Ianis Hagi i-a cucerit pe turci „Așchia nu sare departe de trunchi!” » Prima reacție după golul fabulos cu Trabzonspor +21 foto
Ianis Hagi. Captură BeinSports Turcia
Stranieri

Ianis Hagi i-a cucerit pe turci „Așchia nu sare departe de trunchi!” » Prima reacție după golul fabulos cu Trabzonspor

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.11.2025, ora 10:35
alt-text Actualizat: 09.11.2025, ora 10:35
  • Ianis Hagi (27 de ani), mijlocașul echipei naționale, a vorbit după golul superb marcat în prima ligă a Turciei.
  • Hagi a înscris golul egalizator din meciul Trabzonspor - Alanyaspor 1-1.

Reușita din partida cu Trabzonspor este a doua pentru Ianis de la venirea în Turcia, după golul marcat în remiza cu Genclerbirligi, scor 2-2, la începutul lunii octombrie. Tot în acel meci, Hagi mai reușise și o pasă decisivă.

Criză adâncită la FCU Craiova A pierdut procesul de la FIFA. Adrian Mititelu trebuie să plătească zeci de mii de euro
Citește și
Criză adâncită la FCU Craiova A pierdut procesul de la FIFA. Adrian Mititelu trebuie să plătească zeci de mii de euro
Citește mai mult
Criză adâncită la FCU Craiova A pierdut procesul de la FIFA. Adrian Mititelu trebuie să plătească zeci de mii de euro

Trabzonspor - Alanyaspor 1-1. Ianis Hagi: „Cred că noi am fost echipa mai bună”

Gheorghe Hagi, tatăl lui Ianis, și-a încheiat cariera la Galatasaray marcând două goluri chiar împotriva celor de la Trabzonspor.

Jurnalistul care l-a intervievat pe român a descris golul lui Ianis drept „un moment de tipul «așchia nu sare departe de trunchi»”.

„Sincer, sunt fericit că am marcat și că am reușit să luăm un punct, dar trebuie să fim sinceri: cred că noi am fost echipa mai bună. Totuși, suntem puțin dezamăgiți că plecăm din Trabzon doar cu un punct, nu cu trei.

Cred că toată lumea a văzut că am încercat să jucăm din primul până în ultimul minut și, până la urmă, trebuie să ne mulțumim doar cu un punct.

Intrăm acum în pauza internațională cu multe lucruri pozitive și ne vom pregăti pentru ceea ce urmează. Vrem să încheiem anul într-un mod corect”, a declarat Ianis Hagi, pentru Kuzey Ekspres.

În minutul 73 al partidei, atunci când Trabzonspor conducea cu 1-0, Ianis Hagi a reușit o execuție senzațională.

Ianis Hagi, supergol în Trazbsonspor - Alanyaspor (13).jpg
Ianis Hagi, supergol în Trazbsonspor - Alanyaspor (13).jpg

Galerie foto (21 imagini)

Ianis Hagi, supergol în Trazbsonspor - Alanyaspor (1).jpg Ianis Hagi, supergol în Trazbsonspor - Alanyaspor (2).jpg Ianis Hagi, supergol în Trazbsonspor - Alanyaspor (3).jpg Ianis Hagi, supergol în Trazbsonspor - Alanyaspor (4).jpg Ianis Hagi, supergol în Trazbsonspor - Alanyaspor (5).jpg
+21 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat cum a fost să joace pe terenul celor de la Trabzonspor, Ianis Hagi a răspuns:

„Da, este una dintre cele mai dificile deplasări din Turcia. Este greu nu doar să obții un rezultat, ci și să practici jocul pe care îl vrei. Și cred că noi am reușit ambele lucruri.

Așa cum am spus, ne-am dorit trei puncte. Cred că am dominat meciul, am fost echipa mai bună.

