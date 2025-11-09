„Nu vezi des un astfel de jucător” Jucătorul remarcat de analiști după Rapid - FC Argeș: „E excepțional!”

Rapid - FC Argeș 2-0. Ovidiu Herea (40 de ani), fostul jucător al giuleștenilor, a comparat-o pe Rapid cu un „atlet de cursă lungă”.

Herea a vorbit și despre fotbaliștii pe care i-a remarcat în jocul Rapidului.

Echipa lui Gâlcă a deschis scorul grație reușitei lui Alex Dobre ('26) și a închis meciul în minutul 70, atunci când Alex Pașcanu a reușit un gol fabulos, cu un șut de la mare distanță.

RAPID - FC ARGEȘ 2-0 . Ovidiu Herea: „Îmi dă senzația unui atlet de cursă lungă”

„Rapid îmi dă senzația unui atlet de cursă lungă. Își dozează efortul, începe bine, joacă bine, înscrie.

Au un avantaj, după aia parcă lasă motoarele, nu le mai turează. Acum, am văzut că Rapidul a făcut o repriză bună.

În a doua repriză s-au lăsat dominați, FC Argeș a venit peste ei”, a declarat Herea, conform primasport.ro.

Ovidiu Herea i-a lăudat pe mijlocașii Tobias Christensen și Kader Keita.

„În primul rând, Christensen mi se pare, în momentul acesta, excepțional. Pasele pe care le dă, cum reușește să-și pună în valoare colegii.

Nu vezi în Liga 1 atât de des un jucător cu viziunea lui. Cred că și datorită lui Rapidul se află unde e acum.

Un mijlocaș la închidere iese mai puțin în evidență, dar e util (n.r. - Keita). E foarte util în momentul acesta”, a mai spus Herea.

