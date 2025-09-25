„Au fost peste tot!” Jucătorii care l-au impresionat pe Charalambous: „De asta aveam nevoie ca să câștigăm!”

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul „roș-albaștrilor”, a vorbit despre debutul cu victorie al echipei sale în Europa League.

FCSB a învins pe Go Ahead Eagles, 1-0, grație golului marcat de David Miculescu, în minutul 12.

FCSB a debutat perfect în faza grupei Europa League și a obținut victoria chiar de ziua lui Elias Charalambous.

Go Ahead Eagles - FCSB. Elias Charalambous: „De asta aveam nevoie ca să câștigăm!”

Tehnicianul și-a lăudat jucătorii pentru atitudinea arătată în Olanda.

„E un cadou frumos de ziua mea. Vreau să le mulțumesc jucătorilor mei, staff-ului, au făcut o treabă excelentă. Numele Go Ahead Eagles nu este atât de mare în Europa, dar sunt sigur că această echipă va câștiga puncte în Europa League, au calitate.

Am făcut o treabă bună, am fost disciplinați, focusați 90 de minute. Am amintit un pic de echipa din anii trecuți, atitudinea, stilul de joc.

Așa am jucat în Europa și asta cred că este important, dar vreau să le mulțumesc jucătorilor pentru atitudine.

Spiritul de echipă a fost cel de care aveam nevoie pentru a câștiga meciul. Miculescu a fost peste tot, Cisotti a fost peste tot, Graovac.

Nu este corect să numim jucători pentru că eu cred că a fost un efort colectiv din partea tuturor”, a spus Elias Charalambous, la finalul partidei de la Daventer, pentru Prima Sport.

Ăsta este modul în care putem să câștigăm, să luptăm, să alergăm tot împreună. Dacă vom arăta aceeași atitudine în campionat, ne vom îmbunătăți jocul și acolo Elias Charalambous, antrenor FCSB

Charalambous îi dedică victoria lui Mihai Lixandru

Elias Charalambous i-a dedicat victoria de la Daventer lui Mihai Lixandru, indisponibil din cauza unei operații de apendicită, și așteaptă ca mijlocașul să revină în lot.

„Vreau să împart această victorie cu Lixandru. Din păcate, a fost ghinionist. Doctorul și-a dat seama rapid ce a pățit, sperăm să revină cât mai repede”, a răspuns Elias Charalambous.

Mihai Lixandru se va întoarce în România zilele următoare, după ce va primi acceptul medicilor.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB , 0-1

, 0-1 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)

FCSB - Young Boys (Elveția) 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

