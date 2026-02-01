I-a răspuns după 2 luni! Becali și Rădoi, discuție despre transferuri: „Era și pe lista lui la Craiova!” + de ce îi respingea apelurile +8 foto
Joao Paulo/ Foto: sportpictures.eu
I-a răspuns după 2 luni! Becali și Rădoi, discuție despre transferuri: „Era și pe lista lui la Craiova!” + de ce îi respingea apelurile

Alexandru Smeu
Publicat: 01.02.2026, ora 23:33
Actualizat: 01.02.2026, ora 23:33
  • FCSB - CSIKSZEREDA 1-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a dezvăluit că s-a consultat cu Mirel Rădoi (44 de ani), în ceea ce privește transferul lui Joao Paulo (27 de ani), de la Oțelul.

A devenit o chestiune de timp până când FCSB va oficializa mutarea lui Joao Paulo.

După ce FCSB și Oțelul au bătut palma pentru transferul său, mijlocașul originar din Capul Verde a fost surpins în tribunele celui mai mare stadion din țară la meciul viitoarei sale echipe.

FCSB - CSIKSZEREDA 1-0. Gigi Becali: „Am vorbit și cu Rădoi, era pe lista lui”

Gigi Becali a confirmat și el mutarea și a dezvăluit că s-a sfătuit cu Mirel Rădoi înainte de a finaliza transferul fotbalistului în vârstă de 27 de ani.

Patronul campioanei a adăugat că Joao Paulo era și în vizorul finului său, care ar fi vrut să îl transfere la Universitatea Craiova, înainte să-și dea demisia.

„Joao Paulo e jucătorul nostru, gata. Vine mâine (n.r. - luni), face vizita medicală, a semnat. Mâine plătim banii. Aproximativ 600.000 de euro, trebuie să completăm o sumă. Oțelul se alege cu un milion. Le dăm toți banii pe care îi vom lua de la FIFA, când va merge la Mondial cu Capul Verde.

Mi-a zis Șumudică să mă uit la Lameira și eu l-am văzut pe el. I-am zis lui MM, l-am ținut minte. Am vorbit și cu Mirel, mi-a răspuns într-un final.

Mi-a zis că nu a vrut să-mi răspundă că se interpreta, dar i-am spus: «Nu mă interesează de ce ai plecat tu, ești finul meu, mă consult și eu cu tine».

Am vorbit cu Pintilii, a zis că e bun. MM a zis că ne ajută. I-am zis și lui Mirel, iar el a zis că era și pe lista lui, dacă rămânea la Craiova”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

După ce a demisionat de la Craiova, la mijlocul lunii noiembrie, Rădoi nu i-a mai răspuns la telefon nașului Gigi Becali.

Patronul FCSB s-a plâns înainte de Crăciun că nu-l poate contacta.

„Nu-mi răspunde Mirel. I-am dat 100 de telefoane și nu îmi răspunde! Bine, eu i-am dat ca să mă mai consult cu el, să-i mai dau două-trei lecții de antrenor (n.r. - ironic). Nu răspunde! Știu eu de ce nu răspunde?

Eu mă mai consult, mai vorbesc și cu Șumudică, și cu toți. Le dau lecții pentru că eu sunt antrenor bătrân”, a declarat Gigi Becali la Fanatik.

FOTO. Joao Paulo, prezent la meciul FCSB - Csikszereda

Joao Paulo la FCSB - Csikszereda FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (1).jpeg Joao Paulo la FCSB - Csikszereda FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (5).jpeg Joao Paulo la FCSB - Csikszereda FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (6).jpeg Joao Paulo la FCSB - Csikszereda FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (7).jpeg Joao Paulo la FCSB - Csikszereda FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (1).jpeg
Mijlocașul defensiv a sosit în vara anului trecut la Oțelul Galați, de la Sheriff Tiraspol, și a fost unul dintre jucătorii de bază ai echipei în acest sezon.

În 20 de partide jucate în campionat, Joao Paulo a marcat un gol și a oferit 3 pase decisive. A bifat, în total, 1.813 minute, în tricoul Oțelului în toate competițiile.

600.000 de euro
este suma pe care Oțelul Galați o va încasa de la FCSB pentru transferul lui Joao Paulo

VIDEO. Golul marcat de Juri Cisotti, care a decis partida FCSB - Csikszereda 1-0

