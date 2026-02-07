„Nu mai vorbim de o greșeală” Elias Charalambous, atac furios la adresa arbitrajului înainte de Oțelul - FCSB: „E prima dată când spun asta, dar e limpede!”

Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, și-a exprimat nemulțumirea față de arbitrajele din ultimele partide.

Tehnicianul s-a referit în special la faza controversată din victoria cu 2-1 împotriva lui FC Botoșani.

FCSB s-a apropiat la numai două puncte de locurile de play-off, însă între campioana en-titre și poziția a șasea se află încă trei echipe.

Elias Charalambous, atac dur la adresa arbitrajului înainte de Oțelul - FCSB: „Nu mai vorbim de o greșeală”

În momentul în care a fost întrebat despre fazele de arbitraj controversate din meciul cu FC Botoșani, antrenorul a declarat:

„Este bine că am câștigat. Dacă n-am fi câștigat, poate lumea ar fi spus acum că îmi caut scuze. Pentru mine, a fost limpede. Am văzut și după meci. Arbitrul era la 2-3 metri în față, deci asta nu este o eroare umană. Erorile umane sunt când ești departe, când ai jucători în fața ta, când nu vezi.

Dar dacă la 2-3 metri de tine se petrece o tragere de tricou, nu o dată, ci de 3 ori, iar regulamentele spun că trebuie acordat penalty, cum a fost la noi, cu Dinamo, unde nici măcar n-a fost intensitate mare, asta înseamnă că nu mai vorbim despre o greșeală umană.

Deci trebuie să avem grijă și să verificăm asta mai mult, pentru că la finalul zilei o astfel de fază te poate costa. Asta ne-a costat în alte jocuri, cred că arbitrii ar trebui să fie corecți cu toată lumea”, a spus Charalambous, la conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul, conform gsp.ro.

Este prima dată când vorbesc atât de vehement despre arbitraj, dar este evident, este limpede! Nu pot veni aici și să spun lucruri pe care nu le cred, spun mereu ceea ce cred. Elias Charalambous

Antrenorul a făcut referire duelul din minutul 26, când Olaru a fost tras de tricou în careu de Bordeianu, fără ca arbitrul central Iulian Călin să acorde penalty, moment semnalat și de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului.

La fel ca Mihai Stoica, antrenorul roș-albaștrilor a comparat presupusul fault asupra lui Olaru cu penalty-ul acordat de Horațiu Feșnic în derby-ul Dinamo - FCSB (4-3) din tur, ca urmare a unei țineri în careu a lui Radunovic.

FOTO: FCSB - FC Botoșani 2-1

Elias Charalambous: „ N-o să mă auziți niciodată că mă îngrijorează absențele”

FCSB va întâlni Oțelul Galați pe 8 februarie, de la ora 20:00, în etapa #26 din Superliga.

„Știți foarte bine, am mai spus-o, toate meciurile sunt foarte importante pentru noi, mai ales că jucăm la Galați, la o echipă care a demonstrat în acest sezon că are calitate. Au câștigat multe meciuri.

Noi trebuie să continuăm să jucăm cum am făcut-o în ultimele jocuri, la cel mai bun nivel al nostru, deoarece nu mai avem timp să pierdem puncte. Trebuie să încercăm să câștigăm din nou, pentru a avea mai multe șanse să urcăm în clasament

De acum înainte, toate meciurile sunt ca niște finale pentru noi. Acum cu Galațiul, apoi în Cupă, duminica viitoare altă finală, cu Craiova. Toate sunt meciuri pe care trebuie să le câștigăm”, a mai spus antrenorul.

9 este locul pe care îl ocupă gălățenii, cu 37 de puncte, la egalitate în de puncte cu FCSB

În privința lotului, antrenorul FCSB a anunțat că fundașul central Siyabonga Ngezana este incert pentru duelul de la Galați.

„Cred că jucătorii noștri au demonstrat, în momentele dificile, cât de puternici sunt. Au înțeles situația, dar trebuie să continuăm. Încă nu am reușit nimic, chiar dacă am câștigat ultimele două meciuri. Trebuie să recuperăm ce am pierdut la început (n.r. - de sezon), să continuăm să avem această reacție, această atitudine.

N-o să mă auziți niciodată că mă îngrijorează absențele. Sigur, mi-ar plăcea să am la dispoziție toți jucătorii, dar asta este situația. Cred în întreg lotul și încercăm mereu să găsim soluții să recuperăm jucătorii indisponibili. Vom afla astăzi dacă poate juca Siya (n.r. - Ngezana), e 50-50.

Nu este o perioadă dificilă, ci frumoasă pentru mine. Mie chiar îmi place asta, deoarece trebuie să fim concentrați în toate meciurile. Jucătorii sunt pregătiți pentru astfel de meciuri și sper să o arătăm la fiecare 3 zile”, a mai spus antrenorul.

Întrebat dacă titular în poartă va fi Ștefan Târnovanu sau se va miza pe unul dintre portarii de rezervă, Charalambous a păstrat suspansul:

Vom vedea mâine. Toată lumea trebuie să fie pregătită să joace în orice moment Elias Charalambous

Întrebat dacă va apela la Joao Paulo, fost jucător al Oțelului aflat acum în lotul FCSB, pentru a afla detalii din vestiarul gălățenilor, Charalambous a respins această variantă, explicând că preferă analiza tehnică.

„Să fiu sincer, niciodată nu îi întreb pe jucători, chiar dacă au jucat la acea echipă. În ziua de astăzi avem toate uneltele pentru a analiza adversarii.

Prefer să analizez adversarii alături de staff-ul meu, este suficient”.

