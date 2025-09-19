Schimbați la pauză Doi jucători de la FCSB, pedepsiți pentru erorile comise la primul gol marcat de FC Botoșani

- FC BOTOȘANI - FCSB. Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul roș-albaștrilor, a efectuat două modificări la pauza meciului din etapa a zecea.
FCSB a deschis scorul prin Bîrligea, în minutul 36, dar a fost egalată trei minute mai târziu, după ce Dumiter a marcat pentru gazde.
FC BOTOȘANI - FCSB. Pedepsiți pentru eroarea de la gol
Totul a plecat după un fault comis de Dennis Politic asupra lui Ilaș, în flancul stâng. Ulterior, fostul jucător al lui Dinamo s-a ales și cu un cartonaș galben.
Din lovitura liberă rezultată, Mitrov a trimis mingea în fața porții, iar Dumiter a câștigat foarte ușor un duel fizic cu Baba Alhassan și a înscris pentru 1-1.
Galerie foto (12 imagini)
Cei doi fotbaliști au fost înlocuiți la pauză. Pe teren și-au făcut apariția Darius Olaru și David Miculescu, fotbaliști care se află de obicei în primul „11” al campioanei.
FCSB a fost un pic mai periculoasă în ceea ce privește faza ofensivă. Pe faza defensivă încă mai comit greșeli. Politic a fost prezent? Marius Lăcătuș la Digi Sport Special