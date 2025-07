„N-am fost corecți” Cine e jucătorul surpriză care l-a impresionat pe Charalambous: „Sper să aibă mai multe minute”

FCSB - CFR CLUJ 2-1. Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre câștigarea Supercupei.

„E bine să începem astfel sezonul. Meciul a avut un nivel înalt, mai ales că este primul al anului. A avut ritm. În prima repriză, noi am fost echipa care a avut șansele, am fost mai buni. În repriza a doua, am marcat, dar după ce am fost egalați am pierdut din echilibru, dar Risto a reușit să rezolve totul în ultimul minut.

E important pentru un jucător cum e Dennis (n.r. Politic) să rezolve un meci. Din punct de vedere mental e un mare avantaj, are moral bun. Sunt fericit pentru jucători, dar mai ales pentru suporteri, am putut sărbători împreună ”, a declarat Elias Charalambous.

Dar nu Politic l-a impresionat cel mai mult pe Charalambous: „Dacă vă aduceți aminte, anul trecut, Ștefănescu a fost cel mai bun jucător al meciului. Poate că nu am fost mereu corecți cu el, dar sper ca anul ăsta să aibă mai multe minute”.

8 goluri în 48 de meciuri a reușit Ștefănescu sezonul trecut pentru FCSB

