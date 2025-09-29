FCSB - Oțelul 1-0. Elias Charalambous (45 de ani) i-a oferit un sfat lui Octavian Popescu (22 de ani).

Atacantul, considerat la un moment dat unul dintre cei mai promițători jucători ai echipei, nu a fost utilizat deloc în ultimele două meciuri.

Sezonul 2021-2022, la un an după debutul la FCSB, a fost și cel mai bun pentru Tavi Popescu. Atunci, reușea să devină titular și să marcheze 10 goluri. Totuși, de atunci, forma sa a fost în continuă scădere.

FCSB - Oțelul 1-0 . Elias Charalambous, sfat pentru Tavi Popescu

Întrebat despre situația jucătorului, Elias Charalambous, a declarat:

„Tavi are un talent foarte mare. Este în lot, se antrenează bine și sunt sigur că, în viitorul foarte apropiat, va avea șansa sa, pentru că are acea calitate.

Avem un lot numeros, uneori suntem nedrepți cu unii jucători, poate unul dintre ei este Tavi, și sper ca foarte curând, și îmi doresc, să-l putem vedea”.

Apoi, i-a transmis un sfat lui Popescu, pornind de la propria experiență dintr-o situație similară, trăită în cariera de jucător.

„Când eram jucător, aveam antrenori cărora nu le plăceam prea mult și a trebuit să stau pe bancă două, trei luni.

Dar trebuia să fiu puternic din punct de vedere mental, ca atunci când îmi dădeau șansa, să intru și să le arăt că merit să joc în echipă.

Așa că, uneori, jucătorii trec prin situații dificile, și asta face diferența”

25 de goluri și 25 de pase decisive a reușit Tavi Popescu la FCSB, în cele 196 de meciuri jucate

Charalambous a jucat la următoarele echipe:

Omonia Nikosia

PAOK Salonic

AEK Larnaca

FC Vaslui

Karlsruher

ALKI Larnaca

APO Levadiakos

Doxa Katokopias