Echipa și jucătorii merită respect pentru ce au arătat. În ultimele două meciuri nu am jucat cum ne-am dorit, dar am arătat o reacție. Am luat doar un punct, dar sper ca data viitoare să jucăm la fel și să luăm și cele trei puncte”, a mai spus Hagi.

Alanyaspor se află pe locul 8 în Superlig, cu 15 puncte după 12 etape, în timp ce Trabzonspor este pe poziția 3, cu 25 de puncte.

VIDEO. Golul reușit de Ianis Hagi împotriva lui Trabzonspor

Mijlocașul a primit mingea la aproximativ 25 de metri de poartă și, după doar două atingeri, a trimis un șut puternic, direct în vinclu, lăsându-l pe Andre Onana, fost portar la Manchester United, fără reacție.

Ianis a fost convocat de Mircea Lucescu pentru acțiunea echipei naționale din această lună. România le va înfrunta pe Bosnia, în deplasare, și pe San Marino, pe teren propriu, în ultimele meciuri din preliminariile CM 2026.

Citește și

„Toți vorbim maghiară” Fotbalistul lui Csikszereda, comentarii despre România în presa din Ungaria: „Nu suntem cel mai bine tratați”
Superliga
09:00
„Toți vorbim maghiară” Fotbalistul lui Csikszereda, comentarii despre România în presa din Ungaria: „Nu suntem cel mai bine tratați”
Citește mai mult
„Toți vorbim maghiară” Fotbalistul lui Csikszereda, comentarii despre România în presa din Ungaria: „Nu suntem cel mai bine tratați”
„Nu am fost un exemplu bun” Alex Dobre spune ce l-a împins de la spate în meciul cu FC Argeș + A comentat neconvocarea la națională
Superliga
23:43
„Nu am fost un exemplu bun” Alex Dobre spune ce l-a împins de la spate în meciul cu FC Argeș + A comentat neconvocarea la națională
Citește mai mult
„Nu am fost un exemplu bun” Alex Dobre spune ce l-a împins de la spate în meciul cu FC Argeș + A comentat neconvocarea la națională

