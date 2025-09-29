Și-a criticat jucătorii Laszlo Balint, nemulțumit după FCSB - Oțelul 1-0: „Nu am avut personalitatea, curajul și calitatea necesară pentru a marca”

FCSB - Oțelul Galați 1-0. Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul oaspeților, a fost dezamăgit de rezultatul final și a identificat problemele din jocul gălățenilor.

FCSB s-a impus împotriva celor de la Oțelul Galați, grație reușitei lui Florin Tănase, din penalty, în minutul 48.

Laszlo Balint, dezamăgit de rezultatul contra lui FCSB: „Nu am avut curaj”

Laszlo Balint a analizat prestația echipei sale. Tehnicianul crede că Oțelul merita să plece cu un rezultat favorabil din Capitală.

„Rămânem, așa, cu o dezamăgire, oarecare frustrare că nu am reușit să scoatem nimic din această partidă, pentru că așa am simțit de multe ori, că am avut control, am reușit să împingem jocul de foarte multe ori.

Din punct de vedere defensiv, nu cred că au fost foarte mari probleme. OK, au fost pe final, dar pe undeva normal, pentru că am riscat și ne-am descoperit un pic.

Am avut câteva ocazii, câteva situații foarte bune, din păcate nu am concretizat și aici este nemulțumirea mea, pentru că dacă din punct de vedere defensiv, chiar dacă am primit un gol din penalty, în urma unei faze pe care trebuia să o gestionăm altfel, începând cu acea degajare, ar fi trebuit să o jucăm scurt.

Dar rămâne această nemulțumire că din toate situațiile pe care le-am avut, nu am avut personalitatea, curajul și cred că până la urmă și calitatea necesară pentru a marca.

Într-o seară de genul acesta, cu FCSB, într-un moment greu, pe Arena Națională, dacă vrei să scoți ceva, e clar că trebuie să marchezi”, a spus Laszlo Balint, la conferința de presă de la finalul meciului.

Diego Zivulic: „Ei au o șansă și dau gol, noi avem nevoie de 4-5 șanse”

Diego Zivulic (33 de ani), mijlocașul celor de la Oțelul, știe ce a lipsit pentru a obține puncte pe Arena Națională.

„A fost colegul nostru (n.r. Cisotti), dar nu contează, am făcut noi o greșeală, trebuie să mă uit pe imagini. Am avut ocaziile noastre, nu am marcat…

Ne-a lipsit golul, cred că n-am arătat rău, am încercat să jucăm, să avem niște ocazii, dar ne-a lipsit șutul pe poartă în ultima treime, și dacă nu tragi pe poartă nu poți să dai gol, e foarte simplu.

Clar că ne pare rău, am venit aici cu atitudinea să luăm punct sau puncte. Știam că au calitate mare, dar așa se întâmplă când joci cu echipe de nivel înalt. Ei au o șansă și dau gol, noi avem nevoie de 4-5 șanse ca să marcăm.

Am fost conduși, am vrut să întoarcem rezultatul, am fost mai deschiși în apărare, ei au folosit spațiile dintre linii și au avut niște ocazii, dar până când am luat gol nu au avut faze importante”

Fotbalistul croat a prefațat partida din etapa următoare, contra celor de la Metaloglobus:

„Va fi un meci greu (n.r. cu Metaloglobus), toată lumea se așteaptă să câștigăm, 100%, dar nu este ușor. Am văzut deja niște rezultate foarte surprinzătoare în acest campionat, trebuie să avem atitudine bună și avem calitatea necesară pentru a câștiga acel meci”.

