„Trebuia să mai înscriem” Charalambous răsuflă ușurat după victoria cu Csikszereda: „Condiții mai avantajoase pentru adversari, dar ne-am îndeplinit obiectivul” +21 foto
Elias Charalambous foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
„Trebuia să mai înscriem” Charalambous răsuflă ușurat după victoria cu Csikszereda: „Condiții mai avantajoase pentru adversari, dar ne-am îndeplinit obiectivul”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 02.02.2026, ora 00:00
alt-text Actualizat: 02.02.2026, ora 08:58
  • FCSB - Csikszereda 1-0. Elias Charalambous (45 de ani) a vorbit despre succesul extrem de important obținut de echipa sa duminică seara.

Campioana va încheia runda tot pe locul 11 și tot la 5 puncte de play-off, indiferent de rezultatul meciului de luni dintre Botoșani și Oțelul.

I-a răspuns după 2 luni! Becali și Rădoi, discuție despre transferuri: „Era și pe lista lui la Craiova!" + de ce îi respingea apelurile
I-a răspuns după 2 luni! Becali și Rădoi, discuție despre transferuri: „Era și pe lista lui la Craiova!” + de ce îi respingea apelurile
I-a răspuns după 2 luni! Becali și Rădoi, discuție despre transferuri: „Era și pe lista lui la Craiova!” + de ce îi respingea apelurile

FCSB - Csikszereda. Elias Charalambous: „Condițiile de joc au avantajat mai mult adversarul”

Charalambous e mulțumit că echipa sa a obținut toate cele 3 puncte, după ce a avut de înfruntat și ninsoarea abundentă din Capitală.

„Având în vedere situația în care suntem acum, trebuia să câștigăm. Trebuie să câștigăm, suntem obligați să câștigăm. Cred că am început foarte bine aici. Cred că puteam și trebuia să mai înscriem în prima repriză.

În repriza secundă, condițiile de joc au fost mult mai dificile. A fost important pentru noi să păstrăm scorul, pentru că în aceste condiții e greu să jucăm fotbal.

Suntem o echipă care vrea să joace fotbal, dar au fost condiții foarte dificile. Sunt trei puncte foarte importante. Cred că aceste condiții au fost mai avantajoase pentru adversari decât pentru noi. Repet, trei puncte au fost obiectivul de azi și l-am îndeplinit”, a declarat Charalambous la Digi Sport.

FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+21 Foto
Elias Charalambous, despre tânărul Matei Popa

Antrenorul a vorbit și despre evoluția lui Matei Popa, care a debutat în poarta FCSB:

„Ne bucurăm pentru Metei. Nu a fost ușor pentru el în aceste condiții. Dar a reușit să nu primească gol. Este foarte important pentru un tânăr jucător ca el. Și suntem foarte fericiți că l-am avut cu noi”.

Cât despre noul transfer, Joao Paulo, Charalambous a spus: „Îl cunoaștem. Sper că se va adapta foarte ușor. Este important pentru noi, căci avem multe jocuri în față”.

VIDEO. Golul marcat de Juri Cisotti

Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB!
23:11
Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB!
Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB!
„A fluierat la un strigăt!" Robert Ilyeș, furios pe arbitraj, după eșecul cu FCSB: „Poate sunt frustrat, dar nu mă poate contrazice nimeni"
22:52
„A fluierat la un strigăt!” Robert Ilyeș, furios pe arbitraj, după eșecul cu FCSB: „Poate sunt frustrat, dar nu mă poate contrazice nimeni”
„A fluierat la un strigăt!” Robert Ilyeș, furios pe arbitraj, după eșecul cu FCSB: „Poate sunt frustrat, dar nu mă poate contrazice nimeni”

CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
01.02
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
„Nenorocit! A vrut să-mi ia viața" Gigi Becali, jigniri la foc automat după victoria cu Csikszereda: „Facem cerere să fie scos din arbitraj!"
01.02
„Nenorocit! A vrut să-mi ia viața” Gigi Becali, jigniri la foc automat după victoria cu Csikszereda: „Facem cerere să fie scos din arbitraj!”
„Nenorocit! A vrut să-mi ia viața” Gigi Becali, jigniri la foc automat după victoria cu Csikszereda: „Facem cerere să fie scos din arbitraj!”
FCSB - Csikszereda 1-0 Trei puncte vitale în lupta pentru play-off, pentru campioană
01.02
FCSB - Csikszereda 1-0 Trei puncte vitale în lupta pentru play-off, pentru campioană
FCSB - Csikszereda 1-0 Trei puncte vitale în lupta pentru play-off, pentru campioană
Scandalos Doi jucători de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut un adolescent » Plângere pentru tentativă de omor! Reacția clubului
01.02
Scandalos Doi jucători de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut un adolescent » Plângere pentru tentativă de omor! Reacția clubului
Scandalos Doi jucători de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut un adolescent » Plângere pentru tentativă de omor! Reacția clubului
Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB!
01.02
Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB!
Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB!
Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos
01.02
Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos
Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos
&nbsp;Chivu e pe val VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are&nbsp; 10 victorii &icirc;n ultimele 11 etape din Serie A!
01.02
Chivu e pe val VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are 10 victorii în ultimele 11 etape din Serie A!
&nbsp;Chivu e pe val VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are&nbsp; 10 victorii &icirc;n ultimele 11 etape din Serie A!
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid
01.02
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid

