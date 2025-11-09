Ianis Hagi i-a cucerit pe turci „Așchia nu sare departe de trunchi!” » Prima reacție după golul fabulos cu Trabzonspor

Ianis Hagi (27 de ani), mijlocașul echipei naționale, a vorbit după golul superb marcat în prima ligă a Turciei.

Hagi a înscris golul egalizator din meciul Trabzonspor - Alanyaspor 1-1.

Reușita din partida cu Trabzonspor este a doua pentru Ianis de la venirea în Turcia, după golul marcat în remiza cu Genclerbirligi, scor 2-2, la începutul lunii octombrie. Tot în acel meci, Hagi mai reușise și o pasă decisivă.

Trabzonspor - Alanyaspor 1-1 . Ianis Hagi: „Cred că noi am fost echipa mai bună”

Gheorghe Hagi, tatăl lui Ianis, și-a încheiat cariera la Galatasaray marcând două goluri chiar împotriva celor de la Trabzonspor.

Jurnalistul care l-a intervievat pe român a descris golul lui Ianis drept „un moment de tipul «așchia nu sare departe de trunchi»”.

„Sincer, sunt fericit că am marcat și că am reușit să luăm un punct, dar trebuie să fim sinceri: cred că noi am fost echipa mai bună. Totuși, suntem puțin dezamăgiți că plecăm din Trabzon doar cu un punct, nu cu trei.

Cred că toată lumea a văzut că am încercat să jucăm din primul până în ultimul minut și, până la urmă, trebuie să ne mulțumim doar cu un punct.

Intrăm acum în pauza internațională cu multe lucruri pozitive și ne vom pregăti pentru ceea ce urmează. Vrem să încheiem anul într-un mod corect”, a declarat Ianis Hagi, pentru Kuzey Ekspres.

În minutul 73 al partidei, atunci când Trabzonspor conducea cu 1-0, Ianis Hagi a reușit o execuție senzațională.

Întrebat cum a fost să joace pe terenul celor de la Trabzonspor, Ianis Hagi a răspuns:

„Da, este una dintre cele mai dificile deplasări din Turcia. Este greu nu doar să obții un rezultat, ci și să practici jocul pe care îl vrei. Și cred că noi am reușit ambele lucruri.

Așa cum am spus, ne-am dorit trei puncte. Cred că am dominat meciul, am fost echipa mai bună.

Echipa și jucătorii merită respect pentru ce au arătat. În ultimele două meciuri nu am jucat cum ne-am dorit, dar am arătat o reacție. Am luat doar un punct, dar sper ca data viitoare să jucăm la fel și să luăm și cele trei puncte”, a mai spus Hagi.

Alanyaspor se află pe locul 8 în Superlig, cu 15 puncte după 12 etape, în timp ce Trabzonspor este pe poziția 3, cu 25 de puncte.

VIDEO. Golul reușit de Ianis Hagi împotriva lui Trabzonspor

Mijlocașul a primit mingea la aproximativ 25 de metri de poartă și, după doar două atingeri, a trimis un șut puternic, direct în vinclu, lăsându-l pe Andre Onana, fost portar la Manchester United, fără reacție.

Ianis Hagi’nin enfes golü 🚀



pic.twitter.com/VNQUSUUL5E — Trendyol Süper Lig (@superlig) November 8, 2025

Ianis a fost convocat de Mircea Lucescu pentru acțiunea echipei naționale din această lună. România le va înfrunta pe Bosnia, în deplasare, și pe San Marino, pe teren propriu, în ultimele meciuri din preliminariile CM 2026.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport