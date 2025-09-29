„Schimbările au ajutat foarte mult” Elias Charalambous a prins curaj după a doua victorie în Superliga: „Vreau să câștig tot”

FCSB - Oțelul 1-0. Elias Charalambous (45 de ani) a vorbit despre prima victorie obținută în Superliga după opt etape.

Roș-albaștrii vin după victoria din debutul fazei principale a Europa League, 1-0, cu Go Ahead Eagles.

FCSB - Oțelul 1-0 . Elias Charalambous: „Meciul cu Young Boys e cel mai important”

„Este foarte importantă (n.r. - victoria). Când am fost întrebat ce ne lipsește, adică ce trebuie să îmbunătățim, cel mai important lucru pentru mine este să câștigăm meciuri.

Iar acum am reușit să câștigăm al doilea meci consecutiv, după victoria mare pe care am avut-o în Olanda, acum trei zile.

Este al doilea meci în care nu primim gol, iar asta este ceva ce spun mereu: pentru a câștiga meciuri, este foarte important să nu primești gol. Și asta este foarte, foarte important pentru noi.

Cred că în prima repriză nu am avut ritmul, intensitatea pe care ne-am dorit-o. Am fost puțin lenți ca echipă. Apoi, în a doua repriză, schimbările au ajutat foarte mult. Am jucat mai simplu, mai rapid, am creat multe ocazii”, a declarat Charalambous, după meci.

Din punctul meu de vedere, scorul ar fi trebuit și ar fi putut să fie mai mare decât 1-0. Dar dacă nu marchezi din aceste ocazii pe care le ai, vei suferi până în ultimul minut. Elias Charalambous

Tehnicianul FCSB-ului l-a lăudat pe Alexandru Stoian, care a avut două ocazii importante ratate.

„Astăzi am început cu Toma, apoi a intrat Stoian, a fost foarte bun, poate că putea să paseze în una sau două faze pentru a se marca, dar să intri 45 de minute și să fii implicat în toate ocaziile pe care le-am avut arată că are calitate.

Nu e ușor pentru un băiat care nu are multe minute în picioare să intre așa și să fie implicat în aproape toate ocaziile noastre. Și cred că avem viitor, avem tineri care pot ajuta”, a mai spus Charalambous

FCSB are un program de foc: pe 2 octombrie joacă cu Young Boys în Europa League, iar pe 5 octombrie va juca împotriva liderului Superligii, Universitatea Craiova.

„Următorul meci, pentru mine, este cel mai important. Meciul cu Young Boys este foarte important. Ce să vă spun? Că nu mă interesează Young Boys și că mă interesează doar Craiova?

Vorbesc foarte, foarte sincer, vreau să câștig totul, dacă e posibil. Vrem să câștigăm joi, vrem să câștigăm duminică. Nu știu dacă e posibil, dar vom încerca să facem totul posibil.

Dar, sincer, din suflet, nu voi spune niciodată că Liga 1 e mai importantă decât Europa sau că Europa e mai importantă decât campionatul. Suntem un club mare, un club cu istorie și vrem să luptăm în toate meciurile la fel”, a mai spus tehnicianul.

Întrebat dacă elevii săi au suficient timp pentru a se recupera, tehnicianul a declarat:

Patru zile sunt mai mult decât suficiente. Patru zile, cred eu, sunt suficiente pentru refacere. Nu știu, de exemplu, dacă Graovac are o accidentare musculară, nu cred că va fi pregătit, să vedem mâine. Dar fizic, cred că avem timp suficient să ne refacem, da Elias Charalambous

VIDEO. Florin Tănase a transformat penalty-ul scos de Cisotti

