesta fusese acuzat în august 2024 că a maltratat-o pe jucătoarea kazahă, potrivit tennisuptodate.com.

Rybakina i-a luat apărarea lui Stefano Vukov și a negat acuzațiile.

În cele din urmă, Stefano Vukov a reînceput colaborarea cu Elena Rybakina, dar nu are voie să participe la antrenamente pe terenurile oficiale.

Pot doar să spun, și am mai spus-o, că nu m-a maltratat niciodată (n.r. - Stefano Vukov) sau ceva de genul ăsta. Elena Rybakina, la începutul acestui an

