„Nu mai putem tolera!” Mihai Stoica, furios după  FCSB - FC Botoșani: „O problemă care a cam trecut neobservată” +6 foto
„Nu mai putem tolera!” Mihai Stoica, furios după FCSB - FC Botoșani: „O problemă care a cam trecut neobservată”

alt-text Publicat: 06.02.2026, ora 13:02
alt-text Actualizat: 06.02.2026, ora 13:02
  • FCSB - FC BOTOȘANI 2-1. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a răbufnit la adresa arbitrului Iulian Călin.

Mihai Stoica îl acuză pe „centralul” originar din Ștefănești, județul Argeș, de faptul că i-a dezavantajat pe roș-albaștri.

FCSB - FC BOTOȘANI. Mihai Stoica: „Nu există penalty mai clar decât ăsta”

Oficialul campioanei este de părere că Iulian Călin a trecut prea repede cu vederea peste anumite faze la care ar fi trebuit să acorde penalty în favoarea echipei antrenate de Elias Charalambous.

„E o problemă care cred că a cam trecut neobservată. Noi trebuie să înfruntăm niște arbitraje ostile. Ceea ce a făcut (n.red. - Iulian) Călin nu mai are nicio explicație.

Călin, când Miron îl ține pe Tănase în careu, merge și spune «nu mai ține că dau penalty».

Apoi, în fața lui, la 2 metri, Bordeianu îl ține pe Olaru. Este cel mai clar penalty. Nu există penalty mai clar decât ăsta. Iar el nu dă”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

Faza la care Darius Olaru este tras de tricou de către Mihai Bordeianu Foto captura Prima Sport .jpeg
Faza la care Darius Olaru este tras de tricou de către Mihai Bordeianu Foto captura Prima Sport .jpeg

Faza la care Darius Olaru este tras de tricou de către Mihai Bordeianu Foto captura Prima Sport.jpeg Faza la care Darius Olaru este tras de tricou de către Mihai Bordeianu Foto captura Prima Sport .jpeg Faza la care Darius Olaru este tras de tricou de către Mihai Bordeianu Foto captura Prima Sport.jpeg Faza la care Darius Olaru este tras de tricou de către Mihai Bordeianu Foto captura Prima Sport.jpeg Faza la care Darius Olaru este tras de tricou de către Mihai Bordeianu Foto captura Prima Sport .jpeg
Mihai Stoica: „Așa ceva nu mai putem tolera!”

Oficialul a comparat presupusul fault asupra lui Olaru cu penalty-ul acordat de Horațiu Feșnic în derby-ul Dinamo - FCSB (4-3) din tur, ca urmare a unei țineri în careu a lui Radunovic.

Penalty Radunovic asupra lui Armstrong (foto: captură Prima Sport)
Penalty Radunovic asupra lui Armstrong (foto: captură Prima Sport)

Penalty Radunovic asupra lui Armstrong (foto: captură Prima Sport) Penalty Radunovic asupra lui Armstrong (foto: captură Prima Sport) Penalty Radunovic asupra lui Armstrong (foto: captură Prima Sport) Penalty Radunovic asupra lui Armstrong (foto: captură Prima Sport) Penalty Radunovic asupra lui Armstrong (foto: captură Prima Sport)
Ulterior, Mihai Stoica a anunțat că FCSB va depune memoriu împotriva lui Călin.

„Feșnic a dat penalty pentru Dinamo la o fază care nu are nici 25% din intensitatea celei de la Bordeianu de aseară.

O să prezint toate astea. Acesta este deja subiect de memoriu. Nu mai putem tolera”, a concluzionat Mihai Stoica pentru sursa citată.

VIDEO. Golul marcat de Darius Olaru în FCSB - FC Botoșani 2-1