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Generația Z, marea surpriză din sondajul INSCOP: Tinerii preferă două partide care până recent nu existau. Al doilea partid preferat este unul din afara Parlamentului – explicațiile unui sociolog
Generația Z, marea surpriză din sondajul INSCOP: Tinerii preferă două partide care până recent nu existau. Al doilea partid preferat este unul din afara Parlamentului – explicațiile unui sociolog
Generația Z, marea surpriză din sondajul INSCOP: Tinerii preferă două partide care până recent nu existau. Al doilea partid preferat este unul din afara Parlamentului – explicațiile unui sociolog
turcia trabzonspor ianis hagi alanyaspor
Știrile zilei din sport
 „Să vină singur la București!” Becali, critici dure pentru Bîrligea + l-a luat în colimator și pe MM: „E indisciplină. Jucătorii sunt prea prieteni cu el”
Superliga
09.11
„Să vină singur la București!” Becali, critici dure pentru Bîrligea + l-a luat în colimator și pe MM: „E indisciplină. Jucătorii sunt prea prieteni cu el”
Citește mai mult
 „Să vină singur la București!” Becali, critici dure pentru Bîrligea + l-a luat în colimator și pe MM: „E indisciplină. Jucătorii sunt prea prieteni cu el”
Hermannstadt - FCSB 3-3 Final incendiar la Sibiu. Campioana rămâne la 5 puncte de play-off
Superliga
09.11
Hermannstadt - FCSB 3-3 Final incendiar la Sibiu. Campioana rămâne la 5 puncte de play-off
Citește mai mult
Hermannstadt - FCSB 3-3 Final incendiar la Sibiu. Campioana rămâne la 5 puncte de play-off
„Pe drumul meu”  Mesajul dinamovistului  Cătălin Cîrjan, după critici și neconvocarea la națională + Ce spune Kopic despre situația sa
Superliga
09.11
„Pe drumul meu” Mesajul dinamovistului Cătălin Cîrjan, după critici și neconvocarea la națională + Ce spune Kopic despre situația sa
Citește mai mult
„Pe drumul meu”  Mesajul dinamovistului  Cătălin Cîrjan, după critici și neconvocarea la națională + Ce spune Kopic despre situația sa
Istorie la Mondiale Umiliți și cu bagajele făcute, au obținut o victorie ireală în ultimul meci și merg în faza eliminatorie!
Campionate
09.11
Istorie la Mondiale Umiliți și cu bagajele făcute, au obținut o victorie ireală în ultimul meci și merg în faza eliminatorie!
Citește mai mult
Istorie la Mondiale Umiliți și cu bagajele făcute, au obținut o victorie ireală în ultimul meci și merg în faza eliminatorie!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:33
Dan Udrea Argumentul șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu
Dan Udrea Argumentul șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu
15:46
„Să nu fim lacomi cu România!” Un nume mare al Bosniei îi avertizează pe compatrioți: „Ne poate costa”. Ce zice de „tricolori”
„Să nu fim lacomi cu România!” Un nume mare al Bosniei îi avertizează pe compatrioți: „Ne poate costa”. Ce zice de „tricolori”
14:40
Când va avea Craiova alt antrenor Rotaru și Felgueiras au stabilit variantele pentru înlocuirea lui Rădoi: „Un profil la care nu vă așteptați”
Când va avea Craiova alt antrenor Rotaru și Felgueiras au stabilit  variantele pentru înlocuirea lui Rădoi: „Un profil la care nu vă așteptați”
13:26
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Top stiri din sport
„Rezultat mincinos”  Rădoi, extrem de supărat după înfrângerea cu UTA: „Deja sunt prea multe meciuri” + Contre cu reporterii de la stadion
Superliga
09.11
„Rezultat mincinos” Rădoi, extrem de supărat după înfrângerea cu UTA: „Deja sunt prea multe meciuri” + Contre cu reporterii de la stadion
Citește mai mult
„Rezultat mincinos”  Rădoi, extrem de supărat după înfrângerea cu UTA: „Deja sunt prea multe meciuri” + Contre cu reporterii de la stadion
T&acirc;rnovanu, out! Motivul pentru care portarul FCSB-ului a fost scos din lot
Superliga
09.11
Târnovanu, out! Motivul pentru care portarul FCSB-ului a fost scos din lot
Citește mai mult
T&acirc;rnovanu, out! Motivul pentru care portarul FCSB-ului a fost scos din lot
„Cu ce am fost obraznic?” Louis Munteanu, despre negocierile cu FCSB și faptul că Becali i-a închis telefonul: „Păi, ce, trebuia să mă duc pe condițiile alea?”
Superliga
09.11
„Cu ce am fost obraznic?” Louis Munteanu, despre negocierile cu FCSB și faptul că Becali i-a închis telefonul: „Păi, ce, trebuia să mă duc pe condițiile alea?”
Citește mai mult
„Cu ce am fost obraznic?” Louis Munteanu, despre negocierile cu FCSB și faptul că Becali i-a închis telefonul: „Păi, ce, trebuia să mă duc pe condițiile alea?”
VAR, inutil la Clinceni FOTO: Liniile nu au putut fi trasate la golul marcat de CFR Cluj! Decizia din teren a stârnit furia suporterilor: „Hoții!”
Superliga
09.11
VAR, inutil la Clinceni FOTO: Liniile nu au putut fi trasate la golul marcat de CFR Cluj! Decizia din teren a stârnit furia suporterilor: „Hoții!”
Citește mai mult
VAR, inutil la Clinceni FOTO: Liniile nu au putut fi trasate la golul marcat de CFR Cluj! Decizia din teren a stârnit furia suporterilor: „Hoții!”

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 20 rapid 7 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share