Tănase e precaut Avertismentul fotbalistului, după victoria cu Oțelul: „Putem da din gură, trebuie să arătăm pe teren”

FCSB - Oțelul 1-0. Florin Tănase (30 de ani), marcatorul golului decisiv, și-a avertizat coechiperii înainte de meciurile importante cu Young Boys (Europa League) și Craiova (Superliga).

FCSB - Oțelul 1-0 . Florin Tănase: „Putem da din gură, trebuie să arătăm pe teren”

FCSB a reușit abia a doua victorie în acest sezon de Liga 1, iar Florin Tănase subliniază importanța succeselor consecutive care dau moral echipei. Campioana României a câștigat săptămâna trecută și meciul de debut din grupa principală a Europa League, cu Go Ahead Eagles, scor 1-0.

„Victorie importantă, aveam nevoie de cele trei puncte. Suntem bucuroși că am reușit a doua victorie consecutivă, fără gol primit.

Până la urmă am jucat împotriva unei echipe care încearcă să joace fotbal, care etapa trecută a bătut echipa de pe primul loc, Universitatea Craiova.

Un meci greu. Trebuie să privim înainte”, a declarat Tănase, la Prima Sport.

După golul marcat de Tănase din penalty, FCSB a încercat în repetate rânduri să își mărească avantajul, dar fără succes. Întrebat dacă s-a temut că echipa va fi egalată pe final, Tănase a declarat:

„ Nu, nu cred că ai timp în teren să te gândești că se repetă nu știu ce scenariu. Trebuie să te concentrezi să nu primești gol. Îmbucurător este că ne-am creat foarte multe ocazii”

După acest meci, FCSB are un program de foc: pe 2 octombrie joacă cu Young Boys în Europa League, iar pe 5 octombrie va juca împotriva liderului Superligii, Universitatea Craiova.

Fotbalistul a vorbit despre așteptările pe care le are de la echipă în următoarele două partide.

„Sperăm (n.r. - la victorie) Acum, de dat din gură putem să dăm, dar trebuie să arătăm pe teren. Avem meciuri foarte dificile, trebuie să fim concentrați pentru primul meci, de joi, din Europa.

Trebuie să câștigăm, iar după aceea putem să ne gândim la Craiova”, a declarat Tănase

După ce Gigi Becali a anunțat că Florin Tănase este noul căpitan, au apărut informații că Darius Olaru nu ar fi mulțumit, iar relația dintre cei doi s-ar fi stricat. Întrebat ce s-a întâmplat, Tănase a spus:

„Astea sunt lucruri care… Nu trebuie să comenteze și oamenii? Ce să facă? Dacă nu spui nimic, nu ești băgat în seamă”.

VIDEO. Florin Tănase a transformat penalty-ul scos de Cisotti

