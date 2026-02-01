FCSB - Csikszereda 1-0. Juri Cisotti (32 de ani), mijlocașul gazdelor, a marcat golul care a adus victoria „roș-albaștrilor”.

În minutul 38, Darius Olaru a executat o lovitură liberă, de pe flancul stâng, de la aproximativ 30 de metri de poartă.

Mijlocașul a centrat, însă balonul a fost respins către Florin Tănase, iar „decarul” a trimis în flanc, unde se afla Vali Crețu.

Fundașul lateral a trimis mingea în careu, iar balonul a ajuns la Juri Cisotti. Italianul a preluat și a șutat spre colțul stâng al porții lui Pap, reușind să înscrie.

Italianul marcase și joi un gol decisiv, cu Fenerbahce, în etapa #8 din faza principlă a Europa League, 1-1, reușind să aducă un punct.

În acest sezon, italianul a fost unul dintre jucătorii-cheie din lotul lui Elias Charalambous. A folosit în 39 de dueluri în toate competițiile.

Cisotti este cea mai mare surprinză din istoria modernă a fotbalului românesc pentru mine. Poate că sunt tentat să fac niște comparații exagerate, este posibil și asta, dar un jucător ca Cisotti nu am întâlnit în carieră Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB, în decembrie 2025

Juri Cisotti, de la Liga 3 la cupele europene

Mijlocașul italian a ajuns în fotbalul românesc în iulie 2021, când Oțelul Galați, echipă aflată la acel moment în Liga 3, l-a transferat după ce s-a despărțit de clubul maltez Sliema Wanderers.

Sub comanda lui Dorinel Munteanu, jucătorul a evoluat constant și a reușit două promovări.

Prestațiile sale din Liga 1 la Oțelul au atras atenția celor de la FCSB, care l-au cumpărat în schimbul a 200.000 de euro.

