Schimbați la pauză Doi jucători de la FCSB, pedepsiți pentru erorile comise la primul gol marcat de FC Botoșani

FC BOTOȘANI - FCSB. Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul roș-albaștrilor, a efectuat două modificări la pauza meciului din etapa a zecea.

FCSB a deschis scorul prin Bîrligea, în minutul 36, dar a fost egalată trei minute mai târziu, după ce Dumiter a marcat pentru gazde.

FC BOTOȘANI - FCSB. Pedepsiți pentru eroarea de la gol

Totul a plecat după un fault comis de Dennis Politic asupra lui Ilaș, în flancul stâng. Ulterior, fostul jucător al lui Dinamo s-a ales și cu un cartonaș galben.

Din lovitura liberă rezultată, Mitrov a trimis mingea în fața porții, iar Dumiter a câștigat foarte ușor un duel fizic cu Baba Alhassan și a înscris pentru 1-1.

Cei doi fotbaliști au fost înlocuiți la pauză. Pe teren și-au făcut apariția Darius Olaru și David Miculescu, fotbaliști care se află de obicei în primul „11” al campioanei.

FCSB a fost un pic mai periculoasă în ceea ce privește faza ofensivă. Pe faza defensivă încă mai comit greșeli. Politic a fost prezent? Marius Lăcătuș la Digi Sport Special

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „ Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport