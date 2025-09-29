Tănase e precaut Avertismentul fotbalistului, după victoria cu Oțelul: „Putem da din gură, trebuie să arătăm pe teren” +30 foto
Florin Tănase. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Superliga

Tănase e precaut Avertismentul fotbalistului, după victoria cu Oțelul: „Putem da din gură, trebuie să arătăm pe teren”

alt-text Ionuț Cojocaru , Iosif Popescu (video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 29.09.2025, ora 00:28
alt-text Actualizat: 29.09.2025, ora 00:28
  • FCSB - Oțelul 1-0. Florin Tănase (30 de ani), marcatorul golului decisiv, și-a avertizat coechiperii înainte de meciurile importante cu Young Boys (Europa League) și Craiova (Superliga).
„Schimbările au ajutat foarte mult” Elias Charalambous a prins curaj după a doua victorie în Superliga: „Vreau să câștig tot”
Citește și
„Schimbările au ajutat foarte mult” Elias Charalambous a prins curaj după a doua victorie în Superliga: „Vreau să câștig tot”
Citește mai mult
„Schimbările au ajutat foarte mult” Elias Charalambous a prins curaj după a doua victorie în Superliga: „Vreau să câștig tot”

FCSB - Oțelul 1-0. Florin Tănase: „Putem da din gură, trebuie să arătăm pe teren”

FCSB a reușit abia a doua victorie în acest sezon de Liga 1, iar Florin Tănase subliniază importanța succeselor consecutive care dau moral echipei. Campioana României a câștigat săptămâna trecută și meciul de debut din grupa principală a Europa League, cu Go Ahead Eagles, scor 1-0.

„Victorie importantă, aveam nevoie de cele trei puncte. Suntem bucuroși că am reușit a doua victorie consecutivă, fără gol primit.

Până la urmă am jucat împotriva unei echipe care încearcă să joace fotbal, care etapa trecută a bătut echipa de pe primul loc, Universitatea Craiova.

Un meci greu. Trebuie să privim înainte”, a declarat Tănase, la Prima Sport.

După golul marcat de Tănase din penalty, FCSB a încercat în repetate rânduri să își mărească avantajul, dar fără succes. Întrebat dacă s-a temut că echipa va fi egalată pe final, Tănase a declarat:

Nu, nu cred că ai timp în teren să te gândești că se repetă nu știu ce scenariu. Trebuie să te concentrezi să nu primești gol. Îmbucurător este că ne-am creat foarte multe ocazii”

FCSB - Oțelul (Foto meci). Sursa: Raed Krishan / GOLAZO.ro
FCSB - Oțelul (Foto meci). Sursa: Raed Krishan / GOLAZO.ro

Galerie foto (30 imagini)

FCSB - Oțelul (Foto meci). Sursa: Raed Krishan / GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (Foto meci). Sursa: Raed Krishan / GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (Foto meci). Sursa: Raed Krishan / GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (Foto meci). Sursa: Raed Krishan / GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (Foto meci). Sursa: Raed Krishan / GOLAZO.ro
+30 Foto
labels.photo-gallery

După acest meci, FCSB are un program de foc: pe 2 octombrie joacă cu Young Boys în Europa League, iar pe 5 octombrie va juca împotriva liderului Superligii, Universitatea Craiova.

Fotbalistul a vorbit despre așteptările pe care le are de la echipă în următoarele două partide.

„Sperăm (n.r. - la victorie) Acum, de dat din gură putem să dăm, dar trebuie să arătăm pe teren. Avem meciuri foarte dificile, trebuie să fim concentrați pentru primul meci, de joi, din Europa.

Trebuie să câștigăm, iar după aceea putem să ne gândim la Craiova”, a declarat Tănase

După ce Gigi Becali a anunțat că Florin Tănase este noul căpitan, au apărut informații că Darius Olaru nu ar fi mulțumit, iar relația dintre cei doi s-ar fi stricat. Întrebat ce s-a întâmplat, Tănase a spus:

„Astea sunt lucruri care… Nu trebuie să comenteze și oamenii? Ce să facă? Dacă nu spui nimic, nu ești băgat în seamă”.

VIDEO. Florin Tănase a transformat penalty-ul scos de Cisotti

Citește și

FCSB își face calcule pentru play-off Gigi Becali: „Vorbeam cu MM și nu mai știam cu cine să ținem, cu CFR sau cu U Cluj?”
Superliga
23:35
FCSB își face calcule pentru play-off Gigi Becali: „Vorbeam cu MM și nu mai știam cu cine să ținem, cu CFR sau cu U Cluj?”
Citește mai mult
FCSB își face calcule pentru play-off Gigi Becali: „Vorbeam cu MM și nu mai știam cu cine să ținem, cu CFR sau cu U Cluj?”
Dur-Bozoancă, păcălit de Cisotti  Portarul de la Oțelul Galați explică faza la care a făcut penalty: „A fost mai șiret”
Superliga
22:56
Dur-Bozoancă, păcălit de Cisotti Portarul de la Oțelul Galați explică faza la care a făcut penalty: „A fost mai șiret”
Citește mai mult
Dur-Bozoancă, păcălit de Cisotti  Portarul de la Oțelul Galați explică faza la care a făcut penalty: „A fost mai șiret”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
otelul galati liga 1 Florin Tanase fcsb
Știrile zilei din sport
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Superliga
13:47
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Citește mai mult
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Superliga
16:09
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Citește mai mult
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Special
07:54
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici! Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Citește mai mult
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Superliga
12:55
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Citește mai mult
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:07
EA Sports, tranzacție uriașă Un grup de investitori privați a achiziționat celebra firmă de jocuri sportive. Cine sunt cumpărătorii și care a fost suma achitată
EA Sports, tranzacție uriașă  Un grup de investitori privați a achiziționat celebra firmă de jocuri sportive. Cine sunt cumpărătorii și care a fost suma achitată
16:45
Cristian Geambașu Hei, David! Cum facem cu tata?
Cristian Geambașu Hei, David! Cum facem cu tata?
17:06
Victorie mare la tenis de masă Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european » Reacția presei franceze
Victorie mare la tenis de masă  Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european » Reacția presei franceze
17:40
LIVE Metaloglobus - Botoșani, în etapa #11 din Liga 1 » Oaspeții forțează revenirea pe podiumul campionatului
LIVE Metaloglobus - Botoșani , în etapa #11 din Liga 1 » Oaspeții forțează revenirea pe podiumul campionatului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Top stiri din sport
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Alte sporturi
10:18
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Citește mai mult
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Superliga
16:25
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Citește mai mult
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gimnastica
28.09
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Citește mai mult
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia
Superliga
28.09
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în Farul - Unirea Slobozia
Citește mai mult
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 24 rapid 17 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 2 uta arad 5 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share