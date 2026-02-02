FCSB - Csikszereda 1-0. Elias Charalambous (45 de ani) a vorbit despre succesul extrem de important obținut de echipa sa duminică seara.

Campioana va încheia runda tot pe locul 11 și tot la 5 puncte de play-off, indiferent de rezultatul meciului de luni dintre Botoșani și Oțelul.

FCSB - Csikszereda. Elias Charalambous: „Condițiile de joc au avantajat mai mult adversarul”

Charalambous e mulțumit că echipa sa a obținut toate cele 3 puncte, după ce a avut de înfruntat și ninsoarea abundentă din Capitală.

„Având în vedere situația în care suntem acum, trebuia să câștigăm. Trebuie să câștigăm, suntem obligați să câștigăm. Cred că am început foarte bine aici. Cred că puteam și trebuia să mai înscriem în prima repriză.

În repriza secundă, condițiile de joc au fost mult mai dificile. A fost important pentru noi să păstrăm scorul, pentru că în aceste condiții e greu să jucăm fotbal.

Suntem o echipă care vrea să joace fotbal, dar au fost condiții foarte dificile. Sunt trei puncte foarte importante. Cred că aceste condiții au fost mai avantajoase pentru adversari decât pentru noi. Repet, trei puncte au fost obiectivul de azi și l-am îndeplinit”, a declarat Charalambous la Digi Sport.

Elias Charalambous, despre tânărul Matei Popa

Antrenorul a vorbit și despre evoluția lui Matei Popa, care a debutat în poarta FCSB:

„Ne bucurăm pentru Metei. Nu a fost ușor pentru el în aceste condiții. Dar a reușit să nu primească gol. Este foarte important pentru un tânăr jucător ca el. Și suntem foarte fericiți că l-am avut cu noi”.

Cât despre noul transfer, Joao Paulo, Charalambous a spus: „Îl cunoaștem. Sper că se va adapta foarte ușor. Este important pentru noi, căci avem multe jocuri în față”.

VIDEO. Golul marcat de Juri Cisotti

