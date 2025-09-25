„Și-a revenit!” Jucătorul remarcat de patronul FCSB după victoria cu Eagles: „Mă bucură mult” + A dezvăluit noua strategie

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Gigi Becali (67 de ani) a tras primele concluzii după victoria din Olanda.

Patronul campioanei a fost impresionat de revenirea lui Denis Alibec, care a absentat o bună perioadă din acest sezon din cauza problemelor medicale.

FCSB a început cu dreptul faza principală din Europa League, însă patronul Gigi Becali nu știe cum să „transfere” succesul și în Liga 1.

„Sunt foarte mulțumit. E bine că l-am văzut și pe Alibec, e bine că și-a revenit. L-am scos la pauză pentru că așa am vorbit, ca să putem câștiga meciul.

Kiki... era autostradă pe acolo pe la el. Iar pe Edjouma l-am schimbat la pauză doar pentru că așa a fost strategia de la început, să intre Tănase în locul unui mijlocaș central.

Omul meciului să zicem că e Târnovanu. Cu toate că a scos mingi care erau de scos. Adică nu a fost ceva extraordinar sau ceva unu la unu, erau mingi de scos. Toată echipa a jucat bine, mă bucură mult Alibec”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Patronul FCSB a vorbit și despre meciul cu Oțelul, programat duminică, de la 20:30:

„Acum zic și eu cum zic toți tehnicienii, o luăm meci cu meci, meci cu meci. Meciul care vine primul, cel mai important, este cu Galați.

Noi trebuie neapărat să câștigăm în campionat. Dar nu mai știu cum. Cum e și fotbalul ăsta... adică te duci aici, îi bați pe ăștia, echipă bună, și faci egal cu Slobozia... sau te bate Argeș”.

Gigi Becali, despre strategia din meciurile următoare

Întrebat dacă va aborda similar meciul cu Young Boys, Becali a răspuns:

„Va intra Pantea, va intra probabil și Radunovic. Pe Tănase și Bîrligea trebuie să-i ținem pentru campionat.

Acum nu mai am nicio grijă, pentru că Alibec s-ar putea să fie mai bun decât Bîrligea. Thiam nu va mai fi decât în stânga, iar Bîrligea nu va mai juca în dreapta în viața lui”.

