BOTOȘANI - FCSB 3-1. Elias Charalambous (44 de ani) nu își explică prestațiile slabe ale elevilor săi din ultimele partide.

FCSB a suferit cea de-a cincea înfrângere din această stagiune din Liga 1. Campioana României ocupă doar locul 13, cu 7 puncte, iar Charalambous pare să fi ajuns la capătul puterilor.

FC BOTOȘANI - FCSB 3-1 . Elias Charlambous: „Tot ce se întâmplă e straniu”

După înfrângerea din etapa a zecea, cipriotul și-a găsit cu greu cuvintele. A ezitat în momentul în care a fost întrebat de ce nu reușește campioana să-și revină.

„Încerc să găsesc explicații pentru ce se întâmplă, dacă iei în considerare toate meciurile, de cele mai multe ori am înscris primii atunci când am pierdut. Facem lucrurile dificile, iar apoi nu știu ce se întâmplă, este ceva foarte straniu.

Încercăm să aflăm care este problema, dar nu e suficient. Nu e stilul meu să vin în fiecare săptămână aici și să caut scuze. Chiar nu înțeleg de ce se întâmplă asta în fiecare săptămână, trebuie să ne dăm seama cât mai rapid ce e în neregulă.

Meciurile trec, spun mereu aceleași lucruri și nu pot explica situația, mă îngrijorează acest lucru”, a spus Charalambous la Digi Sport.

Antrenorul cipriot spune că în aceste momente nu se poate gândi la câștigarea unui nou titlu. Nici măcar la play-off.

„Prima oară să începem să câștigăm meciuri și după vom vorbi despre asta. Trebuie să ne revenim, sunt multe puncte în joc, dar acum trebuie să găsim soluții, asta e cel mai important”.

Elias Charalambous: „Postul meu e în pericol în fiecare zi”

Charalambous a vorbit și despre o posibilă demitere de pe banca tehnică a campioanei României.

„Postul meu este în pericol în fiecare zi, dar nu mă gândesc la asta, încerc să dau tot ce am mai bun.

Antrenorul e în pericol din prima și până în ultima zi, dar nu simt presiune cu privire la asta. Face parte din slujba noastră și încercăm să facem lucrurile cât de bine putem. Uneori ne iese bine, alteori nu”.

Pentru FCSB urmează debutul în Europa League, joi, pe terenul grupării olandeze Go Ahead Eagles.

Trebuie să ne concentrăm pe Europa League, ne dorim mereu ca meciul de dinainte să fie unul bun, ca să câștigăm încredere, dar este o competiție complet diferită. Trebuie să ne concentrăm pe acest meci din Europa League și după aceea pe meciul din campionat (n.r. cu Oțelul Galați). Elias Charalambous, antrenor FCSB

VIDEO. Golul de 2-1 marcat de FC Botoșani în duelul cu FCSB

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport