Prezentă la Turneul Campioanelor de la Riad, Simona Halep (34 de ani) a dezvăluit care sunt cele două jucătoare care o inspiră în acest moment.

Fostul lider WTA a vorbit și despre sportul la vrea să devină mai bună, la 9 luni după ce s-a retras din tenis.

Elena Rybakina a învins-o, sâmbătă, pe Aryna Sabalenka în finala Turneului Campioanelor. Jucătoarea kazahă a trecut în două seturi de liderul WTA, scor 6-3, 7-6.

Simona Halep, despre jucătoarele care o inspiră

Simona Halep a fost întrebată care sunt jucătoarele prezente la Turneul Campioanelor care o inspiră. Românca a declarat că Jasmine Paolini și Amanda Anisimova i-au atras atenția.

„Sunt două. Paolini, deoarece a luptat din greu pentru a ajunge aici, și Anisimova, pentru că s-a confruntat cu probleme de sănătate mintală și acum este în TOP 8, ceva uimitor!”, a spus Simona Halep.

La Turneul Campioanelor, Jasmine Paolini (#8 WTA) a pierdut toate meciurile, fără să câștige vreun set.

Jessica Pegula - Jasmine Paolini - 6-2, 6-3

- Jasmine Paolini - 6-2, 6-3 Coco Gauff - Jasmine Paolini - 6-3, 6-2

- Jasmine Paolini - 6-3, 6-2 Aryna Sabalenka - Jasmine Paolini - 6-3, 6-1

În schimb, Amanda Anisimova (#4 WTA) a câștigat două din cele patru meciuri disputate la Turneul Campioanelor, fiind eliminată în semifinale.

Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova - 6-3, 3-6, 6-3

- Amanda Anisimova - 6-3, 3-6, 6-3 Iga Swiatek - Amanda Anisimova - 7-6, 4-6, 2-6

- 7-6, 4-6, 2-6 Amanda Anisimova - Madison Keys - 4-6, 6-3, 6-2

- Madison Keys - 4-6, 6-3, 6-2 Amanda Anisimova - Elena Rybakina - 3-6, 1-6

Simona Halep a mai fost întrebată ce obiectiv are după retragerea din tenis, iar fosta sportivă a precizat:

Aș vrea să devin mai bună la golf. Simona Halep

Simona Halep, lider WTA și dublă campioană de Grand Slam

Halep s-a retras din tenis în februarie 2025, după înfrângerea cu Lucia Bronzetti de la Transylvania Open.

Românca a cucerit 24 de titluri WTA la simplu de-a lungul carierei sale, două dintre acestea fiind de Grand Slam: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

A pierdut alte trei finale de acest nivel, două la Paris și una la Australian Open.

În total, românca a petrecut 64 de săptămâni pe locul 1 în clasamentul WTA. A înregistrat 580 de victorii și a suferit 242 de înfrângeri.

Turneele câștigate de Simona Halep

2013: Nurnberg, 's-Herogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia

2014: Doha, București

2015: Shenzhen, Dubai, Indian Wells

2016: Madrid, București, Montreal

2017: Madrid

2018: Shenzhen, Roland Garros, Montreal

2019: Wimbledon

2020: Dubai, Praga, Roma

2022: Melbourne, Toronto.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport