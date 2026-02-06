„Nu mai putem tolera!” Mihai Stoica, furios după FCSB - FC Botoșani: „O problemă care a cam trecut neobservată”

FCSB - FC BOTOȘANI 2-1. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a răbufnit la adresa arbitrului Iulian Călin.

Mihai Stoica îl acuză pe „centralul” originar din Ștefănești, județul Argeș, de faptul că i-a dezavantajat pe roș-albaștri.

FCSB - FC BOTOȘANI. Mihai Stoica: „Nu există penalty mai clar decât ăsta”

Oficialul campioanei este de părere că Iulian Călin a trecut prea repede cu vederea peste anumite faze la care ar fi trebuit să acorde penalty în favoarea echipei antrenate de Elias Charalambous.

„E o problemă care cred că a cam trecut neobservată. Noi trebuie să înfruntăm niște arbitraje ostile. Ceea ce a făcut (n.red. - Iulian) Călin nu mai are nicio explicație.

Călin, când Miron îl ține pe Tănase în careu, merge și spune «nu mai ține că dau penalty».

Apoi, în fața lui, la 2 metri, Bordeianu îl ține pe Olaru. Este cel mai clar penalty. Nu există penalty mai clar decât ăsta. Iar el nu dă”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

Mihai Stoica: „Așa ceva nu mai putem tolera!”

Oficialul a comparat presupusul fault asupra lui Olaru cu penalty-ul acordat de Horațiu Feșnic în derby-ul Dinamo - FCSB (4-3) din tur, ca urmare a unei țineri în careu a lui Radunovic.

Ulterior, Mihai Stoica a anunțat că FCSB va depune memoriu împotriva lui Călin.

„Feșnic a dat penalty pentru Dinamo la o fază care nu are nici 25% din intensitatea celei de la Bordeianu de aseară.

O să prezint toate astea. Acesta este deja subiect de memoriu. Nu mai putem tolera”, a concluzionat Mihai Stoica pentru sursa citată.

VIDEO. Golul marcat de Darius Olaru în FCSB - FC Botoșani 2-1

